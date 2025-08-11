El vinilo conquista a los jóvenes pero retrocede en ventas por sus altos precios En el día dedicado al LP, convertido en objeto de culto, tiendas de Bilbao y Madrid coinciden en que el CD empieza a escalar posiciones

Ekaitz Vargas Lunes, 11 de agosto 2025, 17:07

Los pantalones de campana, los peinados ochenteros, hasta Oasis… quién lo iba a decir. Todo lo que no esperas vuelve. Durante años, el vinilo ha sido un tesoro para coleccionistas, pero en la última década ha regresado al centro de las tiendas… y al corazón de quienes disfrutan la música sin prisa. Fuera del algoritmo de TikTok y los obsesivos 'wrapped' de Spotify, cada vez más jóvenes se acercan al formato «para sentarse a escuchar con calma».

Mañana es el Día del Vinilo y llega sin celebraciones especiales, pero con un mensaje claro: el formato ha encontrado su lugar. En Bilbao, tiendas como Power Records y Harmony Rock lo ven consolidado, aunque el CD empieza a escalar posiciones. En Madrid, referentes como La Metralleta, Escridiscos o Marilians celebran el relevo generacional y la persistencia del formato.

«No sabíamos que existía un Día del Vinilo», repiten en varias tiendas. Y sin embargo, el disco de 12 pulgadas sigue girando en tocadiscos y en el imaginario melómano. No necesita un día para demostrar que ha venido para quedarse. «El crecimiento ya no es bestial, pero seguimos vendiendo más, no menos», resume Alberto desde Escridiscos, en pleno centro de Madrid. «En 2014, cuando empecé, la mayoría eran mayores de 40. Hoy vienen chavales de 14 o 15 años».

Las tiendas también explican que no hay necesidad de otra fecha comercial, más aún con el 'Record Store Day' en abril y los altos alquileres, especialmente en Madrid. «No queremos otra cita que solo funcione en redes. Y en pleno agosto, menos aún. Con el black friday ya tenemos suficiente».

Clásicos para la Generación Z

En Bilbao, Francisco Javier Hernández, de Harmony Rock, lo tiene claro: «Hace un par de años vendía más vinilo, pero ahora vendo más CDs de segunda mano. Igual un 75% de CDs frente a un 25% de vinilos». La razón: los precios. «Los nuevos están por las nubes. Si no los traigo de oferta, ni los traigo. Ponerlos a 40 o 50 euros me da dolor». Sin embargo, el precio medio de un CD nuevo ronda los 12 euros.

Power Records, a punto de cumplir 35 años, confirma la tendencia: «Sí, ha bajado la venta de vinilo nuevo. No ha sido una caída enorme, pero se nota». Las reediciones y los clásicos siguen siendo los grandes imanes. «David Bowie, Pink Floyd, Dylan, Miles Davis… se venden muchísimo. Más que las novedades».

En Marilians, en el barrio madrileño de Malasaña, también lo notan: «A pesar de esto, las ventas siguen siendo notables porque la mayoría de los artistas sacan sus proyectos en vinilo», explica su dueño, Daniel Forés. En su tienda, abierta en 2019 y centrada exclusivamente en vinilos, lo que más se ha vendido este año es la reedición de 'Una semana en el motor de un autobús' de Los Planetas. El top histórico lo ocupa 'El Madrileño', de C. Tangana.

Aunque algunas tiendas han cerrado, el auge del vinilo no es algo pasajero. «No va a ser lo que fue, pero ya no es una moda. Se ha asentado. Hay generaciones nuevas con hambre de música y ganas de tocarla con las manos», concluyen Jon y Javi, responsables de Power Records.

La música se escucha, sí, pero también se palpa. Harmony Rock, especializada en psicodelia, hard rock y progresivo, cuenta cómo muchos jóvenes llegan acompañando a sus padres… y repiten. «Vienen, curiosean, y vuelven con sus propios gustos».

En La Metralleta lo resumen bien: «Aquí el cliente clásico sigue siendo un señor de 50 o 60 años, pero cada vez viene más gente joven. Lo ven como algo vintage. No es lo mismo darle al play en Spotify que sentarte a escuchar un disco entero».

De Aitana a Extremoduro

Una mirada a las listas oficiales de ventas en vinilo ayuda a entender el perfil actual. En el top están 'Don Kbrn' de Eladio Carrión, 'Verónica Electrónica' de Madonna, y 'Cuarto Azul' de Aitana. También figuran Arde Bogotá, Quevedo, Amaia, Carolina Durante y el clásico incombustible 'La ley innata' de Extremoduro, según listas oficiales de Promusicae.

Este contraste refleja algo más profundo: el vinilo ya no necesita marketing añadido. No es moda ni revival. Como dice Alberto, de Escridiscos: «Antes era cosa de nostálgicos. Ahora hay cultura vinilera».

