Solomillo Wellington, los punkis del Basque Fest

Óscar Cubillo Viernes, 18 de abril 2025, 07:48 | Actualizado 08:26h. Comenta Compartir

Este jueves, dentro del Basque Fest, se organizó un cartel doble con cantantes femeninas en el Kafe Antzokia. A pesar del importante partido europeo del Athletic (2-0 al Glasgow), se congregaron hasta 444 paisanos, entre ellos Iñaki López, como fan del rock and roll y como editor del segundo disco del segundo grupo en salir, Micky & The Buzz, encabezado por la italiana Micky Paiano, una simpática tatuadora que contó que es amiga desde hace muchos años de Edurne, la cantante del primer grupo de la velada, Solomillo Wellington, a quien le tatuó un boxeador como metáfora de la fuerza de las mujeres.

Justo cuando se jugaba la segunda parte del partido, ante menos público que después, quizá 222 almas, abrieron fuego los punkis de Barakaldo bautizados Solomillo Wellington, a saber: la citada Edurne, Cañón de Campamento Rumano a la guitarra y la máscara de lucha libre, y a la base rítmica el matrimonio que también forma Los Retumbes, Ana a los tambores con su camiseta de 'Paz y Amor' (sic) y su pelo afro rizado expansivo, y Andrés al bajo (se salió en la segunda mitad por velocidad y precisión) y la boina negra, con lo cual pensamos que la pareja parecía postularse para ingresar en MC5.

Ampliar Edurne Otxoa, la cantante de Solomillo W. Ania López

Los solomillos arbitraron 18 canciones en 28 minutos. Canciones vocativas, en segunda persona, espetando mucho asco y desprecio (quizá escoria es la palabra que más usan, je, je...), y vinculadas al punk español del puente entre los 70 y los 80. Los baracaldeses fueron al grano y a Edurne se la vio tan tranquila que sonrió a menudo para ella y se abanicó con un abanico también punki. Y así, bastante hierática en escena, cual esfinge tras su micrófono, entonando con desdén barriobajero nos hizo pensar en Desechables ('Demasiado poco bebo'), Ramones ('Ten cuidado', 'Héroes'), Las Vulpess ('La infección', 'Tomate volador'), los emergentes bilbaínitos de Chulería, Joder! ('Adiós', 'Al punto'…), Los Rezillos ('Bajonazo sideral', 'Dientes, dientes', y con Andrés ya desatado a las cuatro cuerdas, 'Dealers a Go-Go'), Parálisis Permanente ('La escena', vaya estupenda labor de Andrés al bajo), los primeros Siniestro Total ('KGB') y a Las Ginebras, pero superándolas por mil cabezas ('Insulta y corre', quizá su canción óptima, la octava de su lote).

Y antes de cambiar de tercio preguntamos a la profesional Ania López por la indumentaria de Edurne y nos explicaba: «La cantante de Solomillo Wellington ha salido con un vestido camisero con estampado de cebra en amarillo y negro, manga corta y adornado con flecos. Completaban el look unas gafas de sol de pasta, cinturón, medias y mocasines negros». Sí, a veces se subía las gafas disimuladamente para mirar el repertorio y ver cuán de las 18 canciones tocaba a continuación.

Ampliar Carlos Beltrán y Micky Paiano, colíderes de Micky & The Buzz. Ania López

Tras el desenfado / enfadado, primordial, sincero, verosímil, atemporal (ochentero pero contemporáneo) y castellanoparlante repertorio de los solomillos, cambiamos de chip y nos sumergimos en el tono recreativo, lúdico, imitador o más bien émulo (también sincero, ¿eh?) y anglófono de Micky & The Buzz, quienes en quinteto, con un ritmo bastante reiterativo (ese contrabajo…), nos suministraron otros 18 temas en 62 minutos.

Al principio Micky Paiano se mostró demasiado dinámica y bailarina (lo reconoció ella en su primer parlamento, cuando dijo «nos hemos venido arriba demasiado pronto, igual no llegamos al final, lo digo sobre todo por mí»), alternando versiones (Stray Cats / Roy Montrell, 'Georgia Slop', el 'I got loaded' de Little Bob and The Lollipops / Los Lobos, una adaptación feminista de 'Girls Just Want to Have Fun' de Cyndi Lauper que recrearon como si fueran Guana Batz…) con originales (el citado 'Strong woman' –título de su primer EP-, el jump & jive 'Coffee to go', el tema en italiano titulado 'Bambina'…), y encadenando reflejos de Imelda May, de los suizos Hillbilly Moon Explosion…

Ampliar Micky con su top y sus muchos tatuajes. Ania López

Y cuando la cosa se estaba tornando peligrosamente reiterativa y recreativa sin más, en el epílogo empezaron a dar dentelladas rock-a-rollers como el arrollador 'Keep-a-knocking' de Little Richard, el 'Justine' de Don & Dewey (lo han hecho también Bill Haley, Shakin' Stevens, The Blasters…), o en el bis un fresco el 'So long baby goodbye' de los Blasters, la mejor banda de rock and roll de la Historia (un tema también versionado por Shakin' Stevens).

Se acabó su bolo dejando buen impresión postrera, y preguntamos a Ania por el outfit elegido por la tatuadora Micky. «La cantante de Micky &The Buzz ha actuado vestida de troglodita, con un conjunto con estampado de leopardo y un collar de huesos. Completaban el look unas cómodas bailarinas negras que le permitían bailar de forma frenética. Según sus palabras, parece que no ha acertado al elegir el top negro, ya que tenía que colocarlo bien todo el rato». Sí, no paró de subirse los tirantes. ¿Cómo decía nuestra amiga La Reina? Ah, sí: se me caen los tirantes por los hombres, digo…, por los hombros.

Temas

Música