La verbenita astronauta de Bette Smith Bette Smith, con pelucón afro y cara de felicidad. / PERU URRESTI División de opiniones entre las 900 personas que acudieron el viernes al 30 Getxo & Blues: desde la gente encantada por el soul roquista de la cantante de Brooklyn hasta los que pensaban que su talento no debería salir de un bar ÓSCAR CUBILLO Sábado, 21 julio 2018, 16:13

La afrovocalista de edad ignota salida de Brooklyn, Bette Smith, actuó de rebote en el 30º Festival Internacional de Blues, sustituyendo en el a priori más interesante Earl Thomas. Se la trata de lanzar como una nueva Sharon Jones, pero más que capacidad para ser cabeza de cartel en un festival demostró habilidad para ser artista de variedades, o corista o profesional del circuito hostelero. Escoltada por cinco músicos blancos jóvenes y de tendencia rockista ('French Fries', el primer tema de ellos solos, fue la nada), Bette Smith dio un bolo dilatado e irregular (a veces en pie y bailando y a menudo sentada en un taburete) de 18 piezas en 109 minutos que ojalá hubieran sido como entre los temas 14 y 17, los cuatro últimos antes del bis, con mejor sonido, mayor pegada y más implicación por parte de sus escuderos: el soul rock springsteeniano y feliz 'I Found Love' (de Lone Justice, que Bette atribuyó a su cantante Mari McKee, quien lo compuso con la ayuda de Steven Van Zandt), el ambiente palúdico de 'Do Your Thing' (de Isaac Hayes, antes del cual la cantante se quitó las pestañas postizas a la vista de todos), el funk con cuerpo que titula su último disco 'Jetlagger' (estuvo claro que el disco es mejor que su directo) y sobre todo el adiós con el rock-blues 'I'm A Sinner' ('Soy una pecadora', con diferencia la mejor canción de la insatisfactoria velada).

La entusiasta Bette Smith dio la nota desde que salió a escena debido a su indumentaria chocarrera: evidente pelucón afro, mono ceñido de color gris plata («¡parece un traje de astronauta!», dijo Pato, a quien le gustó el show), una par de boas de plumas y botas blancas de plataforma. Nada más verla con esa pinta se podía pensar que su biografía promocional con ella cantando en la iglesia es una invención. Pues así de funkadélica empezó animosa y bailonga con el soul-rock 'Shackle & Chain', versionó el 'Tell Mama' de Etta James y en el lento setentero 'Dirty Hustling' arrojó caramelos al público, golpeó con uno en la cabeza a una fotógrafa, y en desagravio le regaló la flor que presidía la mesita que tenía en el centro del tablado, al lado del tabutere, una mesita con una lata de Red Bull, agua, una toalla, un abanico, la bolsa con los caramelos, el jarrón de la flor, una pandereta, una muñeca (quizá de la suerte más que vudú) y lo que parecía un cuaderno de notas (para decir «te amo Getxo»).

A la quinta, la versión del 'Nutbush City Limits' de Tina Turner, ya estaba claro que la velada iba a ser una verbenita amenizada por la esforzada astronauta del soul funk. Contenta por las ovaciones de las 900 personas que se reunieron en la carpa Biotz Alai (lo primero que se llenó fueron las localidades sentadas de la grada del fondo, antes de que empezara el show), Bette Smith rascaba palmas cuando se le antojaba, bailaba como una corista televisiva (¡o una monitora de aerobic!), a veces se sentaba en el taburete para dosificar fuerzas, recibía algún piropo de espectadoras (qué grande, guapa…), sudaba bajo su peluca (se la apartaba sin disimulo), y el ancho ecuador de su concierto fue un desierto emocional.

La parte central, nuclear, de su repertorio bastante pachanguero estuvo formada por rock sureño con solos de saxo y trompeta estirados ('Flying Sweet Angel Of Joy', de Famous L. Renfroe), medios tiempos rock ('Manchild'), un 'Thrill Is Gone' de BB King también estilista, estirado y rellenado con solos, la versión instrumental del 'Chain Of Foold' de Aretha Franklin en la que ella hizo mutis (y volvió con nuevas botas, grises y de caña altísima), rock étnico ('Happy Warrior') o un original que compuso la primera vez que le rompieron el corazón, como informó en la introducción ('I Will Feed You', una balada soul setentera, con flauta incluida). Aunque nos despertamos al final con las cuatro mejores y más sólidos temas antes consignados, los óptimos, los previos al bis con el 'Living For The City' de Stevie Wonder, que le quedó tinaturnesco.

Acabó el show y Raúl El Guapo y Pato, tan roquistas ellos, se mostraban encantados. Pero fue un concierto flojo, con una banda poco implicada y que a veces sonó dispersa (sinconjuntar), y una vocalista a la que le falta carisma. El fotógrafo Álex Santillana y toda su tropa cántabra también se habían aburrido y dijo Álex: «Este concierto ha sido para la parte de arriba del Kafe Antzokia, la pequeña. No es un grupo para pagarle más de 2000 euros». Pero bueno, ya sabemos que Bette vino de rebote (por la caída de Earl Thomas) y a lomos de la ola feminista de moda.