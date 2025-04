El Sensei Music Ensemble inaugurando el Basque Fest 2025

Óscar Cubillo Jueves, 17 de abril 2025, 00:57 Comenta Compartir

De miércoles a sábado se desplegará el llamado 'Basque Fest 2025', más de 200 actos patrocinados por el ayuntamiento para amenizar la Semana Santa bilbaína. Habrá conciertos, teatro, cine, monólogos de humor, danzas tradicionales, deporte rural, DJs, kalejiras… Alguna de las citas es de pago, pero son la excepción. En lo que a la música respecta, la mayoría de la oferta se concentra entre el abundante folk vasco de La Alhóndiga (19 h) y El Arenal (20.30 h), y el rock del Kafe Antzokia (carteles dobles a las 22 h) y el Azkena (viernes y sábado con sendas propuestas femeninas a las 21 h).

El primer concierto de todos, el inaugural, el celebrado este miércoles a las 7 en La Alhóndiga, estuvo muy bien, tanto que superó nuestras altas expectativas. Actuaba el Sensei Sensei Music Ensemble, un supergrupo de jazz y algo de folk compuesto por doce músicos, cuatro de ellos mujeres: las vocalistas Carla Sevilla, Raquel Roche y Estíbaliz Moyano, más la flautista Irantzu Garamendi. Lidera el proyecto el contrabajista de Amurrio Álex López, alias 'Sensei', y en primera fila del 'doceto' también estuvieron el baterista gallego Hilario Rodeiro, el guitarrista catalán Raül Vera y el pianista mirandés José Luis Canal, los tres empadronados en Euskadi, ¿eh?

Ampliar Hilario Rodeiro en 'Arab medley'. Óscar Cubillo

Los doce en 85 minutos interpretaron 13 temas, repitiendo uno, el también inaugural 'Hemen naukazu', porque la primera vez el contrabajo del jefe no se oyó. En el repertorio primaron los originales, aunque hubo tres adaptaciones del magnífico contrabajista israelí Avishai Cohen (el ensemble de Sensei comenzó como grupo de versiones del genio hebreo), una adaptación para acabar del 'Two roses' de Mordechai Zeira (con una timba de relleno para que participara el público), más un tema tradicional vocal interpretado a capella por Sevilla y Roche, 'Tres hermanicas eran', según el arreglo del grupo Coetus, que fue de lo más destacado de la cita no solo por ser la pieza más distinta.

Muy bien sonorizados por su técnico Unai Mimenza, los doce músicos, esporádica pareja txalapartari incluida, validaron su prestigio aportando multitud de talentos, recursos e incluso matices, desde el swing sugerido ('Bizirauleak') hasta el aire Nueva Orleans ('Love in the jungle'), revelando ricos arreglos (los de 'Praia de Xastelas', uno de los tres cortes de su nuevo EP, 'Peixe', cantado cada uno en gallego, euskera y catalán), facturando jazz tan lúdico como el del Weather Report ('Les tres', la playa catalana del EP), ylanzando Vera variados punteos (tipo new age en 'Lyla' de Cohen).

Ampliar El ensemble y parte del público en 'Belar gazia'. Óscar Cubillo

Además, sonaron como la banda de Kamashi Washington (en 'Arab medley', vía Cohen, con saxo coltraniano del guipuzcoano Julen Izarra), pisaron terrenos de mestizaje con voces melódicas a lo Maixa Ta Ixiar ('Alon basela' de Cohen, adaptado al euskera como 'Haritza arkaitzean', y el original 'Afrikako ekia'), y evocaron incluso la progresividad transicional de Itoiz (en 'Belar gazia', yerba salada, el tema de la tercera playa del EP, que es la de Gorrondatxe, en Azkorri, Getxo, y la última, la citada 'Two roses', con un pasaje percusionista que pareció el único relleno del repertorio rico, rico, que diría Argiñano).