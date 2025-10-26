Viajando desde el sillón con Elisabet Raspall

Cuarta cita de las diez del tercer JazzOn Fest, el festival o ciclo semanal y sabatino del club de jazz que se prolongará hasta el ... 6 de diciembre, fecha en la que ha habido un cambio: suspende su gira europea la vocalista y pianista Kelly Green, y le sustituye el cuarteto del saxofonista vasco-polaco Andrzej Olejniczak, que crecerá hasta el quinteto con la cantante invitada Bea Asurmendi, hermana de la cantautora pop Idoia Asurmendi.

Y ya puestos a anunciar, digamos que el sábado próximo, en la quinta cita del tercer JazzOn Fest, actuará el guitarrista y vocalista francés Leo Sidran (Madison, Wisconsin, 48 años), ¡hijo del gran Ben Sidran! Actuará en el club con The Groovy French Band, completada por Max Darmon al bajo, Romain Bouiges a la batería y Paul Sany a los teclados. Quizá también les suene el nombre de Leo Sidran porque acaba de editar 'Leo & Leo' (octubre de 2025), álbum bilingüe (inglés y una pieza en francés) junto con Leonor Watling, la actriz y cantante de Marlango, una madrileña de 50 primaveras.

59 años tiene la pianista catalana Elisabet Raspall i Guillamont, nacida en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Como informó Gorka Reino, rector del club, en su presentación, Elisabet ha venido mucho por el club, esta vez para presentar su 15º álbum, 'Aletheia' («con sensaciones entre el lirismo y la modernidad», describió él), que su 'backgound' (bagaje) es de la clásica, que se tituló en clásica por el Liceo de Barcelona, pasó por el mundialmente reputado Berklee bostoniano, y que de vuelta se tituló en jazz en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña), donde ahora trabaja de profesora.

Ampliar En la suite Elisabet Raspall, Dani Pérez, Pepi Izquierdo y Quico Pugès. Óscar Cubillo

El disco 'Aletheia' se editó la víspera, el viernes 24 de octubre. El CD estaba a la venta en la entrada y Óscar Cine contó 55 espectadores en el primer pase, el de las 8 (nos perdimos el segundo para estar a las 9 en el anti-tributo al Rock Radical Vasco del Euskalduna, donde hubo 555 almas ante seis grupos, que tocaron tres temas cada uno). En el JazzOn, en cuarteto con el piano de Elisabet Raspall, la guitarra siempre interesante de Dani Pérez, la viola de Pepi Izquierdo y el violonchelo de Quico Pugès, en 46 minutos sonaron 5 piezas del disco, abriendo con la 'Suite Aletheia', dividida en cinco partes en la grabación: Obertura (Alegria), 2a Obertura (Esperança), Cançó òrfena (Admiració), Interludi (Inspiració), y Bar Itàlia (Festa). Es fácil entender este catalán.

Más que en el jazz (una improvisación a modo de introducción a 'El bucle', con Dani Pérez a lo Kurt Rosenwinkel y sumándose al piano una Elisabet algo ragtime), se puede sostener que en esta sesión se picó más en el folk (de acompañamiento de cantautor, propio para ser ejecutado en el foyer del Arriaga…), en la clásica de cámara (pero del siglo XXI, por eso lo de la modernidad, por ejemplo los destellos a lo Ludovico Einaudi en la suite), y hasta en el blues (los punteos de la guitarra de Dani Pérez, que llevaba una firma en su caja y Óscar Cine no paró hasta enterarse del misterio: pensaba que era de Keith Richards, pero estaba equivocado una vez más: «La firma de la guitarra es la del famoso lutier Steve Klein, autor del artefacto», nos comunicó luego la organización).

Ampliar El misterio de la firma de la guitarra. Óscar Cubillo

En definitiva, el cuarteto catalán dio la sensación general de emanar música (buena y honda) para acompañar imágenes, ya sean de películas ('Somiament / Ensoñación') o de documentales cobre paisajes elevados y remotos como los de Bután o Nepal (con pasajes hasta algo psicodélicos en 'Viatje / Viaje', en cuya presentación propuso la autora del repertorio de este sábado: «un 'Viaje' es lo que pretenden estas músicas, viajar desde del sillón, o desde donde estemos» (y Óscar Cine dio un codazo y con gestos sugirió que ella ya había dicho el titular, esta vez acertando).