Urtz: «No somos un grupo duro» Xabier Camarero mostrando su CD con el resto de integrantes de Urtz. / E.C. En la segunda encarnación del cuarteto guipuzcoano, el cantante Xabier Camarero renueva la alineación, contrata a músicos profesionales y edita su octavo álbum, 'Zabaldu ateak' ÓSCAR CUBILLO Jueves, 7 marzo 2019, 17:33

Urtz, grupo euskaldun de pop, rock y metal surgido en Pasaia, tuvo una primera encarnación exitosa entre 1988 y 2003. Tras esa etapa se disolvió, pero sus miembros volvieron a emerger una década después, en 2013, con el disco 'Astiro'. Y ahora, en su reciente álbum, 'Zabaldu ateak' (autoeditado; se estrenará en directo el 22 de marzo en el Bilborock), el líder, el cantante Xabier Camarero, ha renovado por completo la alineación, cambiando a sus tres viejos amigos, que no podían aguantar el tirón debido a las ocupaciones personales de la edad, por tres músicos profesionales, entre ellos el baterista de Korrontzi Ander Hurtado de Saratxo.

Con tales escuderos Camarero defenderá su octavo y nuevo álbum, 'Zabaldu ateak', un listado de pop-rock melódico y sin metalizar, a lo Gatibu (no sólo porque colabore su cantante Alex Sardui en la canción bilingüe 'No te vayas todavía') o Ken Zazpi, y dotado de cierta solemnidad cantautoril. Un repertorio al que habría venido bien un poco más de producción y brillo y cuyas letras optimistas y abiertas en la interpretación apoyan el feminismo, la inmigración… Esta mañana de jueves se presentó el disco a la prensa y con el líder mantuvimos la siguiente charla aparte.

-Octavo disco. ¿Dónde está la innovación a la que alude la hoja de promoción?

Bueno, en el sentido en que hay aportaciones de los componentes nuevos. Ahora mismo estamos en una etapa nueva. Los seguidores de Urtz ya saben que ha habido cambios entre los componentes. Esta última etapa la empezamos los originarios, que volvimos en 2013, pero por diferentes motivos, entre el desgaste y que no es fácil llevar adelante un proyecto de este tipo, los otros no han podido continuar. Ahora mismo estoy con Dani Vicente (guitarra), Jorge Sánchez (bajo) y Ander Hurtado de Saratxo, que han dado a las canciones un aire fresco, diferente. Cada uno con su instrumento ha aportado algo que antes hacíamos de otra manera.

-Ander es el baterista de Korrontzi y además tiene su carrera de jazz en solitario. ¿Los otros dos miembros son profesionales?

Son músicos los tres, sí. Dani y Jorge en su día decidieron también vivir de la música. Tocaron en Space Octopus y también han estado en otros proyectos. La cuestión es que cuando en los conciertos de Urtz fallaron los otros componentes del grupo, fuimos conociendo a músicos que empezaron a sustituir a los originales. Para mí ha sido una gran suerte encontrar a esta gente.

-Los anteriores miembros no podrían cumplir por las familias, por el menor compromiso…

En general, es por eso. Llevar a un buen ritmo un grupo como este, y sobre todo a estas edades, requiere mucho tiempo. Al menos si quieres hacer las cosas bien.

-Si el primer disco salió en 1992, andaréis por los 40 y tantos años.

-Sí, yo soy el más mayor de todos y estoy en los 48 años.

- Se puede decir que Urtz os encontráis en la segunda parte de vuestra segunda etapa. Y habéis apostado por la autoedición. Vosotros mismos habéis publicado vuestro octavo disco, 'Zabaldu ateak'.

