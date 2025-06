Víctor de Diego clausurando el curso 24-25 del JazzOn Aretoa

Tres años lleva abierto el JazzOn Aretoa, el local de música sito en Bilbao La Vieja, enfrente de la Casa Cuna. Es la sede oficial ... actual de una asociación cultural sin ánimo de lucro que continúa la labor iniciada por el Bilbaína Jazz Club hace 34 años. Pues a la puertas del verano, el JazzOn esta semana ha cerrado los actos de la temporada 2024-2025 montando dos conciertos: el jueves uno de Albert Cirera i Kamarilla (que cerró la actividad de los jueves, las del BJC), y este sábado otro del saxofonista Víctor de Diego (Bilbao, 1964).

El portavoz del JazzOn, Gorka Reino, hizo una extensa y hagiográfica presentación del artista afincado hace décadas en Barcelona. Espiguemos algunos datos de la introducción de Reino: que De Diego es más bilbaíno que el puente de san Antón, que nació en la calle Ronda, cerquita del club (cruzando el puente, sí), que tiene 7 discos a su nombre, 3 con su hermano el trompetista Juan bajo el apelativo De Diego Brothers, y más de 60 como sideman o acompañante, que entre una larga lista de leyendas ha tocado con Tete, Bebo, Paquito o Chano, que también ha hecho música clásica y que llegó a tocar con Rostropovich, y también con el bolerista Armando Manzanero y con Serrat, que estudió en el Conservatorio Superior de Bilbao y que ahora entre otras actividades imparte clases en el Liceu de Barcelona.

Pues el profesor intervino en el ciclo Lithium del JazzOn Aretoa (qué nombre más malo para atraer a los turistas que pululan por la ciudad), en el cual un músico ilustre toca con músicos habituales del club, este sábado con el gran Marcos Salcines al piano y dos jóvenes con los que Víctor tocaba por primera vez: Beltrán del Álamo al rápido bajo eléctrico y Unai Olabarri a la batería rotunda (buf, se marcó una batucada…).

Ampliar De Diego al tenor en 'Celia' de Bud Powell. Óscar Cubillo

En una tarde calurosa hasta el desmayo nos congregamos unas 44 almas en el club. Y nada más salir a escena el bilingüe De Diego dijo que para personas importantes en su vida (en rererencia a la larga lista de músicos a los que ha escoltado), dos presentes en la sala: su padre y su esposa, aita eta emaztea. Dos horas y un minuto (incluyendo un descanso de 15 minutos) duró la última sesión de la temporada en el JazzOn Aretoa, a 5 piezas por pase, el primero de 47 minutos crecientes y el segundo de 59 minutos rematados por el tema más intenso con diferencia, 'Celia' del pianista Bud Powell.

Hubo mayoría de versiones, siete, y tres originales: 'Amari' para cerrar el primer set por todo lo alto mediante bop veloz, 'Collserola' y 'Yokoro bai'. No hubo diferencias en la interpretación entre los originales y los standards, todo fue «música buena, de nivel, de proximidad, sostenible, como vosotros también sois un público sostenible». Así nos halagó el actuante, que eligió títulos de John Coltrane ('Like Sonny' y 'Central Park West', una balada breve y bonita a lo Scott Henderson), de Wayne Shorter ('Limbo'), la samba 'Joy stick of dreams' que dijo no acordarse del compositor (aquí cupo la batucada de Olabarri), standards como 'All the thigs you are' y 'With a song in my heart' (éste de los compositores de Broadway Rodgers & Hart, un tema agraciado por un largo, sentido y melódico solo de Víctor al saxo tenor), y el cierre con la citada 'Celia' de Bud Powell, el gran momento de la sesión doble, comparable con el original 'Amari', ambos temas colocados para cerrar cada pase, y seguro que no por casualidad.

Ahora hasta octubre o así el JazzOn Aretoa no reiniciará su actividad mensual regular, con su 35º curso del Bilbaína Jazz Club y todo lo demás.