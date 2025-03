Hace poco más de seis años, el horizonte profesional de Jone Martínez (Sopela, 1990) se definía en la docencia del canto. Antes había formado parte ... de algunos coros y decidió formarse para enseñar. Pero hizo unas audiciones para Musikene y eso fue una revolución. En este tiempo, y con una pandemia que lo paralizó todo durante meses, la joven soprano ha desarrollado una carrera internacional que la ha llevado a EE UU, Brasil, Suiza y Japón entre otros países y la ha convertido en la gran promesa de la música vasca y española para las próximas décadas. Aunque la mayor parte del medio centenar de actuaciones que realiza cada año se centra en los conciertos, la ópera ya está en su agenda. Muchos, acostumbrados a escucharla interpretando a Bach, esa música que nos aproxima a Dios, se sorprendieron al ver cómo cantaba de forma desgarrada en 'Orgía' mientras se arrastraba y era arrastrada por el suelo. «Hay muchas 'Jones'», dice con una sonrisa. Este jueves y viernes (19.30 h., Palacio Euskalduna) canta con la Sinfónica de Bilbao, dirigida por Masaaki Suzuki, un músico enamorado de su voz, dos arias de Mozart en una sesión que se completa con la Sinfonía N.º 25 del salzburgués y la N.º 5 'de la Reforma' de Mendelssohn.

– Han pasado muchas cosas en su carrera en muy poco tiempo. ¿Cómo definiría el momento actual?

– Como de apertura. Tengo la suerte de poder aprovechar muchas oportunidades en cuanto a actuaciones internacionales sin olvidar tampoco teatros más próximos. Creo que debo replantearme algunas cosas porque el tiempo y los esfuerzos son limitados. Estoy más centrada en los conciertos, pero la temporada pasada hice cuatro óperas.

- Y pasa de Bach a 'Orgía', un estreno con música de Hèctor Parra.

– Fue un reto enorme porque además era mi primera ópera escenificada. Me sirvió para aprender a vivirla de una forma arrebatadora. Parra escribió el papel para mi voz y Bieito confió mucho en mí. El libreto es duro, pero muy interesante. Y desde el punto de vista vocal, la música contemporánea no está tan lejos del barroco.

– Hay un tronco central de la ópera, de Mozart a Puccini, al que casi no se ha acercado. ¿Lo tiene en sus planes?

–Todo evoluciona y eso, por supuesto, llegará. De momento, trato de cuidar mi salud vocal y elijo papeles que se adapten bien a mis posibilidades actuales, sin forzar.

– ¿Siente alguna presión para abordar esos papeles digamos más populares? Alguna vez ha dicho que podría cantar el aria de la Reina de la Noche pero prefiere esperar.

- La presión existe pero yo he optado por un camino diferente. Soy feliz cantando a Mozart o Rossini. Ya vendrán otras cosas. Y en cuanto a esa aria de 'La flauta mágica', puedo hacerla, sí, pero eso no significa que el dramatismo del personaje encaje ahora conmigo.

– Unas cuantas versiones discográficas no son tan intensas.

– Eso está cambiando. Cada vez se exige más dramatismo y más volumen. Todo depende del contexto y hay unas cuantas circunstancias que lo explican: el tamaño del teatro, por ejemplo. Los que se construyen ahora, mucho más grandes que los tradicionales 'a la italiana', lo requieren. O la afinación, que ha subido. ¿Los agudos se emiten en la frecuencia actual o la que se usaba cuando se escribieron?

– ¿Y la parte actoral de la ópera?

–Tengo un perfil casi peliculero así soy animada y me gusta. Creo que ahora ese trabajo es mucho mayor que hace unas décadas entre otras cosas porque el público necesita más estímulos. Esa tarea escénica se va haciendo en los ensayos, a medida que se ve cómo se expresan afectos y emociones. Es difícil si no hay unas directrices escénicas claras. Yo confío mucho en los directores de escena, porque trabajan con los roles y los cantantes a nivel psicológico.

– Su nombre está asociado a nombres como Obregón o Mena entre los españoles o Suzuki y Marcon entre los extranjeros. ¿Hasta qué punto eso es importante?

- Mucho. Alguien tiene que confiar en ti y ver que tus cualidades vocales y tu trabajo encajan con su manera de ver la música. Si figuras relevantes lo hacen, para ti es una gran oportunidad. Es una de las vías para lanzar una carrera. Hay otras, como los concursos, y yo no me he presentado a ninguno, o las audiciones, y tampoco he hecho muchas.

- Aunque su nombre aparece ya en varios discos aún no tiene uno como protagonista absoluta. ¿Qué incluirá en ese primer álbum, obras en un abanico de 300 años o se centrará en un autor o una época?

- No tengo necesidad de mostrar que lo puedo cantar todo. Creo que podría ser un compositor o girar sobre un hilo conductor y de ahí colgar obras de varios. En todo caso, será un repertorio en el que pueda decir algo nuevo. Cuando yo nací, casi todo estaba grabado por artistas de enorme calidad, así que me parece necesario poder aportar algo.

- ¿Siente que los críticos le exigen más ahora que cuando empezó?

- La crítica me trata muy bien, pero no me dejo llevar demasiado por las cosas que se dicen. Ni con unas ni con las contrarias. Es lógico que se espere una evolución.

- Hablemos de Mozart. ¿Eligió usted las arias 'Fra cento affanni e cento' y 'Vorrei Spiegarvi, oh Dio'?

- Les di varias propuestas y de común acuerdo elegimos esas dos. Son muy exigentes, arias de verdadera acrobacia vocal, que han de ser muy expresivas a partir solo de la voz, porque no hay representación. Es la primera vez que las canto sobre un escenario y lo hago además con la orquesta de casa, así que siento mucho respeto.

- La orquesta de casa y un director conocido.

- Sí, lo conocí en mayo de 2023, cuando participé en el 'Réquiem' de Mozart con la BOS. A partir de ahí estuve en Japón y fui la primera española en cantar con el Bach Collegium Japan.

- ¿Qué otras actuaciones tiene en los próximos meses?

- Cantaré ese 'Réquiem' con la orquesta de RTVE, haré Mendelssohn en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, una sesión de tonadillas escenificadas en el Teatro de la Zarzuela, una gira de un mes por Suiza con distintos grupos y luego iré a Brasil para un programa de Haydn y Stravinski. Antes de que acabe el año tengo una ópera de la que no puedo dar más detalles porque aún no se ha anunciado.