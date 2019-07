El tercer video del proyecto 'Unknown Pleasures: reimagined' desanima a los admiradores de Joy Division Imagen del videoclip 'Day Of The Lords', la última creación inspirada en la banda. Tres vídeos, de diez en total, han sido publicados a día de hoy en Youtube a través de la cuenta oficial de la banda «madre» del post-punk inglés. Y el panorama es poco alentador DANIEL FRANCO Lunes, 15 julio 2019, 17:00

Con motivo del 40 aniversario de su álbum debut, el pasado 15 de junio Joy Division hizo el lanzamiento de una reedición de 'Unknown Pleasures' en un vinilo color rojo rubí de 180 gramos, y la publicación del primer vídeo musical de este proyecto que pretende darle un soporte audiovisual a cada canción del álbum. Sus diez canciones serán reinterpretadas por diez directores distintos.

'I Remember Nothing' fue la primera canción «reimaginada» del proyecto conmemorativo, bajo la dirección del dúo islandés Helgi & Hörður. Y, aunque causó revuelo entre los seguidores de la banda, fue recibido con deferencia: los comentarios oscilaron entre la añoranza y el escepticismo. «Siempre en nuestros corazones, Ian Curtis (compositor y vocalista de la banda que se suicidó a los 23 años). Tu música me salvó. Ojalá y te hubiese salvado a ti», deseó Michelle S, usuario de Youtube, en los comentarios. «La música de Joy Division no necesita vídeos, es así de buena», discrepó Ted Pow, otro seguidor. Pero pocos se pronunciaron con desagrado hacia la pieza o el proyecto. Dos semanas más tarde, se publicó el segundo vídeo, 'Insight', dirigido por Makoto Nagahisa, y los ánimos de los fans empezaron a cambiar. «Estos vídeos son una atrocidad», «Cada vídeo es peor», «Ninguno de los vídeos mostrados hasta ahora muestra lo que Ian Curtis quería mostrarnos», son algunas de las declaraciones más populares que se han hecho en la plataforma.

Ahora la banda ha dado a conocer el tercer vídeo: 'Day of the Lords', a cargo de dos directores irlandeses: Feargal Ward y Adrian Duncan.

Con un vídeo bueno y otro regular, este llega para pesar en el lado negativo de la balanza y dejar a los admiradores preocupados y desilusionados. «Por favor no hagan esto con 'Disorder', 'Shadowplay', y 'New Dawn Fades' (hits de la banda)», clama en un comentario el usuario Darío Ruíz. Se refiere a la fotografía descuidada y amateur (calidad de filtro de Instagram) y a la planteación narrativa tan discordante, anti estética y chirriante que se presenta: un hombre desnudo cubierto por hojas de plástico (se nota), caminando por un barrio suburbano de Berlín, en el que aparecen carteles de marcas de cerveza (¿publicidad?), restaurantes de comida rápida, y pancartas políticas en alemán. «Un hombre borracho se despierta entre arbustos y se pone en búsqueda del kebab más cercano», comenta a manera de sinopsis la cuenta Biblical; este el comentario con más «me gusta» de los 292 que ha recibido el vídeo con tan sólo tres días de publicado.

Aún quedan siete vídeos más, y hasta el momento la gente no parece muy entusiasmada con lo que pudo haber sido una gran idea.