El Teatro Arriaga y el Conservatorio de Bilbao celebran el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga

Juan Crisóstomo de Arriaga (Bilbao, 27 de enero de 1806-París, 17 de enero de 1826) tiene a su nombre el teatro más importante de ... Bilbao y el Conservatorio de Música, reconocimientos a la relevancia de una figura que en solo 19 años de vida, pues murió de tuberculosis a esa temprana edad, consiguió que le apodaran el 'Mozart español' por su precocidad y maestría, ya que escribió su primera ópera a los 13 años. Hay alguna otra coincidencia, como que el compositor vasco había nacido en la calle Somera de Bilbao el mismo día pero exactamente 50 años después que el austriaco y por eso ambos comparten el nombre del santo de esa jornada (Mozart se llamaba en realidad Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus y nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756).

Dos siglos después de la muerte del músico vasco, el Teatro Arriaga y el Conservatorio bilbaíno conmemorarán esta efeméride entre enero y febrero con un concierto con piezas del autor y de algunos contemporáneos a cargo de de la Orquesta La Ritirata, formación dedicada a la interpretación histórica de la música antigua, y unas visitas dramatizadas con dos actores y 38 alumnos de este centro que actuarán en algunos de los espacios más desconocidos del teatro bilbaíno, que presentó este lunes la oferta con la actuación de Oier Etxaburu, pianista y jefe de Estudios del Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga, y Ane Ruiz, alumna de flauta travesera, quienes interpretaron un arreglo para flauta y piano de la obertura de la ópera del vasco 'Los Esclavos Felices'.

En la presentación estuvo Josetxu Obregón, chelista bilbaíno y director y fundador hace 17 años de la orquesta La Ritirata, que el sábado 17 de enero de 2026 ofrecerá el concierto titulado 'Arriaga y el eco de su tiempo', que incluirá algunas de sus composiciones de música vocal de carácter religioso menos conocidas: «Es un honor venir a este teatro a celebrar esta efeméride. Para el poco tiempo que vivió, nos dejó mucha obra, aunque se tiende a tocar siempre lo mismo, así que vamos a tocar otras piezas menos escuchadas», explicó Obregón.

El programa incluye el 'Stabat Mater' estrenado en París cuando Arriaga estudiaba en la École Royale de Musique et Dèclamation, dirigido por Luigi Cherubini, quien en su día calificó esta pieza de obra maestra; y el motete 'O Salutaris Hostia', que será interpretado por los tenores Juan Antonio Sanabria y Diego Blázquez y el barítono Ferran Albrich. «Se trata curiosamente de la misma formación vocal y el mismo título de la obra de Cherubini, que también interpretaremos», señaló Obregón. El programa se completa con dos de las seis sinfonías del Op. 12 del italiano Luigi Boccherini. Las entradas ya están a la venta con precios que van desde los 26 a los 56 euros.

La Ritirata se llama así por el último movimiento del célebre quinteto de Boccherini 'La Musica Notturna delle strade di Madrid' y es una agrupación de formación variable que abarca tanto programas del Barroco como del Clasicismo y Primer Romanticismo. «Llevamos instrumentos que en la mayoría de los casos se denominan como los actuales pero responden a las características de aquella época. Cuerdas como violines, violas, chelos y contrabajos, vientos como fagotes, trompetas y flautas, aunque no la travesera de metal, sino las de madera de aquel tiempo, llamadas traversos».

Recorridos teatralizados

La otra propuesta para conmemorar la efeméride consiste en recorridos dramatizados por lugares poco conocidos del Teatro Arriaga, incluyendo el escenario y los camerinos, que estarán protagonizados por los actores Ainhoa Etxebarria y Koldo Olabarri. «Nos hemos infiltrado en las visitas guiadas que organiza el Teatro Arriaga y hemos aprendido muchas cosas, secretos y curiosidades de esta institución que contaremos a los visitantes», desveló Etxebarria. Junto a Olabarri dará vida a un «diálogo entre pasado y presente, entre la historia del edificio y la inspiración del compositor que da nombre al teatro». Unas 300 personas serán las elegidas para asistir a estos recorridos organizados los días 10 y 24 de enero y 1 de febrero en tres pases (10.00 horas, 11.30 y 13) para grupos reducidos de un máximo de 35 personas. «Habrá interacción con los asistentes y también improvisación», añadió Olabarri. «No son visitas guidas -aclaró Nahikari Aretxederra, adjunta a la dirección artística del teatro-, sino trozos de teatro mezclados con música».

Los actores no estarán solos. Como explicó Oier Etxaburu, «38 alumnos y alumnas del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de 4º, 5º y 6º de profesional, entre los 15 y los 20 años, llevan preparando desde septiembre los arreglos de piezas de Arriaga realizados por profesores del centro, que serán interpretados en formación de música de cámara, en duetos, tríos, cuartetos e incluso algún quinteto. Es una motivación extra para los alumnos participar en algo como esto». Los estudiantes estarán ubicados en diferentes lugares del teatro. Además de los arreglos de piezas de Arriaga, tocarán también obras de contemporáneos como Mozart y Beethoven, creando una atmósfera envolvente para ambientar estas visitas. Las entradas estarán disponibles desde este martes 18 en los canales habituales y su precio es de 15 euros, al margen de descuentos.