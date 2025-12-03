La soprano Vanessa Goikoetxea reivindica las canciones alemanas de Andrés Isasi

Recién llegada de Santiago de Chile, donde ha arrasado en su debut como Salomé, no se la vio afectada por el 'jet lag'. La soprano ... duranguesa Vanessa Goikoetxea ofreció este miércoles en el foyer del Teatro Arriaga un pequeño aperitivo de su primer disco en solitario, 'Frühling' (IBS Classical), arropada por el pianista Rubén Fernández de Aguirre. Es una grabación de 24 canciones, todas ellas con versos de Heinrich Heine, compuestas por autores no alemanes tan dispares como Liszt, Grieg, Ives y Boulanger, pero más de la mitad tienen el sello del compositor bilbaíno Andrés Isasi (1890-1940).

El CD, registrado en la Sociedad Filarmónica, cuenta con la vitola de calidad del sello IBS Classical, con sede en Granada y prestigio internacional. Dura poco más de una hora y ofrece la oportunidad de admirar el ciclo op. 16 de las piezas que concibió Isasi en su etapa de formación en Berlín, entre 1909 y 1914. El músico vasco tenía entonces entre 19 y 24 años y estaba sobrado de talento. El público del Arriaga lo pudo comprobar en abril de 2023, cuando Vanessa Goikoetxea y Rubén Fernández Aguirre protagonizaron un recital que reivindicaba las 14 canciones alemanas de uno de los grandes olvidados de la música vasca (y española) del siglo XX.

«Tenemos que divulgarlas. Es uno de los deberes que tenemos los artistas. Hay que defender el patrimonio y darle vida. Tampoco bastaba con trabajar con los manuscritos, hacía falta una edición crítica», enfatizaba el pianista Fernández de Aguirre, antes de sentarse al teclado. Las partituras, que se conservan en la Biblioteca de la Escuela de Música Andrés Isasi de Getxo, han sido preparadas para su publicación por el compositor y arreglista Carlos Imaz. Se trata de una iniciativa de importancia capital que ayudará a la divulgación de unas canciones que revelan la precocidad de un músico que a los 18 años ya había presentado una sonata para piano y un cuarteto para cuerda en la Sociedad Filarmónica.

Estilo cosmopolita

El público tendrá ocasión de admirar a un compositor muy distinto a Guridi, Usandizaga o Aita Donostia, porque ni se formó en París ni le interesaba el folclore vasco. El músico bilbaíno hacía gala de un estilo cosmopolita arraigado en el postromanticismo centroeuropeo, en la línea poswagneriana de su maestro Engelbert Humperdinck.

La rueda de prensa contó con la participación del alcalde, Juan Mari Aburto, que subrayó el valor simbólico de que sea precisamente el Arriaga, teatro de referencia de Bilbao, el lugar elegido para hacer oír la música de Isasi. «Este es un proyecto de ciudad. Emociona, además, que nos encontremos muy cerca de donde nació Andrés Isasi hace 135 años. Él vino al mundo en El Arenal, el corazón de la villa», detallaba el regidor, a pocos metros del piano donde ya se habían dispuesto las partituras de 'Frühling' (Primavera), 'Es war ein alter König' (Érase una vez un anciano rey) y 'Komm zu mir' (Ve a mí).

La soprano Vanessa Goikoetxea brindó una interpretación soberana de las canciones y se permitió la licencia de terminar con 'Aurxo polita' para caldear todavía más el ambiente. El guiño muy probablemente no le habría disgustado al propio Isasi, no en vano el compositor vasco, pese a su reconocida germanofilia, incluyó una paráfrasis musical del 'Boga boga marinela' en 'Komm zu mir'. Siempre fue un músico con amplitud de miras. Sus canciones no desentonan al lado de 'Im Rhein, im schönen Strome', de Liszt, y tampoco rompen los esquemas junto a 'Was will die einsame Träne, de Boulanger'. Una y otra abren y cierran el CD.

Mirando al extranjero

Isasi aprendió a mirar hacia el extranjero en Bilbao. En la Sociedad Filarmónica tuvo oportunidad de asistir a los conciertos que Richard Strauss ofreció en la capital vizcaína al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Aquella experiencia le impactó tanto que decidió continuar su formación en Centroeuropa. En la capital alemana fue discípulo de Karl Kämpf y de Engelbert Humperdinck, último asistente de Richard Wagner y figura clave en su desarrollo estético.

El estallido de la Primera Guerra Mundial forzó su regreso España. Tras comprar el palacete Itsaso Alde y casarse con Inés de Olascoaga, decidió echar raíces en Algorta. Tenía una posición económica que le permitía dedicarse a la composición con total independencia, pero también al margen de las demandas culturales de su entorno. La revalorización de la obra de Isasi ha avanzado paulatinamente desde finales del siglo XX, gracias en parte al impulso del músico getxotarra Javier de Solaún.

El legado de Isasi —que incluye dos sinfonías, seis poemas sinfónicos, ocho cuartetos de cuerda, abundantes lieder y obra pianística— aguarda aún una recuperación completa que haga justicia a uno de los compositores más originales y refinados de la música española del siglo XX.