El sospechoso parecido de un viejo villancico cantado por Leire con la nueva canción de La Oreja de Van Gogh
'Inspiración', la nueva canción del grupo con Amaia Montero, ya ha dado de que hablar
S. O.
Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:10
La nueva etapa de La Oreja de Van Gogh como Amaia Montero ha arrancado con polémica. Y no solo por la forma en la que el grupo donostiarra ha anunciado el regreso de la cantante irundarra, justo un año después de la salida de Leire Martínez, un detalle que ha sido muy criticado por el sector de fans que apoyan a la que ha sido su segunda vocalista durante 17 años.
La nueva canción de la banda, titulada 'Inspiración' e interpretada por Amaia que abre un nuevo capítulo en una de las bandas más exitosas del pop nacional, ha suscitado ya un sinfín de comentarios en redes. Muchos han visto un sospechoso parecido con un villancico cantado por Leire hace cuatro años.
El vídeo de la canción, llamada 'A Este Lado del Cristal', ha revolucionado las redes. La canción navideña no tiene la misma letra que el tema que ahora canta Amaia, pero la melodía, tanto al comienzo con un ritmo más lento como en la parte final, guarda, según numerosos internautas, un gran parecido con 'Inspiración'.
QUE ES EL VILLANCICO QUE HICIERON CON LEIRE SOLO QUE CON OTRA LETRA
Un regreso esperado
La Oreja de Van Gogh, ya sin Pablo Benegas y de nuevo con Amaia Montero, ha confirmado este miércoles en un comunicado oficial lo que era un secreto a voces: la gira con su primera vocalista. Los conciertos todavía no están confirmados, pero se prevé que el anuncio no tarde demasiado. El anuncio del regreso de Amaia se antojaba inminente en los últimos días y, aunque era previsible, supone un bombazo en el panorama musical.
Según ha desvelado el grupo, llevan grabando nuevo material desde hace un año. «Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo», explica La Oreja de Van Gogh en su esperado comunicado, de tono emotivo y edulcorado. No se hace mención sin embargo a ningún concierto o próxima gira, pero se da a entender.
«La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», comenta la banda, en lo que parece el anuncio de todo un disco con canciones nuevas. Una vez confirmada la reunión y el regreso de Montero, la banda dará a conocer próximamente sus siguientes pasos: «Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable»