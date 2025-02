TOC se pasan al baile con un disco grabado a fuego lento en su baserri

Miguel Aizpuru Miércoles, 5 de febrero 2025, 18:55 Comenta Compartir

Dentro de la nueva hornada de bandas euskaldunes que han despuntado en la etapa postpandémica, asoman la cabeza los vizcaínos TOC, que facturan un rock elegante que ha ido oscilando desde los inicios punk hasta una propuesta más elaborada y oscura, que ha cosechado en los últimos tiempos una buena legión de oyentes, llenando salas y festivales en toda Euskadi.

Oriundos de Mungia, zona cero de una escena que ha ofrecido bandas de la calidad de Belako, Pi L.T, Lukiek o Leun, el joven cuarteto se ha hecho un hueco en la escena alternativa que ahora afianzan con su segundo trabajo largo, el recién publicado 'Jaioak hiltea zor', que presenta una evolución musical y letrística hacia lo bailable y existencial, respectivamente.

Explica a este diario el proceso del LP el vocalista, Xabier Bilbao, a escasas horas de salir a las tablas del Kafe Antzokia este jueves, con entradas agotadas y junto a los navarros Tatxers, otros exponentes de la nueva generación de rock en euskera. «Veíamos que ya el repertorio lo teníamos un poco quemado y sentíamos ganas de salir de tocar tanto y entrar al estudio otra vez, hacer canciones nuevas y meternos en un jardín, que se dice. Queríamos hacer un disco, pero antes había que componerlo y después grabar. Entonces nos planteamos un pseudo parón en el que bajamos el ritmo y nos encerramos a ver qué salía. La idea principal era hacer un disco conceptual, pero no en la historia o las letras, sino en el sonido. Y mezclar sonidos muy procesados con otros muy orgánicos», expone sobre el proceso inicial.

El resultado es un álbum que rompe moldes musicales y donde los mungitarras se mueven hacia lo bailable y ochentero, resonando a bandas fetiche como New Order o Depeche Mode, y haciendo sonar sin complejos los cacharros electrónicos. «En lo musical, hemos tirado mucho de sintetizadores y, en el plano de las palabras, el concepto clave es la falta: la falta de algo, de una persona, de una sensación…», añade Bilbao, que aclara que, «aunque las melodías no son tan duras o tan de gritar y es todo más 'bailón', la rabia sigue estando de fondo y se nota».

Así es, en efecto, ya que más allá de lo ambiental, en otros cortes vuelven al punk de sus comienzos y a un rock en el que las guitarras también tienen mucha presencia. Muestra de toda esta amalgama son temas como 'Ametsen batean', 'Hilkutxa zuria' o 'Emoie'. Ah, y en las letras apuestan claramente por el vizcaíno en lugar del batua, tendencia al alza de esta nueva generación de bandas.

Ampliar Portada de 'Jaioak hiltea zor'. TOC

Pero la clave de este trabajo es seguramente el proceso de autograbación a fuego lento y sin presiones. «En su día decidimos invertir en material de grabación y lo grabamos todo nosotros en el baserri donde ensayamos. Esto nos da mucha más libertad de tiempos y mayor tranquilidad. Lo hacemos todo con mucho mimo y mucho cariño y a veces el proceso se prolonga mucho en el tiempo, lo que tiene sus partes buenas y malas. Pero lo importante es que todo lo hacemos y lo controlamos nosotros», narra el vocalista en lo que es toda una declaración de intenciones de actitud y espíritu 'Do it yourself'.

Un proceso calmado que es además todo un lujo en una industria musical cada vez más frenética y acelerada: «Es algo maravilloso y somos conscientes de que tenemos una suerte de la hostia al poder contar con este espacio que es de la familia de Ander, nuestro bajista. Nos dejan meternos ahí, ensayar y grabar y pasar un montón de horas».

Durante todo este encierro creativo, el guitarrista Aitor Etxebarria es el que se encarga de los mandos de la grabación, mientras que la posterior masterización corre a cargo de Urtzi Iza en su estudio ETEN. Ahora, con el disco ya en la calle, llega el momento del directo y de la carretera, tanto por los escenarios vascos como a nivel estatal, donde han sido seleccionados dentro de la iniciativa Artistas en Ruta. «Ahora la gente se cansará de vernos por todos lados», bromea el 'frontman'. Y es que no tiene ninguna pinta de que este 'Jaioak hiltea zor' vaya a cansar al personal.

