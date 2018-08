«No volveremos a tocar a cualquier precio», afirman XXL Joni Zurbano (bajo, coros), Aitor Ganboa (voz, guitarra), Ibon Zelaia (bateria, coros) / IABI BILBAO ROCK VASCO El trío patinero de hardcore melódico de Mungia resucita 18 años después con un EP y un concierto en el Antzokia en plena Semana Grande ÓSCAR CUBILLO Viernes, 24 agosto 2018, 00:56

Surgieron en Mungia y se movieron en el underground de los años 90, facturando un hardcore melódico de fórmula californiana y patinera. Llegaron a actuar todas las semanas y editaron dos CDs, 'Day By Day' (1996) y 'Bingo' (1999), ambos en inglés y con una onda bajo la égida de Bad Religion, NoFX, Pennywise, etc. Lo dejaron, y sus tres componentes militaron en otros grupos como Los Moñas, Enas, Los Steaks o Birle. Casi dos décadas después de su adiós, Aitor Ganboa (voz, guitarra), Ibon Zelaia (batería, coros) y Joni Zurbano (bajo, coros), aún basados en Mungia, regresan a la pista con el EP de cinco cortes titulado 'Borderline', que mantiene la pulsión de antaño y se puede oír en Bandcamp

XXL darán el primer concierto de esta nueva etapa en fiestas de Bilbao, el viernes en el Kafe Antzokia (23 h, entrada libre, telonean Lukiek), y antes del re-debut en vivo nos atiende Aitor, guitarra y voz, que está «rodeado de mi colección de discos y películas en formato DVD. Consigo leer títulos como 'La Mosca', 'Cujo', '2001: Una odisea del espacio', 'Los amos de Dogtown', 'En la cuerda floja', 'Paranormal Activity'…».

XXL. ¿Por qué ese nombre?

Hubo una época en la que vestíamos ropa con un tallaje tres veces superior al nuestro. Incluso robábamos los pantalones a nuestros padres, pues nos daban mucha soltura a la hora de patinar. Parte de la culpa de este comportamiento estaba en los vídeos de patín que veíamos entonces en la tele. Cuando la gente se nos cruzaba por la calle, creo que muchos no nos entendían, algunos se reían y otros nos miraban de arriba abajo como a un alien. Esta anécdota hizo que nos llamáramos XXL y reivindicáramos así nuestra escena.

¿Qué duró vuestra primera etapa y cuáles fueron vuestros mayores logros? ¿Dos discos y cuántos bolos?

Comenzamos a principios de los 90 y estuvimos hasta el año 2000. Tocábamos casi todos los fines de semana, pero no sabría decirte un número de bolos que dimos. Grabamos una demo de ocho canciones editada en DDT, que tuvo buenas críticas y aceptación por parte del público. Este fue uno de nuestros mayores logros junto con nuestro CD 'Day By Day' (Drag-on music, 1996), que nos siguió abriendo puertas para dar conciertos. Entre ellos está el que dimos con los míticos Descendents en la sala Jam de Bergara, uno de nuestros mejores recuerdos, pues son leyenda y tocar con ellos como si nos hubiese tocado la lotería.

¿Qué otros buenos recuerdos guardáis de esa década de los 90?

También guardo buen recuerdo de una vez que compré un disco de los californianos Rhythm Collision en discos Bolan y, curiosamente, unos meses después compartimos escenario con ellos y con Burning Heads en la sala Palladium. ¡Me pareció increíble!

¿Y de qué guardáis peor recuerdo? ¿Qué no haríais en esta segunda etapa gracias a vuestra experiencia?

No volveríamos a tocar a cualquier precio. Debe haber una motivación o algo que nos llame la atención para tocar en un evento. Tenemos reservados cartuchos de energía y no podemos malgastarlos gratuitamente recorriendo cientos de kilómetros a cambio de nada. Acabaríamos quemando la banda. Éste fue uno de los motivos por los que decidimos parar en su día.

Eso, ¿por qué habéis regresado?

Para acabar de cerrar el círculo incompleto.

¿Seguís andando en patín? ¿No andáis por los 40 años? ¿Vuestros hijos os dicen que no seáis imprudentes?

