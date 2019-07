Toni Metralla y Los Antibalas: «Pasan los años y el desencanto se acentúa» Lino (guitarra), Yiyo (batería), Tonino (voz) y Mr. Hell (bajo). / Kris Robles El supergrupo punk vizcaíno estrena en directo su tercer disco este miércoles y lo regala con la entrada del bolo en la Nave 9. No ha conseguido permiso para usar la gabarra ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 24 julio 2019, 20:00

Un supergrupo del punk rock underground son Toni Metralla y Los Antibalas, estos cuatro sospechosos habituales repartidos entre Barakaldo y Bilbao: Yiyo del Rock (batería, también ha militado en Margen Tóxica, Sintonics, Flaming Riffs), Lino (guitarra, currículo en Parabellum, Serie Z, M.C.D., Macarrada), Mr.Hell (bajo; Dear Twit, Subzero, Salida de Emergencia, Colajets) y Tonino (voz; La Mortaja del Rey, Deskonzierto, M.C.D., Macarrada).

Los cuatro acaban de autoeditar su tercer disco, '… y tu vida en blanco y negro', más roquero y meditado y menos punk y acelerado. Son ocho cortes que contienen sugerencias de Loquillo ('La sana intención', 'Zorro plateado'), himnos en plan Stranglers ('Lo nuevo de hoy'), un poco de street punk no tan rabioso ('Enamorado de la soledad'), nostalgia provocada por el paso de los años ('Rock anestesiado')…

Este miércoles lo regalan con la entrada de su bolo de estreno en el bar Nave 9 del Itsasmuseum (20.30 h, 6 €), donde no les han dado permiso para tocar en la gabarra del Athlétic. Por todo ello departimos con Lino Parabellum, guitarra de Los Antibalas.

- ¿La novedad '… y tu vida en blanco y negro' es más rock y menos punk? ¿Por la edad? ¿Por la experiencia? ¿Por las musas?

- Je, je… Las cosas vienen como vienen y cada cosa tiene su momento. Individualmente siempre le hemos dado a todos los palos mientras tuviesen algo de rock. Y, por casualidades de la vida, este disco nos ha salido así, quizás más roquero que hardcoreta, lo cual no significa nada. Hacemos lo que nos apetece en cada momento.

- ¿El punk tiene futuro? Lo he pensado oyendo vuestra canción 'Lo nuevo de hoy, lo viejo de ayer'.

- La música es un bucle y los estilos se van y vuelven. Te das cuenta cuando ves a nuevas bandas haciendo cosas que pensabas que ya no volverías a escuchar. Y flipas cuando te enteras de que no conocen las referencias que tú tienes, si no que han llegado al mismo sitio por otros caminos. El punk siempre vuelve. Cuando menos te lo esperas aparece el relevo. Mira por ejemplo a Desorden o a Los Chivatos de Ana Frank.

- Sí, vaya nombrecito. ¿De qué va vuestra canción 'Zorro plateado'? ¿De gente mayor?

- Pasan los años y el desencanto se acentúa. Y te vas dando cuenta de que el sistema está muy pero que muy asentado y que es casi imposible cambiar nada. Pero esto no nos va a impedir seguir nuestra batalla aunque peinemos canas y sepamos que la guerra está perdida de antemano. Y si me acompañas hacia ningún lado mejor que mejor, ¿no?

- ¿Qué edad tenéis y de qué curráis? O sea, ¿qué hacéis cuando bajáis del escenario o salís del local de ensayo?

- La edad te la digo en euskera: todos 'berrogeita piko'. Y luego cada uno nos buscamos la vida como podemos. Aparte del trabajo administrativo o las chapuzas habituales hacemos cosas más chulas. Algunos tocamos en otras bandas, el batería Yiyo de vez en cuando desaparece para trabajar en el cine internacional, el bajista Mr. Hell es un apasionado de los conciertos y de los vinilos, el cantante Tonino es un motorista estepario, y yo (Lino, guitarra) organizo un programa para apoyar a las bandas locales.

- La música de Los Antibalas es muy urbana. ¿Salís de excursión al monte, vais a la playa…?

- Lo intentamos. De vez en cuando hay que respirar. Que te dé un poco de sol y viento fresco nunca viene mal a nadie. Pero al final, como cantaban MCD, Bilbao es una p... de la que no podemos escapar.

