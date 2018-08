Thee Renegades darán que hablar Hal (guitarra, de Grand Matter), Miguel (guitarra y voz; también bajista en Last Fair Deal), Lázaro (batería) y Pintxo (bajo, de Negracalavera) / Óscar Cubillo El nuevo grupo de Miguel Moral, ex Positiva, Highlights y Powerages, es de rock duro setentero americano con aires vocales Black Crowes ÓSCAR CUBILLO Lunes, 13 agosto 2018, 11:41

Miguel Moral es un roquero vizcaíno que ha militado en buenas bandas de rock duro como Positiva, Highlights o el guapo tributo a AC/DC Powerages. Miguel es un tipo reconocible por su estética de rock hippie, como las que gastaba el sábado en el Txiringuito de Ereaga: chaleco a cuerpo, vaqueros de pata de elefante, botas de ante, melena rizada, gafitas redondas a lo Lennon, collar de colmillo y bigote a lo Lemmy Motörhead. De tal guisa apareció para ofrecer el segundo concierto de su nuevo grupo, Thee Renegades, que dará mucho que hablar, ya lo verán. A Miguel (guitarra y voz; además ahora toca el bajo en Last Fair Deal) le flanquearon Hal de Grand Matter (otra guitarra Gibson) y Pintxo de Negracalavera (bajo), y a la batería se sentó circunstancialmente el getxotarra Lázaro (le sustituirá Txarly de Turbofun). Se trata de un grupo tan nuevo que aún no tiene nada en redes sociales.

Thee Renegades actuaron al aire libre y a ras de suelo pero con un sonido estupendo, erigiendo una muralla de sonido que no se diluyó ni siquiera por el viento (como acaeció la víspera con Señor No). En un ambiente limpio (muchos niños sentados en primera fila), Miguel y sus secuaces dieron un bolo más que prometedor de 9 canciones en tres cuartos de hora, entre ellas tres versiones militantes: 'A Fool In Love' de Frankie Miller vía sus adorados U.F.O., 'Rosalie' de sus idolatrados Thin Lizzy y, para acabar el set, 'Just What The Doctor Ordered' de su en el fondo admirado Ted Nugent.

Miguel y sus Renegados amasaron un rock setentero muy americanizado con dos crujientes hachas Gibson y con la voz reminiscente de principio a fin de Chris 'Black Crowes' Robinson. «Poco tenemos, pero lo que hay a ver si os gusta», deseó el líder al principio de su segundo concierto, agraciado con una acústica poderosa (la batería tenía un micro en el bombo, no como Señor No, que no la sonorizaron la víspera) y de estilo espeso donde distinguimos rollo Highlights pantanosos ('Girl From Vulcanus'), americanadas en plan Black Crowes ('Angel With Evil Face'), heavy rock con slide a lo V Horse Johnson o unos Jetbone macarras ('Running Out Of Time'), punteos doblados ('Falldown Train') y hasta viajes espaciales ('Strong Light'), todo servido sobre tres alfombras quizá mágicas, hum...