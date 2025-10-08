El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Escena del montaje de 'The Rocky Show Horror'. E. C.

'The Rocky Horror Show': una invitación al desmelene en el Arriaga

El musical se representa hasta el domingo en una producción del West End de Londres que mantiene vivo su mensaje de liberación y placer sin trabas

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:24

Comenta

El Teatro Arriaga acoge hasta el domingo la misma producción de 'The Rocky Horror Show' que se representa en el West End de Londres. El ... musical de Richard O'Brien, dirigido por Christopher Luscombe, se ofrece en versión original con subtítulos en euskera y castellano. El elenco está formado por 15 intérpretes, que no solo cantan y bailan sin complejos ni vergüenzas, sino que animan al público a desmelenarse. «Es la primera vez que se presenta en esta ciudad, así que estamos muy ilusionados. ¡Queremos que la gente se deje llevar por el placer! Pueden venir disfrazados de lo que quieran; o hacer un guiño a los personajes. Basta una boa de plumas o una bata de cirujano. Y seguro que también hay gente que llega en calzoncillos. El Rocky del musical no necesita más, jajaja», detallaba este miércoles en rueda de prensa Haley Flaherty, una artista escocesa con más de 20 años de trayectoria que ha convertido el rol de Janet en uno de sus muchos caballos de batalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  4. 4 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  7. 7

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  8. 8

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'The Rocky Horror Show': una invitación al desmelene en el Arriaga

&#039;The Rocky Horror Show&#039;: una invitación al desmelene en el Arriaga