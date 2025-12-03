El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vanessa Goikoetxea y Rubén Fernández de Aguirre, en el foyer del Teatro Arriaga.

Vanessa Goikoetxea y Rubén Fernández de Aguirre, en el foyer del Teatro Arriaga. Mireya López

La soprano Vanessa Goikoetxea reivindica las canciones alemanas de Andrés Isasi

El primer CD en solitario de la cantante de Durango incluye el ciclo de piezas que el músico compuso en su etapa de formación en Berlín

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

Recién llegada de Santiago de Chile, donde ha arrasado en su debut como Salomé, no se la vio afectada por el 'jet lag'. La soprano ... duranguesa Vanessa Goikoetxea ofreció este miércoles en el foyer del Teatro Arriaga un pequeño aperitivo de su primer disco en solitario, 'Frühling' (IBS Classical), arropada por el pianista Rubén Fernández de Aguirre. Es una grabación de 24 canciones, todas ellas con versos de Heinrich Heine, compuestas por autores no alemanes tan dispares como Liszt, Grieg, Ives y Boulanger, pero más de la mitad tienen el sello del compositor bilbaíno Andrés Isasi (1890-1940).

