The Neatbeats, Tropical Fuck Storm, GBH o El Reno Renardo en el Kafe Antzokia en Aste Nagusia

El Kafe Antzokia reabrirá sus puertas este verano para albergar un puñado de conciertos durante la Semana Grande. Bolos bajo techo y de abono en ... los que se respirará el mejor ambiente de las fiestas y se gozará de las óptimas condiciones para presenciar un concierto, desde el sonido del local hasta los vasos de vidrio de la barra. En total serán seis carteles con ocho bandas y distribuidos a lo largo de cinco fechas. Habrá cinco grupos internacionales, desde los nipones The Neatbeats hasta los australianos Tropical Fuck Storm, y dos representantes vizcaínos: los metaleros paródicos El Reno Renardo, de Leioa, y los históricos garajeros La Secta, de Santurtzi.

El primer sábado habrá punk inglés también histórico, el de los antaño crestudos GBH (23 h, 20 €; más los levantinos Deaf Devils), cuyo manager en España es de la Margen Izquierda. Se supone que GBH (Birmingham, 1978), aún pilotados por Colin Abrahall, agotarán las 600 entradas del Antzoki, donde provocarán pogo cuando toquen canciones como 'Sick boy' o 'Crush 'em', ésta popular gracias a un videojuego de skaters.

El martes 19 se retoma la actividad en vivo con la visita de los californianos The Warlocks (23 h, 18-22 €), que actuarán en el Antxiki, la sala pequeña superior. The Warlocks (Los Ángeles, 1998) son un septeto de psicodelia más que interesante liderado por el guitarrista y cantante Bobby Hecksher, al que no le tiembla el pulso a la hora de cambiar los músicos que le acompañan. The Warlocks, o sea Los Brujos, recalarán en Bilbao con su último álbum, 'Los maníacos, excesivos sonidos de…' (2025).

Ampliar The Warlocks

El jueves 21 el Kafe Antzokia acogerá dos conciertos distintos, uno en la sala principal, el de Tropical Fuck Storm (23 h, 20 €; más La Secta), y antes otro en la sala de arriba, el de los japoneses The Neatbeats (21 h, 15-18 €). The Neatbeats (Osaka, 1997) son divertidísimos, descacharrantes y atildados: visten con trajes beatlenianos y corbatas estrechas, calzan botines, y lucen cortes de pelo a cuchillo, engominados y tuperianos. Además lanzan alaridos contagiosos, rocanrolean chispeantes como los Hi-Risers, alternan el inglés con el japonés, y regresan con un nuevo álbum, 'Awesome beat cellar' (25), de doce canciones en 28 minutos.

El mismo jueves a las 23 horas comenzará la dupla del Antzoki principal, rematada por los antípodas Tropical Fuck Storm (Melbourne, 2017), que acumulan predicamento en Bilbao, adonde vuelven con un nuevo álbum, 'Fairyland codex' (25), artie y sincopado, que lo mismo remite a Giant Sand que a Talking Heads, a las Breeders que a Lou Reed, a Gorky's Zygotic Mynci que a Bowie.

El viernes 22 se presentarán Frankie & The Witch Fingers (23 h, 18-22 €) en la gira de su último opus, 'Trash classic' (25), apto para mentes abiertas pero agitado por guitarras post-funk y exhalado por dos gargantas nerviosamente punk, las de sus colíderes Dylan Sizemore (voz, guitarra rítmica) y Josh Menashe (voz, guitarra solista y sintetizadores). Frankie & The Witch Fingers se juntaron en Bloomington, Indiana, en 2013, pero tienen su base operacional en Los Ángeles. Oyendo su novedad cualquiera puede imaginar que el concierto podría hacer volar las mentes.

Y el sábado 23 cerrarán el programa de conciertos Aste Nagusia 2025 del Kafe Antzokia los caricatos heavies locales El Reno Renardo (23 h, 18-22 €) estirando la vida útil de su último artefacto, 'Regreso al metalverso' (24). Se trata de su noveno larga duración oficial desde que este proyecto arrancara en 2007 en Leioa gracias a los juegos en solitario de su líder Jevo, de Valdhemar. 'Regreso al metalverso' trae 16 cortes con títulos tipo 'Inteligencia Artificial en un planeta subnormal', 'Esfinternet', 'Vikingo de Aliexpress', 'Come sano' (una versión particular de Simon & Garfunkel) y 'Gilimix' (un popurrí metalero e hilarante de casi nueve minutos).