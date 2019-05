Rock vasco «No somos un supergrupo», avisan Basurita Romera (bajo), Goti (guitarra), Chus (teclas), Santi (voz y guitarra) y Gurru (batería). / MER Tras cambiar el nombre de su banda, el getxotarra Santi Real de Asua, de El Inquilino Comunista, estrena en la Nave 9 el cancionero velvetiano de su nuevo disco ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 15 mayo 2019, 14:57

Los hermanos Real de Asua, motores de El Inquilino Comunista, mantienen en 'stand by' este nombre histórico del Getxo sound y del indie rock noventero español. No obstante, ambos han tenido tiempo para montar dos grupos más: Álvaro, el menor, ha montado Trampas, y Santi, el mayor, montó Los Paralíticos del Ritmo, proyecto que se prolonga con el bautismo cambiado a Basurita.

De Los Paralíticos del Ritmo Santi se publicó el EP 'Grandes plagios' (2017). Y ahora como Basurita ve la luz en la escudería madrileña Subterfuge 'Primer juramento', un repertorio más logrado, más crudo, más personal, con indie fronterizo ('En el último trago'), ondas velvetianas ('Alma gemela', 'No puedo pararme'), autoconmiseración rabiosa aunque extraña en una persona como Santi Real de Asua ('Basurita'), similitudes con el getxotarra exWAS Pablo Ríos ('Como la brisa', 'Mucho amor'), rollo Luna ('Más allá')….

Así lo trata de explicar la hoja promocional: «'En el último trago', con música de Santi, título y letra prestados de José Alfredo Jiménez, y colaboraciones de distintos músicos (Juan Uribe, Javi Letamina, Pablo 'Gringo' Jaén, Paco Loco); 'Alma Gemela' o 'Nala', con un aire más oscuro y primitivo; 'Basurita', una joyita musical de otro planeta, da nombre a la banda y recoge su concepto existencial y un piano genuino; 'Más allá' es una adaptación de un tema de Chuck Prophet con aire pop noise, en línea de 'Denise', una tranquila y amable pieza de pop; 'No puedo pararme', con guiños a sus satánicas majestades, o 'Me voy al Sur', pueden ser una vuelta de indie rock actualizado; 'Como la brisa', con un solo enorme de Javier Goti, podría ser un clásico de Lou Reed como homenaje a JJ Cale; 'Primer juramento' es un instrumental surf retorcido por melodías pop; y 'Mucho amor' es un agradecimiento a toda la gente que nos ayuda, soporta y aguanta, y que son unos cuantos».

Bueno, todo este rollo es para anunciar que Basurita, proyecto que podría ser tomado como un supergrupo según los bagajes de sus cinco componentes, estrenarán su debut 'Primer juramento' el viernes en Bilbao (Nave 9 del Museo Marítimo, 20.30 h, 8-10 €). Ante la cita, interrogamos a su líder, Santi Real de Asua, quien nos atiende desde su casa de Getxo, y que nos cuenta que vive, trabaja y no se aburre.

-O sea que Basurita es la continuación de Los Paralíticos del Ritmo.

-Sí. Es sólo un cambio de nombre. Seguimos siendo unos paralíticos del ritmo a la hora de bailar y tal. Pero parece que el término 'paralítico' no es nada políticamente adecuado. Han brotado demasiados prejuicios y tanta crítica silenciosa que hemos buscado un nombre más comercial.

-¿Además de cambio nominal lo ha habido de alineación?

-A la alineación original se incorporó Javier Goti a la guitarra solista antes de la grabación del nuevo disco. Tras la grabación se sumó Chus a los teclados. Rodrigo, el que grabó 'Primer juramento', tiene poca disponibilidad.

-¿Y ha habido cambio de estilo?

-Diría que sigue siendo el nuestro, pero no soy objetivo. No sé qué decir. Supongo que vamos evolucionando.

-Y a mejor. Parecéis menos rígidos y las letras suenan más penetrantes. Basurita. El nombre no lo inspira la guitarra favorita de Fito Fitipaldi, ¿verdad?

-¿Fito tiene una guitarra que se llama Basurita? ¡Bravo por él!

-Bueno, en realidad la llama 'Basurillas'. ¿Y a qué se debe la letra de vuestra canción titulada 'Basurita'?

-Supongo que a nada nuevo: la cara, la cruz, la luz, la sombra, una pose… Desde el fondo solo se mira para arriba... No podemos evitar ser unos radicales.