¡Ja, ja, ja! Es curioso, te pasas parte del día diciéndoles no toques esto, no cojas lo otro, no saltes desde ahí, y acabas en el skatepark haciendo la croqueta por el suelo, con tus hijos mirándote. Es una situación contraproducente.

¿De qué curráis, como os ganáis la vida?

Hemos pasado por varias etapas, desde trabajar en una copistería haciendo carteles y diseño gráfico hasta recogiendo tomates en los invernaderos de casa. Hoy en día estamos en empresas de transformadores eléctricos y material eléctrico, en general.

Seguís haciendo el HC melódico de antaño. ¿Por qué este estilo posee un poso melódico tan melancólico, triste incluso?

Sí, pero curiosamente la mezcla de una batería acelerada con una guitarra contundente y una voz melancólica, incluso triste, hace que cada vez que escuchas este estilo de música te cargue las pilas en positivo.

¿De qué van vuestras letras, en inglés?

De rabia social, de falsas democracias, de lo que sentimos cuando patinamos, de las ganas de vivir o de la pérdida de fe. Vamos, un cóctel de nuestras inquietudes.

¿En qué habéis perdido la fe?

A medida que hemos ido madurando, hemos ido perdiendo la fe en las personas, en el trabajo o en la sociedad en general. Pero en esta letra en concreto hablamos de un dios que podría representar a cualquier religión, que nos ha defraudado ya que no da respuesta a muchas de las preguntas que nos formulamos. Quizá porque no somos mártires preparados para marchar al paraíso, quizá porque no somos capitalistas que dan preferencia al poder y abandonan a los pobres hasta el punto de verlos morir... Quizá. Dios sabe.

¿Los jóvenes se interesan aún por el HC melódico? ¿Quién sigue esta escena?

Pues no es como cuando explosionó el HC melódico, que podías ver cómo Bad Religión en la gira del 'Recipe For Hate' o los NOFX llenaban el velódromo de Anoeta de largo. Actualmente es más habitual ver a estos grupos en salas con la gente joven en primera fila, y detrás treintañeros hasta cuarentañeros llenando el local. Sí que hay jóvenes que se interesan por el género, pero en general es todo más minoritario ya que en Internet hay mucha más información que antes y se reparte todo mucho más.

Presentad el CD a los lectores, que lo pueden oír en Bandcamp.

Son cinco canciones punk roqueras llenas de nostalgia y adaptadas a la actualidad con un sonido lleno de energía.

El título, 'Borderline / Frontera'. ¿Por qué? ¿Por el señor Trump?

¡Ja, ja, ja! Podría ser. Un poco payaso ya es, como el que sale en la portada. Pero le hemos dado la vuelta y hemos querido recrear una frontera o un límite virtual para resguardarnos de un mundo corrupto con personas sin sensibilidad en el que se nos ve como a unos trastornados.

¿Cómo será el concierto del Antzoki, en fiestas de Bilbao, este viernes? Además estaréis en el Gasteiz Calling…

Pues pondremos en el suelo la 'setlist' de hace 18 años añadiendo los cinco temas nuevos y le daremos zapatilla hasta que el cuerpo aguante. Y mientras tanto aguantaremos hasta el festival Gasteiz Calling como en la película 'El Gran Miércoles', esperando a que llegue el día para surfear la gran ola.

¿A qué tres grupos o artistas os gustaría telonear? ¡Sé ambicioso!

Lo hicimos en su día con Descendents y eso nos sirvió como una gran experiencia. Fue un sueño adolescente que guardaremos para toda la vida. Ahora nos espera el Gasteiz Calling con NOFX, Suicidal Tendencies, Propagandhi, Dag Nasty… Son grupos que marcaron nuestra infancia y para nosotros compartir cartel con todos estos artistas es lo más grande que hay.

¿Ha ido a mejor la escena vasca en estos 20 años, dejando al margen la pérdida de valor y quizá de efectividad de los discos?

No sé si ha ido a mejor, pero sí que ha habido una evolución con mucha más diversidad musical. De vez en cuando escuchas cosas interesantes que te sorprenden.

¿Cuáles son vuestros planes? ¿Durar cuánto tiempo?

Nuestro plan es seguir ensayando cuando se pueda, ya que el tiempo libre nos condiciona bastante. Y seguiremos dando conciertos puntuales mientras componemos temas nuevos para una futura grabación.