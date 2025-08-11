El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

The Neatbeats

The Neatbeats, Tropical Fuck Storm, GBH o El Reno Renardo en el Kafe Antzokia en Aste Nagusia

Psicodelia aperturista, punk clásico, rock and roll descacharrante y metal paródico darán forma a seis conciertos con ocho actuaciones, la mayoría internacionales

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:41

El Kafe Antzokia reabrirá sus puertas este verano para albergar un puñado de conciertos durante la Semana Grande. Bolos bajo techo y de abono en ... los que se respirará el mejor ambiente de las fiestas y se gozará de las óptimas condiciones para presenciar un concierto, desde el sonido del local hasta los vasos de vidrio de la barra. En total serán seis carteles con ocho bandas y distribuidos a lo largo de cinco fechas. Habrá cinco grupos internacionales, desde los nipones The Neatbeats hasta los australianos Tropical Fuck Storm, y dos representantes vizcaínos: los metaleros paródicos El Reno Renardo, de Leioa, y los históricos garajeros La Secta, de Santurtzi.

