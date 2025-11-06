Wegow presenta ante el juzgado su plan para devolver el dinero pendiente a artistas y promotores

Wegow Technologies, la conocida plataforma española de venta de entradas, ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao su Plan de Reestructuración, ... con el objetivo de asegurar la continuidad de la empresa y garantizar el reembolso total de las cantidades adeudadas a artistas y promotores.

Según informa 'ABC', la compañía —que entró en preconcurso de acreedores el pasado mes de mayo— bloqueó entonces la recaudación de cientos de conciertos, dejando en una situación de incertidumbre a numerosos profesionales del sector musical. «Nos dirigimos a ustedes con el máximo respeto y sentido de la responsabilidad», señaló Wegow en un comunicado en aquel momento, en el que explicó que el proceso no implicaba el cese de sus operaciones, sino una medida necesaria para buscar soluciones y reorganizar su actividad.

Cuatro meses después, en septiembre, Cultural Capital Group (CCG), una firma granadina especializada en la gestión de proyectos culturales, adquirió el 100 % del capital de Wegow y constituyó un nuevo consejo de administración. Desde entonces, la empresa ha trabajado en un plan integral de reestructuración para salir del preconcurso y recuperar su liderazgo dentro del sector, apostando por la innovación tecnológica y la cercanía con los usuarios.

El plan, inscrito bajo el expediente 245/2025 y amparado por la Ley 16/2022 de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, abre ahora su fase de adhesión, que permanecerá activa del 6 al 20 de noviembre. Durante ese periodo, los acreedores podrán manifestar su apoyo mediante el procedimiento notarial establecido.

«Este plan refleja un ejercicio de responsabilidad y compromiso con nuestros acreedores, empleados y clientes. Con su colaboración esperamos garantizar la continuidad plena de la empresa y seguir impulsando el crecimiento de la industria musical», declaró Juan Cobo, director general de Wegow Technologies, en declaraciones recogidas por 'ABC'.

Cobo añadió que el nuevo equipo de gestión «pondrá todos los esfuerzos y recursos posibles para adelantar los plazos de pago y cumplir con el abono del cien por cien de los importes pendientes». Mientras tanto, la plataforma continúa operando con normalidad, sin que este proceso afecte a promotores, usuarios o socios tecnológicos.

La situación de Wegow salió a la luz en mayo, cuando la banda madrileña Veintiuno denunció en redes sociales que «cierta empresa» les debía una cantidad considerable. Poco después, la compañía confirmó su delicado estado financiero y la entrada en concurso de acreedores. Desde entonces, el grupo ha seguido reclamando una solución pública al conflicto.