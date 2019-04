Veinticinco años sin Kurt Cobain

«Todo lo que tocaba tenía trasfondo oscuro, pero #a la vez brillaba»

A Gorka Urbizu, de Berri Txarrak, le sorprende leer a veces que Nirvana están sobrevalorados. A su juicio, quienes sostienen esa opinión no han captado la personalidad singular del grupo: «Para mí, Kurt fue un cantante y compositor único, hecho por el que a menudo se pasa de puntillas. Nadie había cantado con tanto desgarro. Todo lo que tocaba tenía un trasfondo oscuro pero que a la vez brillaba como nadie, como si estuviera incómodo consigo mismo y con todo lo que le rodeaba y no hubiera más remedio que revolcarse en ese fango y, de alguna manera, rebelarse a través de su música». El grupo navarro solía interpretar en directo 'All Apologies' y el propio Urbizu tiene grabada una versión acústica de 'Something In The Way'. ¿Recuerda el día de la muerte de Kurt? «Era una sensación irreal, como si, pese a leerlo mil veces, algo en tu interior quisiera no creérselo».

Josu Billelabeitia, de Belako, difícilmente puede guardar memoria de aquellas jornadas de duelo, ya que solo tenía 2 años. Sin embargo, la huella de Kurt resulta patente en su música, especialmente en su proyecto Lukiek. El enganche definitivo a Nirvana le llegó en la universidad: «Había una chica a la que le encantaba Nirvana. Se sabía todas, hasta las caras B. A mí me gustaba mucho esta chica y me enamoré como no me he enamorado nunca en mi vida. El caso es que me escuché toda la discografía quinientas veces. Me aprendí todas las canciones y hasta empecé a vestir como Kurt Cobain». Aquel estrecho contacto con Nirvana le dejó secuelas: «Se han convertido en uno de mis grupos 'top' y la figura de Kurt Cobain me ha inspirado musicalmente. Sus melodías y sus 'riffs' son su firma. Su voz rasgada es irrepetible y nunca habrá otro grupo igual. Si no fuera por él, yo ahora no tocaría la guitarra como la toco ni compondría como compongo. Igual lo haría mejor, no lo sé. Pero lo que hago, en parte, se lo debo a él».