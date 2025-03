El sonido de campanillas de Chime School

Primera gira española de Chime School (escuela de campanillas), proyecto de San Francisco, California, liderado por el vocalista y guitarrista de una Rickenbacker de doce ... cuerdas Andy Pastalaniec, un músico eminentemente doméstico que ha montado esta banda eficientemente gregaria para dar luz a sus canciones, artículos de orfebrería con lustros de garantía.

Sus composiciones son de pop, de 'jangle pop', un subestilo explicado así en la Wikipedia: «El término 'jangle pop' no fue usado sino hasta la década de los 1980, en referencia al jangle, el sonido estridente del registro alto de las guitarras eléctricas de doce cuerdas. La etiqueta proviene de la frase 'in the jingle-jangle morning, I'll come following you' (en la mañana tintineante, te seguiré), de la versión de 1965 de The Byrds de la canción 'Mr. Tambourine Man' de Bob Dylan».

Madrid, Santander, Gijón, Bilbao, Zaragoza, Orense, Lugo y León son las ciudades del tour. En Bilbao pararon este martes en el Kafe Antzokia, en su sala superior, el Antxiki, y ante 55 almas interpretaron 18 canciones en 64 minutos plenos de arpegios y melodías. Las doce primeras las interpretaron en cuarteto y las seis últimas en trío porque al guitarrista de la Fender Telecaster se le rompió una cuerda y no tenía de repuesto. Como explicó Andy Pastalaniec, British Airways perdió su guitarra y en cada ciudad andan tocando con una prestada.

No obstante, cuando Chime School por obligación se redujeron de cuarteto a trío su sonido no se resintió. Y es que su concierto estuvo muy bien, aunque pecó de reiterativo por insistir en la misma formulación. De hecho, en la primera canción, 'Gone too fast', mostraron casi todas sus cartas: la Rickenbacker vía The Byrds, las cuidadas armonías vocales de los Beach Boys, y un empuje o pegada actual emparentable con Redd Kross.

Muy bien cantadas por Andy (con el refuerzo de dos coros, pues de los cuatro el único que no coreó fue el baterista) y ejecutadas con lubricada solidez, sus composiciones, que repasaron casi al completo sus dos álbumes, el homónimo 'Chime School' (21) y la reválida 'The boy who ran The Paisley Hotel' (24), también nos evocaron a The Model Rockets ('it's true'), a los noventeros The Posies ('Coming to your town' y algunas más), a The Knack ('Taking time to tell you'), otra vez a Redd Kross ('Wandering song', quizá la cima de la cita del martes), y versionaron a los ingleses The Cleaners From Venus en 'A mercury girl' («quizá la reconozcáis», avisó Andy, quien por el final del concierto animó en voluntarioso español: «tienes muchos discos y camisetas para comprar… plis», o sea por favor).