Sonakay en sesión promocional El cantaor Yoni Camacho con chupa de cuero. / CARLOS Gª AZPIAZU El grupo gitano donostiarra presentó su flamenco moderno en un FNAC atento y donde no faltaron sus versiones de Benito Lertxundi y Mikel Laboa ÓSCAR CUBILLO Jueves, 25 octubre 2018, 13:21

A tenor de las fotos de promoción, la formación de lujo de Sonakay, el grupo gitano donostiarra de neoflamenco popular por haber cantado una versión del 'Txoria txori' de Mikel Laboa en el concurso televisivo 'Got Talent', es un octeto elegante, un ochote con coristas y toda la pesca. No obstante, el miércoles dieron un bolillo promocional vespertino en el FNAC y se lo montaron con formación reducida, pero no tanto: un quinteto con dos guitarras flamencas, un bajo eléctrico, un chavalillo al cajón y el cantante de la chupa de cuero cruzada, Yoni Camacho. Bueno, ya sabemos que el flamenco se adapta a cualquier formato según las circunstancias.

Sonakay (que significa oro en caló), ante un público muy interesado que medio llenó el local (se ocuparon las 17 butacas y había más gente en pie), interpretaron 5 canciones en 23 minutos cadenciosos y modernistamente poperos, transversales y radiables. Mejor les quedaron los tres temas en castellano, los tres por tangos: el inaugural y acompasadamente katamero 'Bailando' («se siente gitana, luna canastera»), de José de Pasaia, que seguramente gustaría a Antonio Flores; 'Solo', la cima de la cita, una bonita historia que resonó a Triana y a El Cigala; y 'El tiempo', contemporáneo y soplando el viento de Levante en San Sebastián.

Las tres piezas citadas pertenecen a su disco 'Denontzat' (Para todos), que contiene siete cortes de los que se dejaron sin interpretar solo dos: 'Lehenengo ikasgaia' de Urko y 'Denborarekin' de Leo Ferré. Pero sí hicieron los otros dos números restantes del disco, ambos en euskera: 'Loretxoa' de Benito Lertxundi por rumba («cada vez que la cantamos nos alegra el alma», aseguró Yoni Camacho) y, para cerrar la cita promocional, su afamado 'Txoria txori' de Mikel Laboa por bulería («me tengo que poner en pie para cantarla», dijo Yoni, en señal de respeto), entonado con demasiados sostenidos, intentando hacerle justicia, y con una tercera parte del público grabando el momento con sus móviles.

Sonakay en el estudio cantando 'Txoria Txori':