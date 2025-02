Televisionaries sin darse importancia

Óscar Cubillo Jueves, 13 de febrero 2025, 01:27 Comenta Compartir

En el cartel del concierto de los Televisionaries en el Crazy Horse salen cuatro miembros, pero al final sólo tres vinieron este miércoles a Bilbao en el marco de su tercera gira española, de 10 bolos en 11 días, gira cuyo cartel también muestra a cuatro componentes (ah, hoy jueves están en el Stereo de Logroño). Bah, a pesar de la baja los tres se arreglaron de sobra en su bolo de 22 canciones en 68 minutos que hizo las delicias por igual tanto a los rockers como a los mods que acudieron al local de la otra vera del Guggenheim. Por cierto, había muchas mujeres.

En la primera de las 22 canciones, 'Mad about you / Loco por ti', título de su último LP, pensamos en The Hi-Risers, de Rochester, Nueva York, ¡y resulta que Los Televisionarios son de la misma ciudad! Muy jóvenes, muy hábiles y veloces manejando sus instrumentos orgánicos, con bastante filo nuevaolero, con dos cantantes (el guitarrista muy rocanrolero en plan Los Hi-Risers, sí, el bajista más power pop), con el serio baterista marcando los ritmos con decisión, limpieza y, claro, velocidad («¡una lenta!», se oyó rogar a una voz masculina por el final de la actuación), Televisionaries no pecaron de repetitivos y no se dieron importancia, cuando podrían, aunque deberían mostrar más descaro, como hace Kurt Baker, que lleva una onda parecida a la suya y también es del noreste yanqui (el northeast que dicen ellos).

Ampliar El guitarrista y cantante más rocanrolero. Óscar Esteban

Televisionaries rocanrolearon efervescentes en plan The Hi-Risers (la inicial 'Mad about you', 'At the beach'...), sonaron power-poperos vía The Beat ('Weekend'...), en tres de las 22 canciones apuntamos el nombre de los Beach Boys ('Girls'...), y también sonaron muy mods, al buen pop indie de los 90s, al rock ochentero de The Del Fuegos, a los The Jam acelerados, a los Black Lips sincopados, y a Bo Diddley en la versión del 'I want candy' de Strangeloves, identificada por Óscar Esteban, que también descubrió el 'Break-up' de Jerry Lee Lewis, original de Charlie Rich, como también indagó.

Y para abrir el bis doble versionaron 'Lo que me gusta de ti' de The Romantics, buscando por única ocasión los coritos del público, unas 66-77 almas. Justo pidieron cantar en la parte trabalenguas del título original en inglés: 'What I Like About You', que grabaron en cuarteto con dos guitarras.