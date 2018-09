El soplido profesional de Pablo Almaraz Dabid Martín al contrabajo y Almaraz a la voz y armónica. / CARLOS Gª AZPIAZU El Bafle Buen bolo del armonicista bilbaíno estrenando su tercer disco, 'The Roadside Kind', en un Kafe Antzokia donde vendió muchos CDs al acabar ÓSCAR CUBILLO Viernes, 28 septiembre 2018, 14:58

El armonicista bilbaíno de 40 años Pablo Almaraz vive de tocar la armónica y el jueves en el Antxiki presentó su tercer disco a su nombre, 'The Roadside Kind', que cursa a medio gas, en modo rock sureño suavito y bastante acústico y evocador, con alguna melodía narrativa fronteriza vía The Hacienda Brothers. No en vano, el autor la compara con la banda sonora de una película de carretera. No obstante, como nos avisó en entrevista previa , lo presentó «en formato eléctrico, más rudo y grosero». En cuarteto: se salió de la tabla el contrabajista Dabid Martín (The Bilbobillies, Micky & The Bzz…), el capo del combo se lució a la armónica y cantó con más seguridad que hace años, el baterista zurdo Argibel Euba libró a pesar de la acústica general un tanto seca, y el guitarrista Yahvé de la Cavada en sus numerosos punteos irrumpió demasiado estridente, plano, agudo, veloz y roquista y más allá, echándose de menos cierta profundidad, el necesario swing, algún silencio y variaciones ambientales (por ejemplo al modo de Álvaro, el guitarrista de The Reverendos, de estilo más purista, sí, pero igualmente más eléctrico).

El buen bolo duró 69 minutos para 13 canciones, siete de ellas incluidas en 'The Roadside Kind', que se vendía en el local por 5 € (Piru Lamiako, Azpiazu y Lorenzo Pascual, tres de los bastantes foteros presentes, adquirieron una copia cada uno; Lorenzo además compró el segundo CD de Almaraz, al mismo precio esa noche). Las seis primeras canciones pertenecieron a la novedad: rock americano a medio gas ('My Own Stream'), buen rhythm and blues agitado y modernista por el cariz melódico de la voz ('Let Me Go', una de las cimas de la cita, donde notamos la efectividad del contrabajo y se mostraron todas las cartas), rumba con guitarra chirriante y maracas de Pablo ('Evening Buzz'), blues oscuro vía Nueva Orleans ('Learning To Use It') o la invitación del roquero local James Room en un blues-rock a lo John Campbell ('Never Lose Your Drive', la primera vez que usó el bajo eléctrico Dabid).

Empezamos bien la noche y el estreno cursó hacia arriba. Incluso nos reímos cuando Pablo Almaraz comentó en una presentación: «Si alguien se ha confundido pensando en que era Pablo Alborán, lo siento, no creo que le devuelvan el dinero de la entrada». Otra de las cimas se holló en el séptimo tema, el swing 'I'll Be Thinking Of You', con Pablo desplegando sus habilidades sopladoras, entre Little Walter y Billy Boy Arnold (el canon y la modernidad), y a continuación oímos más rumba ('Don't Ask The Elm', a lo Rick Estrin, de su primer CD, ya agotado), funk coetáneo y sucio a lo John The Conqueror ('Perfectly Right', la segunda con el bajo eléctrico de Dabid y con un lapso improvisado a la guitarra de Yahvé), un instrumental algo afrancesado ('Underdogs Waltz', la séptima pieza espigada del álbum 'The Roadside Kind'), la única versión de la velada ('Catfish Blues') , a lo Muddy Waters, que fue el tercer culmen del repertorio), y el adiós con un psychobilly nocturno a lo Hillbilly Moon Explosion ('Everyway Is Down'). Todos acabamos contentos y satisfechos, ¿a que sí?