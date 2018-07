«Sólo aguanto media hora viendo conciertos» Javier Sun en power-trio dando una patada al aire. / JUAN G. ANDRÉS El mod vasco por excelencia presenta su último disco, 'Sun Soul', este viernes en el Kafe Antzokia con entrada libre. Incluye tres pistas sin voz que le han abierto un universo instrumental: «Me estoy planteando dejar de cantar», asegura ÓSCAR CUBILLO Jueves, 19 julio 2018, 19:06

El donostiarra Javier Alonso, alias Javier Sun, comenzó en la música en la década de los 80 liderando al grupo Los Scooters, una referencia mod nacional. Ya sabemos que los mods de los 1960s eran los más elegantes fans del pop sofisticado y tenían interés por el jazz, el soul, el cine… Javier nunca ha dejado la música y este viernes estrena en Bilbao su último disco, el primero con banda en casi una década, 'Sun Soul' (se puede oír en Spotify, allí donde el soul se mezcla con el pop. El sarao será en el Kafe Antzokia (22 h, entrada libre), y Sun encabezará una dupla de querencia mod abierta por los vizcaínos Brand New Sinclairs también estrenando disco: 'Great Decade'.

Antes de nada, Javier Sun nos pone al día desde su casa en el barrio donostiarra de Egia.

- ¿Tienes familia y curro normal?

- Tengo hermanos y primos de ambos sexos a los que quiero mucho. Y me dedico a escribir canciones y a tocar la guitarra. No sé si es un curro muy normal, pero es a lo que he llegado en esta vida.

- ¿Puedes explicarnos qué es un mod?

- Para mí ser mod es un sentimiento. Quien quiera más detalles, que lea libros sobre el tema.

- ¿Estuviste en Bilbao hace poco viendo al ex Beatles Ringo Starr en el Palacio Euskalduna? Ringo, el que afirmó que no era ni mod ni rocker, sino 'mocker'.

- No, no fui.

- Oh, vaya. ¿Cómo ves la escena mod en España y en Euskadi? ¿Existe?

- No tengo ni idea de la escena mod en España ni en Euskadi. No sé quién es mod o no. Además, eso es lo de menos. A veces no sé ni quién soy yo mismo.

- Hum… Una pregunta difícil: ¿eres el correlato vasco del leonés Álex Díez, alias Cooper? Tú estuviste en los Scooters y ahora funcionas en solitario, y él pasó por Los Flechazos y ahora se lo monta en solitario también. Acaba de actuar en el festival BBK Live y dejó buena impresión.

- A Alejandro le conocí cuando él tenía su banda Opera Prima y yo los Scooters. Luego empecé en solitario. Durante un tiempo me acompañó la banda Los Perseguidos. También toqué junto a Xabi Señor No en Las Brujas durante diez años. Éste era un demoledor dúo acústico que iba compaginando con mis conciertos y mis discos. Formé la banda Mod Time, volví a tocar en solitario un tiempo, y ahora vuelvo a tocar con una banda sin nombre pero con los mejores músicos que conozco. Él, Alejandro, está siguiendo su camino y yo el mío. No sé si así contesto la pregunta, la verdad…

- Bah, está bien. ¿Sois amigos tú y Cooper? ¿Os buscáis conciertos en vuestras zonas de influencia, os consultáis sobre vuestras composiciones cuando estas están en barbecho…?

- Alex forma parte de mi familia. Me ha ayudado todo lo que ha podido, como yo a él. Cuando nadie nos ve, nos enviamos algunas canciones mientras las grabamos. Y nos hemos versionado mutuamente en alguna ocasión. Todo lo que puedo sentir artísticamente por él es admiración.

- Y esta pregunta es más difícil: ¿Eres el Paul Weller vasco? ¿El ex líder de los Jam es ejemplo para ti en algún sentido, además de influencia?

- No, no soy el Paul Weller vasco. Con el original ya es suficiente. Influencia mía lo fue en su día. Ahora me gusta escucharlo antes de salir yo al escenario. Me transmite vitalidad y convicción.

- Antes te preguntaba por Ringo Starr. ¿Sueles ir a ver conciertos como espectador?

- Voy a muy pocos conciertos. Sólo aguanto media hora. El último al que asistí fue Plan B y los Bamms, y ahí aguanté más de la cuenta. Me lo pasé muy bien.

- Presenta el CD 'Sun Soul' a los lectores, que lo pueden oír en Spotify. El primero con banda en casi 10 años, he leído por ahí…

- El CD contiene cinco temas grabados en LVI Stuido junto a Juan Zulaika a los teclados, Iñigo Munduate al bajo, Alex Zulaika a los tambores e Iker Cardesín al saxo. Luego hay tres bonus tracks instrumentales de las canciones 'Huyendo del amor', 'Volver' y 'Hielo y fuego'. Me gustaba mucho cómo quedaban éstas mientras hacía las mezclas y aún no sonaba la voz. Quizás ya no vuelva a cantar. Me lo estoy planteando.

- Oh... ¿Y las letras de qué van?

- Las letras están escritas desde el alma. Más lejanas imposible.

- El título del CD es genial, aunque cantes en castellano. ¿Qué quieres decir con 'Sun Soul': soul de Sun, el alma del sol, el soul del sol…?

- El título puede significar la manera en que yo soy capaz de hacer soul. No quiero que sea una copia de otros grandes del soul. Únicamente es como yo sé tocarlo.

- ¿Se trata de una autoedición?

- Sí, es una autoedición. La independencia me ha acompañado los últimos doce años. Tiene sus pros y sus contras, pero así no tengo ninguna presión y hago las cosas como quiero.

- ¿Cómo será tu concierto del viernes en el Kafe Antzokia con los Brand New Sinclairs abriendo plaza? ¡Con entrada libre a las 10 de la noche!

- Solo sé que iré en formato de power trío. Habrá canciones de todos los tiempos, desde los Scooters hasta nuestros días. Ganancia y adrenalina.

- ¿Cómo se te presenta el verano de conciertos? ¿Actuarás en festivales?

- Para cuando aparezca esta entrevista habremos tocado en el Musikagela Fest. Tenemos cerrado alguno más, pero el mutismo y el alto secreto de los programadores me impide decir dónde más vamos a estar.

- ¿A qué tres grupos o artistas te gustaría telonear? ¡Sé ambicioso!

No estoy interesado en telonear a nadie. Pero si tengo que decir uno, sólo citaría a Graham Day (The Prisoners, The Forefathers, Thee Mighty Caesars…). Por lo demás, me gustaría pisar el suelo del escenario de Dylan, The Who y Paul Weller. Pero solo pisarlo.