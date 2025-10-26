El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La titulada en el Liceo, Berklee y la ESMUC tocando 'Ensoñación' Óscar Cine

Viajando desde el sillón con Elisabet Raspall

La pianista catalana, con bagaje en la clásica, pilotó en cuarteto con Dani Pérez a la guitarra la cuarta sesión del JazzOn Fest y presentó su recentísimo álbum 'Aletheia', de cámara visual del siglo XXI

Óscar Cubillo

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:40

Comenta

Cuarta cita de las diez del tercer JazzOn Fest, el festival o ciclo semanal y sabatino del club de jazz que se prolongará hasta el ... 6 de diciembre, fecha en la que ha habido un cambio: suspende su gira europea la vocalista y pianista Kelly Green, y le sustituye el cuarteto del saxofonista vasco-polaco Andrzej Olejniczak, que crecerá hasta el quinteto con la cantante invitada Bea Asurmendi, hermana de la cantautora pop Idoia Asurmendi.

