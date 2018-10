Unclose, la banda pequeña que toca en un grande Actuación de Unclose. / FERNANDO GÓMEZ Los bilbaínos han abierto el escenario central del BIME Live JOSU OLARTE Viernes, 26 octubre 2018, 19:14

Los festivales resultan propicios para dejarse sorprender por la letra pequeña de sus carteles y para confrontar con los planteles foráneos el nivel de las bandas locales, a menudo relegadas a horarios ingratos. Es el caso de los bilbaínos Unclose, que este jueves abrieron el escenario central del BIME Live y, por tanto, dieron el pistolezado de salida a los conciertos principales del BEC que concluyen esta próxima madrugada. «Los medios están hoy al alcance de todos y ellos generan un magma de artistas interesantes. Por eso es tan relevante tener una oportunidad de asomar la cabeza como la que nos ha brindado el BIME compartiendo cartel con gente que nos encanta como Slowdive, John Hopkins o Four Tet», comenta Iskandar Rementeria (voz, guitarras y programaciones) a propósito de su presencia en el evento.

Unclose encarna el reto de una banda pequeña por asomarse a un festival grande. Lo logró tras ser seleccionado en el programa para bandas emergentes Heineken Volume Up, junto a la cantante Hakima Flissi (Lezama). Su nominación les permitió tener acceso a una serie de encuentros profesionales en el BEC.

Tras completar una intensa ronda promocional con agentes de una industria «tan compleja y cambiante que no resulta fácil moverte en ella», la banda –formada por miembros de Split 77– pudo validar este jueves en vivo el repertorio de sus dos anglófilas referencias editadas hasta la fecha: el Ep 'Runaways', 16, y su secuela larga 'The Long Tomorrow', 17. Lo suyo es un híbrido de guitarra, batería real, samplers, secuencias y ambientaciones sintetizadas con el que conectan la herencia del post punk y la dark wave con proyectos contemporáneos que integran la electrónica con pulso humano en un formato en la estela de LCD Sound System, Caribou, Death In Vegas, Cut Copy, Teenagers o The Knife . «Crecí escuchando los discos de Bauhaus y Joy Division de mi padre, y esas primeras impresiones se quedan grabadas y afloran. Intentas hacer cosas conectadas con tu tiempo, pero quieres que perduren en un mundo en que todo se consume rápido», apunta Iskandar Rementeria. La formación se completa en directo con David Rodríguez (batería acústica y electrónica) y Txufo Wilson (teclados) de Empty Files, uno de los pocos grupos locales en su órbita.

Como miembros en la sombra están el productor y técnico de sonido José Lastra, y la encargada de la parte visual, Ainara Ipiña, que da un cierto barniz artie al proyecto. «Una banda no es solo música. También puede construirse con miradas a otras disciplinas . La historia del pop está plagada de gente que ha integrado en él una concepción artística de la música. La música tiene la capacidad para reducir distancia entre el arte y la gente», argumenta el líder, cuya visión integral del pop tiene que ver con su formación plural (Doctor en Bellas Artes , estudios de Filosofia, Arquitectura, Gestion Cultural..) y su trabajo como profesor de un grado de Didáctica de la Música de la UPV, enfocado al área infantil. «Se trata de relacionar el arte sonoro del siglo XX con la enseñanza de los niños pequeños, considerándolos experimentadores. Que los profesores fomenten su creatividad sin refugiarse en la formacion a base de partituras que yo odiaba», explica Rementeria, que defiende la posibilidad de «vivir de la música de muchas formas». «A nuestra edad, cercana a los 40, la música es parte indisoluble de la vida, tanto de una manera más teórica, como intuitiva o práctica. Con el tiempo cambian las ambiciones y resuelves tu existencia de otra manera, pero contando con ella. Eso te da una libertad creativa brutal para no tener que hacer lo que esté de moda».