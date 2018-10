La tormenta nuclear de Primal Fear En la segunda canción, 'Chainbreaker'. / Carlos Gª Azpiazu Los cinco paladines del heavy metal teutónico alegraron el domingo e insuflaron vigor para toda la semana entrante durante su demoledora sesión en la Santana 27 ÓSCAR CUBILLO Lunes, 8 octubre 2018, 17:36

Nos quedamos con ganas de más tras el concierto de los suecos Europe el viernes en la Santana 27, pero nos resarcimos de sobra con la segunda gran cita metálica de la semana pasada: la tripleta encabezada por los alemanes Primal Fear (Esslingen, cerca de Stuttgart, 1997), albergada en la misma sala (donde en vez de 900 personas como el viernes hubo 500, con menor presencia femenina, por cierto) y completada por los franceses Existance («unos chavalotes que le echaron ganas con power metal a tope», evoca Azpiazu) más los neoyorquinos Riot V («muy, muy bien, en una onda a lo Freedom Call»).

Primal Fear / Terror Primario llegaron estrenando su duodécimo opus oficial, 'Apocalypse' (Frontiers, 18; ¡número 10 en Alemania!), del que sonaron 5 de sus 11 cortes en un show atronador y con sonido limpio de 15 piezas en 91 minutos. El arranque fue arrasador («son demoledores, no fallan nunca», sentenciaba el fotógrafo Azpiazu), pintó una sonrisa en la cara a todos los asistentes, les insufló en las venas una energía extra, les empujó a corear (hey-hey-hey-hey, ooohh-ooohhhh) y a dar palmas y cabecear (a nuestra diestra había un tipo con una guitarra hinchable que no dejó de tocarla imaginariamente). Mientras tanto, los terroríficos nos bombardeaban despiadados con el doble bombo marcando el ritmo: la voz con ecos de Ralf Scheepers (ex Gamma Ray) nos remitía a su maestro Udo 'Accept' Dirkschneider y al maestro de todos Rob 'Judal Priest' Halford ('Final Embrace', con géiseres de chispas en el tablado), el quinteto teutón cabalgaba provocando subidones de adrenalina ('Chainbreaker'), las guitarras se completaban como guadañas ('Blood, Sweat & Fear', a la tercera tocaron la primera que espigaron del nuevo CD 'Apocalypse', y en esta brotaron columnas de humo metalúrgico), y articularon el rock en plan sus paisanos Scorpions y lo cromaron con estribillos épicos ('Face the Emptiness'). Buah, una pasada.

Supieron sonar modernistas ('Hounds of Justice'), cruzaron a Udo con los Maiden ('The Ritual'), cursaron a medio gas dictando lecciones a Europe ('Under Your Spell') y lograron la cima de su sesión a la octava: 'Nuclear Fire / Fuego nuclear', con coros oé-oé de la parroquia superando a Helloween. Se respiraba un ambiente wagneriano, el doble bombo percutía speed metal, el quinteto disparaba punteos a izquierda y derecha, y algunos fans en éxtasis aprovechaban para sacarse fotos con la banda oficiando al fondo.

El fornido cantante, Ralf Scheepers, ex Gamma Ray. / Carlos Gª Azpiazu

No volvimos a volar tan alto, qué pena. A partir de entonces Primar Fear dosificaron fuerzas en baladas con orquestaciones pregrabadas ('Eye of the Storm'), buscaron la típica interacción de público igual que los payasos con los niños (los gritos repetidos antes de 'King of Madness', comercial y mejor que los citados Europe), hollaron el punto bajo de la velada ('When Death Comes Knocking', de lírica gráfica: «Hay una señal en el cielo / Y el trueno está diciendo mi nombre»), exhalaron un deseo tribal propio de los baracaldeses Vhaldemar ('Metal Is Forever'. «¿Os gusta el heavy metal? ¿Amáis el heavy metal? Esta la hemos escrito para vosotros», introdujo el fornido cantante Ralf Scheepers, con unos brazos tatuados propios de portador de ametralladora MG 42 y que entonó versos como «Apoyas este sonido y ritmo / Respaldas su futuro desde lo más profundo de tu corazón», y luego «Comprometido, te hiciste fan para siempre / Sabiendo las letras cantas todas las canciones»), antes del bis con el desarrollo progresivo instrumental de 'Fighting the Darkness' y el remate con la marcialidad discípula de Udo en 'Running in the Dust', que acabó con la tercera explosión de chispas. Pero fue un conciertazo y repetiríamos hoy mismo, ¿eh? Vaya, este lunes es el día 14º de su gira de 33 jornadas y lo tienen libre en España.