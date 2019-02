Undécimo Mandamiento: «Huimos como de la peste del punk panfletario» Carlos Undécimo (bajo y voz), Koldo Almeida (voz), Alejandro Serrano (guitarra) y Karlox Berreteaga (batería). / Marq Sutherland El cuarteto bilbaíno prosigue el viernes en el Shake! con la gira de presentación de su quinto disco: 'Balas por la paz' ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 27 febrero 2019, 16:00

Punk directo al grano es el encapsulado en 'Balas por la paz', la nueva rodaja de Undécimo Mandamiento. «Este disco es ya el sexto trabajo de estudio del grupo, contando la maqueta de 1999», nos ubica el bajista y jefe en la sombra, Carlos, que añade: «No tenemos Bandcamp. Pero nuestros dos últimos trabajos están subidos en otras plataformas digitales: Spotify, iTunes, Amazon, YouTube, etc.».

Beneficiado por la producción de Carlos Kreator, 'Balas por la paz' es un artefacto de punk rock and roll directo, pleno de rabia pero bastante exento de doctrina. Se puede decir que es apolítico, y resuena a La Polla Records, Radiocrimen, Parálisis Permanente… Sus cuatro factótums se hallan ahora inmersos en una gira de presentación norteña. Ya han descargado en el Crazy Horse de Bilbao (el 26 de enero, ¡metieron 170 personas y ya no cabía ni un alfiler!), en El Clandestino de Solares y en El Mendigo de Barakaldo (el viernes pasado, donde les vimos la segunda mitad de su show).

Y como aún les quedan fechas (este viernes en el Shake! -20.30 h, 5 €, más Radikal Hardcore-, más adelante en el Kutxa Beltza de Sopelana y el Rock Beer de Santander), les lanzamos unas preguntas que Carlos contesta conciso.

- Hacéis punk tradicional. ¿Qué significa el punk para vosotros?

- El punk para nosotros sigue significando lo mismo que cuando empezamos. Es rebeldía, inconformismo y diversión. Lo único que cambia son las formas de digerirlo. No es igual con 17 años que con 42. Pero su esencia te acompaña eternamente.

- ¿A qué le cantáis en general? Son letras agresivas, pero no parecen panfletarias, ¿no?

- Huimos como de la peste del punk panfletario. Nunca nos ha gustado aburrir a la peña con Literatura e Historia. Esto es punk y hay que decir las cosas de manera concisa. Tampoco es más fácil hacer algo más corto, incluso a veces suele costar más. En este disco Koldo (cantante) ha cogido mi testigo a la hora de escribir las letras y el tío se ha salido. Es todo inspiración callejera de barrio.

- La canción 'Arden las calles' recuerda un poco a 'Contenedores ardiendo' de Radiocrimen.

- Sí. Tiene esa misma añoranza por tiempos pasados en los que se corría hacia ninguna parte y se le daba fuego a todo. Es pura nostalgia. 'Arden las calles, protestabas tú', dice la letra.

- Hay otra canción titulada 'Speed Ball'. No es habitual cantar sobre drogas, aunque tanta gente en la escena las consume.

- Para el tema de 'Speed Ball' escribimos esa letra porque la música pedía a gritos algo salvaje y acelerado. Y el speed ball es una mezcla explosiva que define muy bien esta canción.

- 'Tu vieja moral' se titula la última canción del CD 'Balas por la paz'. ¿Cuál es la nueva moral? ¿La falta de ella?

- El que busca un momento de paz al margen de lo socialmente aceptado se convierte en un apestado. Si no estás dentro de los límites de la cerca que levantan para el rebaño, eres el lobo. Si no eres, haces o piensas lo que se supone que han planeado para ti, eres escoria. Todos bailamos con nuestra moral cuando nos apetece.

- ¿Cuándo empezasteis?

- El grupo lo formamos hace veinte años en Bilbo el guitarra (Alejandro) y yo, engatusados por el Rock Radical Vasco y el punk inglés y americano.

- ¿Y lo del bautismo, que se sale del decálogo?

- El nombre surgió como repulsa a los años de experiencias que vivieron varios miembros de la banda en internados y colegios de curas.

- Oh, vaya… ¿Vuestras influencias y favoritos?

- Aquí hay de todo. Somos muy diferentes en gustos, pero Cicatriz, MCD, La Polla Records, Sex Pistols, Ramones, Rancid y Motorhead podrían ser de lo que más nos influye a la hora de hacer nuestra música.

- ¿Habéis participado en otros grupos?

- Koldo, el cantante, también canta en Nalga y fue voz de MCD y Motorsex durante dos años. Karlox, el batería, tocó en Mundo Rural, un grupo punk de La Rioja. Alejandro y yo fundamos Undécimo y siempre hemos militado en él. No nos vemos en otro grupo que no sea este, la verdad.

- ¿De qué curráis?

- Pues en varios gremios. Transporte, ferretería, hostelería, informática, obra…

- Estáis presentando el disco por varios garitos y os vimos el viernes pasado en el Mendigo de Barakaldo, cuando salíamos del flamenco de La Macanita en el Teatro Barakaldo. ¿Qué tal está yendo la mini gira?

- Hacía año y pico que no tocábamos debido al cambio de cantante, una lesión del batera y por lo de preparar el disco nuevo, grabarlo y volver a preparar otro repertorio. No ha sido fácil y ya teníamos muchas ganas de volver a subirnos a un escenario. Reaparecimos en enero en Bilbo, en el Crazy Horse, e hicimos un 'sold out' de los de verdad. Vinieron 170 personas al bolo y nos faltaron CDs para repartir porque no pensábamos que iba a venir tanta gente. Bendito problema.

- ¿Y cómo será el bolo del Shake!?

- Este viernes en el Shake! tocaremos todo el disco nuevo y gran parte de 'Ratizida'. Habrá volumen alto y saldremos a darlo todo, como siempre. Cultura Ramones.

- El directo no está mal, pero el disco está mejor, ¿eh? Os ha quedado muy bien.

- Este disco ha sido el más fiel de todos al sonido del grupo en directo. No ha tenido grandes arreglos ni rellenos como pudo haber en 'Ratizida'. Es más directo, más punk, pero sin estar exento de una gran producción. Las voces tampoco tienen muchos arreglos y, en definitiva, todo suena más crudo, menos artificial. Se le ha dado más protagonismo al bajo y se han templado las guitarras.

- ¿Con quién lo habéis grabado?

- Carlos Kreator ha sido una vez más el encargado de ponerse a los mandos en The Rockstudios en Bilbo. Son ya son cuatro discos los que hemos grabado con él. Nos conoció cuando éramos unos chavales y ha tenido gran parte de culpa en la evolución musical del grupo. Con él hay una manera de entendernos que se plasma en el resultado final.

- ¿Os ha costado muchos euros el disco?

- El presupuesto nos ha salido más barato que el anterior, el de hace cinco años. Pero no solo la grabación. ¡Todo! A base de hostias aprendes lo que te conviene y a fiarte más de tu instinto que del de otros.