Ane Ruiz, Koldo Olabarri, Ainhoa Etxebarria, Josetxu Obregón, Nahikari Aretxederra y Oier Etxaburu, junto a un busto de Arriaga. Jordi Alemany

El Teatro Arriaga y el Conservatorio de Bilbao celebran el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga

Ofrecen un concierto de la Orquesta La Ritirata y recorridos dramatizados con dos actores y 38 alumnos del centro musical por lugares poco conocidos del teatro

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Juan Crisóstomo de Arriaga (Bilbao, 27 de enero de 1806-París, 17 de enero de 1826) tiene a su nombre el teatro más importante de ... Bilbao y el Conservatorio de Música, reconocimientos a la relevancia de una figura que en solo 19 años de vida, pues murió de tuberculosis a esa temprana edad, consiguió que le apodaran el 'Mozart español' por su precocidad y maestría, ya que escribió su primera ópera a los 13 años. Hay alguna otra coincidencia, como que el compositor vasco había nacido en la calle Somera de Bilbao el mismo día pero exactamente 50 años después que el austriaco y por eso ambos comparten el nombre del santo de esa jornada (Mozart se llamaba en realidad Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus y nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756).

