'The Rocky Horror Show': una invitación al desmelene en el Arriaga

El Teatro Arriaga acoge hasta el domingo la misma producción de 'The Rocky Horror Show' que se representa en el West End de Londres. El ... musical de Richard O'Brien, dirigido por Christopher Luscombe, se ofrece en versión original con subtítulos en euskera y castellano. El elenco está formado por 15 intérpretes, que no solo cantan y bailan sin complejos ni vergüenzas, sino que animan al público a desmelenarse. «Es la primera vez que se presenta en esta ciudad, así que estamos muy ilusionados. ¡Queremos que la gente se deje llevar por el placer! Pueden venir disfrazados de lo que quieran; o hacer un guiño a los personajes. Basta una boa de plumas o una bata de cirujano. Y seguro que también hay gente que llega en calzoncillos. El Rocky del musical no necesita más, jajaja», detallaba este miércoles en rueda de prensa Haley Flaherty, una artista escocesa con más de 20 años de trayectoria que ha convertido el rol de Janet en uno de sus muchos caballos de batalla.

«¿Cómo es Janet? Pues una chica americana muy ingenua que tiene un novio llamado Brad... Pero, claro, tiene un despertar sexual tan alucinante que, bueno, no tengo nada claro que vaya a seguir con él», desvela Flaherty antes de recordar que la transgresión y libertad sexual marcan la tónica dominante de una trama descacharrante que rinde tributo a las películas de serie B de ciencia ficción y terror. «Es muy fácil entusiasmarse y liberarse. El propio público tiene sus líneas y le tocará participar. Hay que entregarse en cuerpo y alma», insistía Flaherty, con los ojos clavados en su colega Stephen Webb, un peso pesado del teatro musical inglés que a los 10 años ya triunfaba como protagonista de 'Oliver!' en el London Paladium, a las órdenes de Sam Mendes.

En este caso le toca meterse en la piel de Frank'n'Furter, un científico loco y travesti (llegado de un planeta llamado Transilvania), dueño de un castillo al que llegan los jóvenes incautos. Allí no solo conocerán a Rocky, un ejemplar masculino concebido por Frank'n'Furter, sino que aprovecharán la oportunidad al máximo para gozar de encuentros íntimos y transgresores. Nada es lo que parece. Hay de todo en 'The Rocky Horror Show', con mundos terrenales y alienígenas que disparan la imaginación y los cinco sentidos. «¡Es un clásico más vigente que nunca! No cambiamos nada. Se estrenó hace más de 50 años y en el siglo XXI apela a jóvenes y mayores. Cada función tiene su propia personalidad porque la energía de los espectadores siempre varía. Sabemos de fans que se animan a ver tres representaciones en una semana... Tiene algo especial», admite Stephen Webb, impaciente por salir a escena con zapatos de tacón y bata blanca.

Las sesiones a medianoche

La banda sonora de 'The Rocky Horror Show' incluye 16 canciones que se han convertido en clásicos de la cultura pop. «Son magníficas, de una calidad que no pasa de moda. Nunca te cansas de 'The Time Warp', 'Sweet Transvestite', 'Science Fiction Double Feature'...», desgrana Haley Flaherty. Eso sí, hay una tema que destaca entre los demás: 'Don't dream it, be it' ('No lo sueñes, sé'). Es el santo y seña de un musical estrenado hace 52 años en el Royal Court Theatre de Londres que en principio no estaba destinado a perdurar demasiado...

La causa de su éxito imparable fue la adaptación para la gran pantalla, dirigida por Jim Sharman, que a mediados de los 70 desató la locura en las sesiones de medianoche que se programaban en las salas de cine de Estados Unidos. La comunidad LGBTI+ acudía en masa y se involucraba en la proyección, gritando, bailando o echando mano de arroz, tostadas, papel higiénico o pistolas de agua en momentos muy concretos. El filme contribuyó a revivir y catapultar el musical.

A estas alturas más de 35 millones de personas lo han visto en alrededor de 30 países y se ha traducido a 20 idiomas. «Tiene un mensaje que gira en torno a la identidad y la búsqueda de uno mismo, sin trabas ni prejuicios. Algo muy actual». Entre las estrellas que se han desinhibido en escena al ritmo del glam rock de 'The Rocky Horror Show' no faltan Susan Sarandon, Russell Crowe, Tim Curry, Jason Donovan y Meat Loaf.

Parece mentira, pero el autor del musical, Richard O'Brien, que se define como transgénero no binario, nunca se imaginó que su trabajo llegaría tan lejos. Cuando lo escribió, era un actor en paro y padre primerizo. Ahora tiene más de 80 y tiene claro lo que supone 'The Rocky Horror Show': «Es una de las grandes alegrías de mi vida porque hace feliz al público».