Sonorama, un festival con una mezcla diferente Fuegos artificiales el Sonorama que celebra en esta edición el 20 aniversario en 2017. / Paco Santamaría (EFE) Aranda de Duero acoge una nueva edición de una reunión de música española independiente, mitos de los ochenta y bandas extranjeras que ya son un clásico en las aglomeraciones de grupos veranienos JAVIER BRAGADO Madrid Miércoles, 7 agosto 2019, 20:34

¿Quién le iba a decir a los organizadores del Sonorama Ribera en su primer edición que por sus escenarios terminarían pasando Nacho Cano o Chimo Bayo? Muy pocos lo hubieran aventurado porque el particular festival que se celebra en Aranda de Duero (Burgos) -en nuevo recinto este año- comenzó como un reducto para la música independiente española y con la inercia ha conseguido hacerse un hueco entre los festivales con mejor cartel de España.

Para la edición de 2019, que se celebrará esta semana de miércoles a domingo, la llamada generaciones no tan jóvenes será con Nacho Cano. El antiguo componente de Mecano no se ha subido a un escenario en los últimos 20 años y los organizadores del Sonorama han conseguido que acuda ante un público que en los últimos años también pudo disfrutar de Raphael como plato exótico entre lo 'indi' nacional.

El otro canto a los ochenta en la edición número 22 del Sonorama será el rostro de la llamada 'Ruta del Bakalao': Chimo Bayo. Desde Valencia acudirá con su música electrónica, de fácil y pegadiza letra, para cerrar con su llamativa manera de entender el espectáculo de la música.

Aunque Nacho Cano y Chimo Bayo llaman la atención por su excepcional asistencia a un festival masivo de música en España, Sonorama no faltará a su esencia con 120 artistas más, con un abanico cada vez más abierto. De hecho, la música electrónica y urbana se han abierto un hueco entre el pop popular. Así, Crystal Fighters, Cafeina, Taburete, Love of Lesbian, Juancho Marqués, Cupido, Delaporte y Fangoria pueden completar los gustos de los 100.000 asistentes que se esperan entre el 7 y el 11 de agosto. El punto fuerte extranjero llegará desde Reino Unido con The Vaccines. Finalmente, el momento emocionante lo deberían poner Delorean, el grupo español que ha anunciado que se despedirán en Sonorama Ribera de la música.

