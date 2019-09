Smile anunciando el Getxo Sound Fest John Franks, Javi González y Miguel Moyano. / Iñaki Gallardo Los optimistas y soleados Smile presentaron el segundo Getxo Sound Festival en un Fnac lleno y con muchos niños ÓSCAR CUBILLO Viernes, 13 septiembre 2019, 13:54

El jueves, en un Fnac lleno y con numerosos niños entre el respetable, los getxotarras buenrollistas, optimistas y soleados Smile dieron el concierto de presentación de la segunda edición del Festival Getxo Sound, que del 19 al 29 de septiembre traerá a grupos como Los Coronas, Depedro o Coti, además de los más modernuquis Dorian o Miss Caffeina. La casualidad quiso que este fuese nuestro concierto 400 en lo que va de año

Smile, flanqueados por dos sombrillas abiertas, en trío acústico pero poderoso, con dos guitarras y una minibatería marcando el bombo (jo, cuando encima se ponían a dar taconazos), dieron un bolo largo de 12 canciones en una hora con su líder, el inglés John Franks, diciendo demasiados tacos teniendo en cuenta la presencia de la infancia, ejerciendo de gurú especialista en el carpe diem, en el exprimir la vida, y reconociendo el amargor que lleva dentro por no haber triunfado con su cuarto disco. «Pensábamos que nos llamarían para tocar en el BEC, pero…».

Pero cantando en inglés es difícil triunfar en España, y por eso Smile en el Fnac francés interpretaron sus dos primeras canciones en castellano, la surfera 'Pum pum pum', con onomatopeyas playeras en plan los Runaway Lovers y vibrato vocal muy Vetusta Morla, y 'Una y otra vez', que comenzó a lo Jarabe de Palo y evolucionó como Amparanoia o Bebe. Dijo Franks: «Tenemos un dilema, no sabemos si es la mayor horterada o el próximo hit del verano y nos forramos. Puede acabar con nuestra carrera o hacernos ricos». Al acabarla preguntó que nos parecía y la gente puso sus pulgares hacia arriba.

John Franks alborotando las butacas. / Iñaki Gallardo

Paradójicamente, los dos temas en castellano fueron de los que más poso dejaron en un buen bolo promocional del Getxo Sound donde también se oyeron coros ohh-ooohhh a lo Mumford And Sons o Lumineers ('Fight') o blues tropical y hippie ('Good old times') para empezar. Frank tocó el ukele y silbó feliz en lo que definió como su gran hit ('Do as I want'). Smile alcanzaron la primera cima en un híbrido rabioso entre la explosividad contagiosa de los Proclaimers y las parrafadas mosqueadas de esos Violent Femmes cuya camiseta eligió el cantante ('When the light', que rascó palmas espontáneas del respetable) Y recordaron a Vampire Weekend ('Such a long time', y aquí se notó que los tres oficiantes, el cantante John, el baterista Javi González y el guitarrista Miguel Moyano, se lo pasaban tan bien entre ellos como otros grupos vascos angloparlantes de intensos directos, por ejemplo los Travellin' Brothers y Los Brazos).

John Franks se coló entre el público y se subió a mesas y a sillas para ejercer de predicador de la inmediatez, del vivir el momento, en 'Born again' y en 'Light you up', y la segunda gran cima se vivió en el adiós de la cita con la catarsis personal 'Keep on standing', donde el inglés en tono visceral pasó de la introspección del 'alt co' y de los gritos dolidos al éxtasis de Bowie o Marah, contando que aunque la vida le noquee y el éxito le esquive siempre se levantará.

Muy bien Smile, oigan. Al acabar el bolo hubo un sorteo de dos bonos para el segundo Getxo Sound Fest y John los extrajo de una bolsita. El primero le tocó a la cuñada del melómano Íñigo Barquin, presente en primera fila, y el segundo le tocó a la propia madre de John. Estamos seguros de que no hubo trampas, de que fue casualidad, ¿eh?