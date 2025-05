Una treintena de artistas cancelan su participación en el Sónar por sus vínculos con un fondo proisraelí

El Festival Sónar, que se celebrará en Fira de Barcelona del 12 al 14 de junio, ha confirmado que 28 artistas han cancelado su participación ... en esta edición por la vinculación del evento con el fondo proisraelí KKR, aunque la organización asegura tener una relación «nula» con esta compañía de inversión.

La mayoría de los músicos que han cancelado sus actuaciones son de la parte baja-media del cartel y entre ellos no se encuentra ningún 'headliner'. Se trata de, entre otros, ABADIR, Akyute & Alice Sparkly Kat, ANCIENT PLEASURE, Animistic Beliefs & Jeisson Drenth, Dania + Mau Morgó, DjSport, Emma dj, Forensis & Bill Kouligas, y dj g2g.

También han decidido cancelar Heith, James K, Günseli Yalcinkaya & Andrea Belosi, Juliana Huxtable, KEBRA, Le Motel, NEW YORK, Nexus (B4mba & Mooki6), patten, Sara Persico & Mika Oki, Shannen SP, Shapednoise & Sevi Iko D*mochevsky, Sofia, Vica Pacheco, Ville Haimala, y YESSi PERSE + laSADCUM. Y, de las actuaciones relativas al ciclo Sónar de Noche, no actuarán EYRA, oma totem, DJ Paca, DJ SOSA RD, y Tiyumii.

En un comunicado, el festival ha respondido condenando el «genocidio sobre el pueblo palestino», y ha recordado que Superestruct Entertainment adquirió Sónar en 2018, siendo en aquel momento Providence Equity Partners su principal inversor y que, en octubre de 2024, vendió su participación a un consorcio formado por el fondo israelí KKR y más de 90 inversores. A este respecto, añade la organización que fue una operación financiera en la que no tuvieron «ni intervención, ni voz ni voto».

También asegura que no han enviado ni enviarán «un solo euro» a KKR, y ha señalado que todos los beneficios se reinvierten íntegramente en futuras ediciones, recalcando que el equipo del festival funciona «con absoluta independencia» respecto a este fondo proisraelí.

Asimismo, una docena de entidades y colectivos han decidido cancelar su participación. Entre ellos, Universitat Pompeu Fabra, Cracks in the Foundation: Curation in 2025, Listen, the Stars are Talking, Más Mujeres Creativas: DO feminism, Internet Core, y UNDERGROUND BDW.