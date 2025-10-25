Ura Bere Bidean vuela alto en el BEC

Óscar Cubillo Viernes, 24 de octubre 2025 | Actualizado 25/10/2025 00:00h. Comenta Compartir

Una megaestructura sinfónico coral que se repite año tras año es la que sostiene el macro-concierto euskaldun Ura Bere Bidean. A volumen alto, con despliegue luminotécnico espectacular y mensaje ecologista que se diluye tras el prólogo, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao, bajo la batuta del cinematográfico getxotarra Fernando Velázquez, quien también se encarga de escribir en partitura los arreglos, un puñado de cantantes seleccionados, muchos de ellos habituales edición tras edición (Zea Mays, Gatibu, Bulego, ETS, Maren…), entonan originales de sus repertorios (¡este año Evaristo con un correcto 'Ellos dicen mierda', nosotros amén, de La Polla Records!; la única representación en castellano) o clásicos del acervo euskaldun, esta vez 26 piezas o viñetas en 157 minutos.

No puede fallar nada de lo calibrado que está todo. Vaya, sí, puede haber un apagón, pero no es lo probable. Además, las voces invitadas en su gran mayoría tienen tablas y se saben las canciones, que están muy ensayadas. Y así, con las entradas agotadas con meses de antelación, los 10.800 espectadores de todas las edades que, todos sentados, también en pista, llenaron el viernes el BEC y lo harán también el sábado, no dejaron de sentir pinchazos de emoción al reconocer el repertorio.

Con un retraso de 15 minutos debido a las colas de última hora, con los miembros de la orquesta sinfónica repartidos en vertical al fondo del escenario, y con el gentío pertrechado con pulseras luminosas repartidas a la entrada y que se encendía en momentos puntuales, en la velada del viernes sólo volaron algo bajo, pero sin desmerecer, las chicas junkerianas de Neomak, quizá por los nervios de abrir el cartelón; Bengo porque lo urban en general tiene poco fundamento (lo mejor fue su breakdance final); Betagarri por la sobredosis de pachanga ska en la coreada 'Euri tanta bak'; y Mabu, la hija de Sergio y Estibaliz, con un emotivo 'Txoria txori' que podría haberle salido un poco mejor (es que se sumaron al cartel in extremis). Todo lo demás cumplió las expectativas.

Entre los que más destacaron por seguridad e inspiración, estarían los punkies navarros de Lehiotikan opacando a la orquesta, encendiendo al público y generando cadenetas en una feliz y comunitaria 'Ikusi mendizaleak'; la sorprendente conexión del líder de Latzen, Aitor Uriarte, en un 'Laztana' propio de la BBC con todo el BEC coreando, la BOS rebosando esencia, y su hija sumándose al climax; Gatibu con el gentío a su merced y con Alex Sardui bailando con pantalones sin cinturón durante un popurri arrancado con la canción del paraguas en el mismo pabellón donde darán tres conciertos de despedida, y de nuevo Gatibu abriendo el bis más melódico, bajando por la pista de butacas y haciendo un mutis emotivo por triste y anticipo de su disolucion; Leire Martínez -la mas aplaudida en las largas presentaciones finales- con Pier Paul Berzaitz en un 'Baratze' que parecía de Walt Disney; y el fin de fiesta con Íñigo Etxezarreta de ETS con otro popurrí propio que puso a corear a todo el BEC a modo de alegre colofón cantarín de la comunidad euskaldun, como dijo el presentador al empezar el show.