- ¿Qué vais a hacer en verano, en vacaciones?

- Intentaremos desconectar y descansar un poco. Parece que la vida se detiene en agosto... ¡Hasta que llega la Aste Nagusia y se transforma en un sinvivir!

- Habla del nuevo disco, de '… y tu vida en blanco y negro'. Interesa a los lectores en él y que al menos lo chequeen en Spotify.

- Es el tercer disco de Toni Metralla y Los Antibalas. De momento es una autoedición, aunque estamos buscando otras alternativas para distribuirlo. Lo hemos ideado como si fuera un vinilo, un doce pulgadas a 45 revoluciones por minuto con cuatro temas por cada cara.

- ¡Como un maxisingle más que un EP!

Pensar en el orden de las canciones ha sido revivir viejos tiempos. Hemos puesto los trallazos al principio de cada supuesta cara y los temas más tranquilos al final. Cosas de la dinámica de los surcos...

- Ajá.

También destacaría que hemos abandonado un poco la costumbre de tunear temas ajenos. Todos los temas, salvo uno, son inéditos. Y además nos hemos dado el gusto de hacerlo todo nosotros, sin prisa pero sin pausa.

- ¿Las letras son negativas, realistas, resignadas, combativas…?

Nos ha quedado una cara A, o sea los cuatro primeros temas, introspectiva, más personal, en la que hablamos de la autoafirmación, de la soledad, de la búsqueda del amor en esta sociedad alienante. Y una cara B, que abarcaría los cuatro últimos cortes, más criticona, donde salen a relucir las FOP, el negocio musical, el sistema electoral...

- ¿Se venden discos en la actualidad o es mejor regalarlos con la entrada del concierto, como haréis en la Nave 9?

- Los CDs son cachos de plástico condenados a la extinción. En un principio no queríamos fabricar compactos, pretendíamos hacer solo vinilos para los amantes de las grandes portadas y del sonido de la aguja por el surco. Pero al final piensas en la promoción y en el mano a mano y en la inmediatez y decidimos sacar una tirada corta de CDs. Intentaremos amortizarla vendiéndola en los conciertos y así tendremos alguno de sobra para lo que pueda venir.

- ¿Qué más vendéis en el merchandising?

- Camisetas. De todos los colores y tamaños. Se vende un CD o un vinilo de vez en cuando, pero en comparación la cifra no tiene nada que ver con lo que salen las camis: en nuestros bolos se suda y hay que cambiar de camiseta.

- Ja, ja… Antes, Los Antibalas, con el clip ese tan Mad Max, parecía que cuidabais más la estética. ¿Seguís así o fue algo coyuntural?

- Bueno, hacemos las cosas porque molan en el momento en que las hacemos. El último clip, 'Aditivo de plomo', tiene también mucha estética. La imagen y el ritmo están supercuidados. Nos pegamos un buen rato moviendo trastos para que todo estuviera en su sitio en cada plano. Todo bajo las órdenes de Luis Vil, que es un crack.

- Luis Vil, ahora en Mushkum. ¿Cómo será el concierto de la Nave 9?

- Será un bolo memorable, como todos los de Los Antibalas. Ya te lo he dicho: rock, punk y mucho sudor. Tanto, que habrá que cambiar de camiseta.

- ¿Alguna fecha más cerca en la distancia y el tiempo?

- Aunque estemos medio de vacaciones, seguiremos tocando. El sábado 10 de agosto acompañaremos a The Baboon Show, la banda de moda, en Villarcayo. Y el sábado 24 estaremos en Las Meriendillas de la Nave 9 con The Daltonics poniendo el broche de oro a la Aste Nagusia.

- ¡Los Daltonics de Dani Oñate! Habrá que ir. Oye, Lino, ¿el concierto de estreno de este miércoles en La Nave 9 lo ibais a hacer en la gabarra y no os los han permitido? ¿Lo ibais a dar navegando por la ría o atracados?

- ¡Nos mola el movimiento! Ya surcamos la ría en tiempos de Macarrada. Hace unas semanas hemos tenido el honor de abrir las fiestas de Repélega encima de un camión que nos condujo por todo el barrio. ¡La siguiente tenemos que prepararla en un dirigible!