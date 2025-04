Sonic Trash y Silver Surfing Machine, este sábado en el Record Store Day de la calle Villarías

La veterana tienda Power Records de Bilbao volverá a sacar, como cada año, su escenario a la calle Villarías para celebrar el Record Store Day, ... una iniciativa que nació en Estados Unidos para apoyar a los establecimientos de discos de toda la vida frente al avance imparable de las cadenas y centros comerciales que amenazan su supervivencia. El cartel ofrecerá este sábado música gratis durante toda la jornada. Ante la amenaza de lluvia, los responsables de la tienda han instalado dos carpas, una para músicos y otra para que parte del público pueda cobijarse si se cumplen las aciagas previsiones meteorológicas.

Para empezar, a las 11.00 pinchará DJ Jon Bilbao, que estará amenizando la zona hasta las 14.00 Tras un parón para comer, a las 17.00 horas retomará la fiesta el cantante y guitarrista Xabier Badiola, quien, tras formar parte de bandas de rock psicodélico y progresivo como Sotomonte, afronta su carrera en solitario. A continuación, saldrán a escena los miembros de Mississippi Queen Inés y Malamute, que actuarán en formación de dueto. Todos los conciertos de la tarde durarán unos 45 minutos.

Sobre las 19.00 horas, hará su aparición la banda Silver Surfing Machine, liderada por Rudy Mental, que en torno a las 20.00 pasará el testigo al grupo Sonic Trash, veteranos en este festival montado por Power Records. A las 21.00 terminará la música.

Aranceles de Trump

Jon Barrasa, uno de los propietarios de la tienda y organizadores de estos conciertos, informa de que, desde la pandemia, notaron «una mejoría en las ventas con respecto a años anteriores. Pero en los últimos tiempos estamos viviendo cierto bajón, una ralentización que nosotros notamos algo menos porque vendemos discos de segunda mano, pero que viene motivada por el encarecimiento de los vinilos». Hasta hace poco, señala, uno de estos discos de novedades podía costar unos veintitantos euros, «pero ahora es difícil que bajen de 30 euros, e incluso suben hasta los 40, 45 euros, convirtiendo esta mercancía en un producto casi solo para ricos. Así que nosotros nos mantenemos gracias a la segunda mano».

En cuanto a las últimas noticias que llegan de Estados Unidos en forma de aranceles, Barrasa destaca que, mientras en los años 90, cuando abrieron la tienda, cada semana traían pedidos de aquel país, llevan «tiempo sin pedir nada allí, a Inglaterra o Australia. No me refiero a la música que se hace allí, sino a que si no se editan en la Unión Europea no los traemos por cómo se encarece el producto». Con esta guerra económica lanzada por Trump, cree que los que van a sufrir más son los que exportan, «pero como habrá una respuesta de Europa gravando más sus productos, será aún peor».