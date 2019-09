Travellin' Brothers lanzan un directo sin trampa ni cartón Imagen de la rueda de prensa en la que se ha presentado el nuevo disco. / Óscar Cubillo La blues band de Leioa edita su noveno disco en 15 años, '1001 noches', grabado en vivo en el Arriaga ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 25 septiembre 2019, 14:33

Este viernes se pone a la venta '1001 Nights', el doble CD más DVD con el concierto completo que los Travellin' Brothers, el sexteto de blues de Leioa de agenda internacional, grabaron en directo y a una sola toma el domingo 30 de diciembre de 2018 en el repleto Teatro Arriaga. El grupo lo ha editado en su propio sello, Magnolia Records, y sirve como hito de una carrera de 15 años, 9 discos, 1.000 conciertos y giras por Europa, China y Estados Unidos.

En la rueda de prensa albergada el miércoles en el propio foyer del Arriaga, el jefe de la banda, el guitarrista Aitor Cañibano, expuso: «Es un disco de celebración que prácticamente se grabó del día en que cumplimos los 15 años. No se nos ocurría un sitio mejor para celebrarlo que el Arriaga, al que ya teníamos en el punto de mira. Era una ilusión, un sueño grabar ahí con el teatro lleno hasta la bandera de seguidores y familiares«.

Además, la grabación no tiene retoques posteriores: «Lo grabamos a una toma. No había plan B ni C. Sólo había plan A. Si salía bien, bien, y si no, también. Somos un grupo independiente y solo teníamos presupuesto para grabar a una toma. De hecho el productor de Nashville nos preguntó por las tomas alternativas y le dijimos que no había«.

Fue una tarde de nervios por parte de los Travellin Brothers, en especial de su líder Aitor Cañibano, que desaparecieron como por ensalmo cuando salió a escena el invitado Earl Thomas, elegante afrocantante de Tennessee que derramó serenidad, soul y góspel. Además, Fito Fitipaldi estuvo sentado en la fila 7 del Arriaga como espectador de a pie, y casi colabora en el disco pero al final lo rechazó porque no podía cuadrar agendas para los ensayos.

El gran ausente fue Kepa Junkera, invitado previsto para esa velada de las mil y una noches que falló debido al ictus que le atacó en Bélgica y aún le tiene postrado en el Hospital de Cruces. «Nos enteramos por la prensa y ya teníamos previstos los ensayos. Como siempre, desde aquí le mandamos todo el cariño y el ánimo posibles».

El disco contiene 16 canciones en el mismo orden de esa velada dominical. Sin embargo, falta una que sonó a mitad del repertorio. «No hay trampa ni cartón», sostiene Cañiban. «De hecho nuestro showman y cantante (Jon Careaga) se hizo un esguince en la rodilla y se oyen unos grititos de dolor en la grabación. Además, ese tema lo tocamos preocupados por su estado y él la cantó escaqueándose. Como se nota que está peor tocada, la hemos quitado del disco para que Jon mantuviera su dignidad intacta», añade.

Los Travellin' Brothers, elegidos mejor banda europea de blues en 2015, presentarán su noveno disco '1001 Nights' en numerosos conciertos con fechas ya cerradas en Basauri (5 de octubre, Sozial, en formato big band), Ermua (11 de octubre, Antzokia, con big band), Leioa (18 de octubre, Kultur Leioa, aquí quedan unas 4 entradas), Bilbao (21 de noviembre Sala BBK en un concierto especial con el cantautor Jabier Muguruza), dos fechas más en noviembre por Portugal, en noviembre-diciembre doce días de gira por Estados Unidos centrándose en Texas y dando 7 u 8 conciertos, y en 2020, por fin, durante dos noches seguidas la presentación oficial en Bilbao (Kafe Antzokia, 21 de enero y 1 de febrero, con invitados como el pianista Mike Sánchez).

Los Travellin' Brothers aseguran que su hábitat natural es el directo, que es donde mejor se lo pasan y cuando se expresan como ellos desean. Este 2019 darán entre 50 y 60 conciertos, pisando varios países europeos. Afirma el guitarrista Aitor: «Antes dábamos más conciertos, pero ahora seleccionamos más y, al actuar tanto en el extranjero pierdes días en viajes. Por ejemplo, para dar un concierto en Rumanía te pasas cuatro días»