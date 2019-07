Los superhéroes se cuelan en el nuevo vídeo de Joy Division La banda inglesa publica el cuarto vídeo del proyecto 'Unknown Pleasures: Reimagined' DANIEL FRANCO Jueves, 25 julio 2019, 19:46

Continúa la celebración de los cuarenta años del lanzamiento de 'Unknown Pleasures', álbum debut (e insignia) de la banda de post-punk inglesa Joy Division. Han publicado recientemente el vídeo musical para la novena canción del disco, Interzone, vídeo que forma parte del proyecto conmemorativo 'Unknown Pleasures: Reimagined', que pretende representar de manera audiovisual cada una de las canciones del álbum; cada pieza a cargo de un director diferente.

Estrenaron la tanda de diez vídeos con 'I Remember Nothing' bajo la dirección del dúo islandés, Helgi & Hörður, sucitando expectativa entre los seguidores más fieles. El segundo vídeo, 'Insight', causó un poco más de revuelo, a cargo del japonés Makoto Nagahisa, y el tercero, 'Day of the Lords', generalizó el desaire y el escepticismo de los fans del grupo. Ahora, 'Interzone', como cuarta pieza audiovisual publicada de este proyecto, se ha dejado en las manos del fotógrafo inglés, James Dimmock, quien ha trabajado con celebridades como Thom Yorke, Usher, Dave Grohl y Gwen Stefani.

La calidad imagen es espectacular, de estudio fotográfico de revista modas. Al igual que la selección de vestuario y escenografía: una oficinista/superheroína recorriendo las calles de «la selva de concreto» (Los Angeles o Nueva York), con un balance entre lo «chick» y lo «trash». Totalmente contrario a Joy Division. El resultado de esto ha sido convertir una de las canciones más caóticas (y punk) del álbum en una pieza de rock prefabricado y mercantil. Con el contrapunto de que intercambian las chaquetas negras por disfraces de superhéroes; Wonder Woman, Wolverine y Captain America. Guau...

Con tan solo una hora y media de haberse colgado el vídeo en Youtube destaca el comentario, que es lo más recurrente, del usuario Linnet12dd: «Cómo pueden gastar su tiempo produciendo un vídeo tan ajeno a la música y el ethos de la banda».