-¿Sois un supergrupo? A tenor de vuestro currículo, eso se podría decir: en Basurita coincidís músicos de El Inquilino Comunista, Cancer Moon, Electrobikinis...

-No entiendo el concepto de supergrupo en nuestro caso. Me suena a gente con mucho talento, como esas bandas que se montan con grandes de la música... No creo que se nos pueda aplicar. Sólo somos unos apasionados de la música, del buen feeling que nos provoca, de la satisfacción que nos aporta la creatividad, del lado artístico, de hacer canciones, de tocarlas... No somos ningunos virtuosos y los grupos en los que hemos tocado o participado son lo que son. No creo que dé para motivarse más de la cuenta.

-¿Por qué la escena de Getxo es tan... endogámica? Los mismos músicos coincidiendo en montones de grupos. ¿Porque os conocéis y os fiais, porque vivís cerca, porque compartís gustos...?

-En el entorno hay muchísimo talento. Sólo hay que oír a las bandas que ensayan y tocan en Azkorri o en Grabasonic, en Berango. Cada cual con su estilo, pero con un nivelazo musical terrible. Hay un montón de gente que toca mucho, y gente a la que le gusta participar en varias bandas porque les gusta tocar y no paran. En Basurita yo soy monógamo: este es mi único proyecto y me encanta.

-Presenta a tus acompañantes.

-Iñigo (Arana, bajo) y Chus (del Gallego, teclas) viven en Portu(galete), aunque Iñigo está activo con Arana, que ensayan en Azkorri, y Chus participa en alguna cosa más, en Berlín y haciendo giras por ahí con otras bandas, pero ninguna de Getxo. Javi (Gotiz, guitarra) volvió después de muchos años de vivir en Barna. Ha tocado en bandas como The Growl, The Painkillers o The Meows. Es un rocker garajero con muchas ganas y gran corazón. Gurru (Asier Gurruchaga, batería) es de Getxo, una máquina a la batería, y tocó con Zodiacs, Electrobikinis... Yo personalmente no conocía a ninguno de ellos hasta que comenzamos con este grupo por pura casualidad. Hasta entonces yo sólo había tocado con mi hermano en El Inquilino. La verdad que son una gente maravillosa, con un potencial terrible. Lo disfrutamos y me dejan hacer lo que me da la gana. Supongo que lo que facilita la dinámica de este grupo es que vivimos más o menos cerca y disfrutamos con lo mismo.

-Hablando de gustos y disfrutes, ¿cuáles son las mayores influencias de Basurita? ¿Desde la Velvet a... lo fronterizo?

-Supongo que toda la música que hemos escuchado en los últimos años. Tratamos de hacer música sin prejuicios ni referencias. Hasta el momento, evitando caer en lo más obvio y tratando de probar cosas diferentes, ya sea nosotros solos o invitando a colaborar a músicos de registros totalmente diferentes.

-Comenta el disco nuevo.

-'Primer juramento' son once temas de diferente corte. Es música pop-rock, indie de difícil clasificación. Sin etiquetas. Atemporal.

-¿Al principio no iba a editarse sólo en formato digital?

Creo que el disco se merece un buen vinilo, únicamente por los cuadros de Juan de la Rica que se usan en el diseño. Pero ese es un asunto de Subterfuge. Ellos saben y se ocupan del tema. Hay disponible en CD una tirada limitada, una cosa muy especial para los colaboradores. Supongo que Subterfuge no fabrica más porque apenas se venden los discos.

-Oh, pues yo tengo una copia física. Gracias. Eso, editáis en un sello con influencia como es Subterfuge. ¿Por qué creéis que os dan cancha?

Espero que porque les gusta. Y espero que nos sigan dando cancha.

-¿Cómo será el concierto de la Nave 9?

-Repasaremos 'Primer juramento' y algunos temas de 'Grandes plagios Vol 1' (el disco que editaron como Los Paralíticos Del Ritmo). En la Nave 9 Da Loma presentará también su disco 'El espejo', y el día 8 de junio volveremos a tocar juntos en la sala Maravillas, en Madrid. En directo sonamos más cañeros que en disco. Sonamos muy Basurita en directo. Si vienes, me dices a que te recuerda.

-Como mucho creo que podría pasar un ratito. ¿Qué tipo de gente suele ir a vuestros conciertos? ¿Vecinos de Getxo, familiares...? No es ironía.

-Alguna amiga, alguna curiosa, algún fan…