Sí, lo hemos autoeditado. Es algo bastante común hoy día. Aunque nosotros, al comenzar con el grupo, no conocíamos esa posibilidad. En los inicios tuvimos mucha suerte porque pronto nos ofrecieron grabar un disco y ni nos imaginábamos que cabría esta alternativa. En esta ocasión hemos decidido llevarlo de esta manera, con otro ritmo. No me apetecía andar con prisas para sacarlo en unas fechas muy concretas. De hecho, si lo hubiéramos editado con alguna discográfica, el disco debería haber aparecido para la Feria de Durango, pero esa fecha nos iba justa. Aún nos quedaba mucho trabajo por hacer en el estudio y se decidió posponerlo y continuar sin que nos condicionara el tema de Durango e ir acabándolo a nuestro ritmo. La verdad es que ha sido una gran experiencia. Es laborioso, porque te das cuenta de cómo funciona un poquito todo esto, que te ocupa mucho tiempo, pero a nivel compositivo, de grabación y mezclas ha sido muy interesante porque nos lo hemos tomado de otra manera.

Los nuevos Urtz en la rueda de prensa, tocando la canción 'Eguzkiten bero'.

-En el disco participa un letrista, Iñaki Lazcano. ¿Quién es?

Iñaki Lazkano es un gran amigo mío. Nos conocemos desde muy pequeñitos. Íbamos a la ikastola desde enanos y siempre lo he tenido cerca. Desde los inicios de Urtz él ya colaboraba en las canciones y nos ayudaba. Es una persona con muchísima sensibilidad y le gusta hacer las cosas bien. La verdad es que con Iñaki he metido muchas horas y hemos discutido mucho. Yo le planteaba mis ideas, pero bueno, con él he conseguido que las canciones sean siempre más elaboradas, más redondas. Su aportación es para mí fundamental en las letras.

-¿Y también eres amigo de Alex Sardui, de Gatibu, que colabora en el primer single, 'No te vayas todavía'?

A Alex Sardui le conocemos desde los tiempos de Exkixu (el primer grupo del guerniqués). Compartíamos muchísimos conciertos Urtz y Exkuixu. Teníamos el mismo manager, Íñigo, que empezó con nosotros. Era amigo también de la ikastola y de Iñaki (Lazkano), pues íbamos a la misma clase. Le dije un día, 'Íñigo, estaría bien que tú nos llevaras', porque era bueno para las relaciones públicas. Empezó con nosotros y luego continuó con Exkixu, con Berri Txarrak también estuvo unos años… Tenía un montón de grupos. Durante esos conciertos de la primera época nos conocimos y dieron pie a una relación bonita. Un día llamé a Alex para este disco, porque me parecía que teníamos una canción que encajaba muy bien con él, la grabamos y he quedado muy contento.

-El 14 de febrero, San Valentín, salió ese primer single, 'No te vayas todavía'. El día de los enamorados.

-Sí. Mira, fue puñetera casualidad. Yo hasta ese mismo día no me di cuenta. Me dijo mi chavala: '¿sabes qué día es hoy?'. Para mí el de los enamorados lo son todos, allá donde esté. Nos propusieron presentar la canción en la radio y yo hasta que me hicieron la entrevistilla casi no supe qué día era. Fue casualidad.

-Urtz empezasteis siendo guipuzcoanos y ahora sois más bien un grupo vizcaíno, ¿no?

-Sí. Urtz empezó en Pasaia y teníamos el local de ensayo en Txintxerpe. Pero bueno, me eché la chavala también vizcaína y anda bastante por aquí. Últimamente ensayamos en Bizkaia, que los tres nuevos son de aquí.

-¿Lleváis también la agenda de contratación vosotros? Como habéis apostado por la autoedición…

-Sí, la lleva Gaizka. De momento tenemos un concierto el 22 de marzo en el Bilborock y el 30 en Elizondo. Se están moviendo otras salas y ya está saliendo alguna cosita para verano. Veremos qué tal va todo.

-¿Cómo serán los conciertos? Estrenaréis el disco en Bilborock el 22 de marzo, viernes.

-El concierto es una manera de presentar los nuevos temas. Estamos con ganas de que la gente que quiera las pueda escuchar en directo. Mezclaremos un poquito los temas de toda la vida con los nuevos. Hemos intentado que las cosas encajen bien.

-¿El sonido será más o menos duro que antes?

-Creo que no somos muy duros. Creo que este disco es de rock con muchos matices. Hemos cuidado mucho, mucho el detalle, los ambientes, los arreglos, el que la canción no se venga abajo… Que se mantenga la intensidad a lo largo de diferentes ambientes, más suaves o más intensos. Pero no considero que seamos un grupo duro.