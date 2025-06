El Velasquartet certificando la potencialidad del Musikene

Óscar Cubillo Sábado, 14 de junio 2025, 08:25 Comenta Compartir

Esta semana, de jueves a sábado, tres citas propone el club de jazz, el JazzOn Aretoa, sito en Bilbao La Vieja, al otro lado del puente de San Antón y enfrente de la Casa Cuna. Hoy sábado (20.00 horas, 23-25 euros) el pianista neoyorquino naturalizado bilbaíno Joshua Edelman actuará con su Latin Trio (completado por Loisel Machín al contrabajo y Fabián Reyes a la percusión), ya les contamos ayer lo bien que estuvo el jazz fusión del jueves con el Díaz-Malosetti Trío argentino; y en este texto les notificaremos lo sucedido este viernes en la sesión mensual del Velasquartet, nominado por el saxofonista tenor navarro Miguel Velasco (dio tres pases de 19.00 a 23.00 horas, los tres por el mismo precio: 10-12 euros).

Como nos escapamos un rato del 8.º Music Legends Festival, que se celebraba calle arriba en Miribilla, pudimos presenciar el segundo de los tres pases del Velasquartet, el de las 20.30 horas, de 3 piezas en 32 minutos atendidos por una veintena de melómanos, muchos joveznos. Nos convenció el nivel cualitativo y la intensidad de la integración de este juvenil cuarteto compuesto por estudiantes de Musikene, el Conservatorio Superior de Música creado en 2001 en San Sebastián. Alumnos de tercer curso (en total han de superar cuatro cursos) son el líder y saxofonista Miguel Velasco Cambra (Marcilla, Navarra, 2004) más el pianista, y de segundo curso son el contrabajista y el baterista que percutía con chulería incluso las escobillas.

Esto fue lo que vimos con agrado: el standard de Jimmy Van Heusen 'I thought about you' (versionado por Sinatra, Billie Holiday, Dinah Washington, y también David Bowie entre muchos otros), interpretado con el saxo soprano por Velasco, quien pasó del swing de Broadway al blues más seco (nos evocó a Benny Goodman, que también grabó en su día este standard), más dos originales de Velasco soplando el saxo tenor: 'Things never change', más onda blusera con el piano de Daniel López (alias Donny) en la estela de Nina Simone, y 'Charlie's song' (Charlie es su hermano y toca el clarinete), más en una onda latina.

Luego Miguel Velasco, Premio de Honor por sus estudios de clásica en el Conservatorio de Calahorra, La Rioja, nos informó de lo que hizo su Velasquartet antes en el primer pase ('Lies', 'Loud and heavy' y 'Peteca') y de lo que haría después en el tercero y último ('Escalas de chava', 'Another for you', 'Amanhecer sem sua memoria' y 'Edi'). todos originales de él y de sus compañeros (solo versionaron a Van Heusen en el segundo pase aquí narrado), los cuales cumplieron otra residencia mensual dentro del ciclo 'Impulso' del club de jazz, un compromiso mensual que Velasco y sus compañero musikénikos retomarán en octubre, tras el parón veraniego del JazzOn Aretoa.