Segundo 'sold out' de Aitana en el BEC La artista catalana agota las dos fechas que tenía previstas en Bizkaia, el 18 y el 19 de septiembre

Juanma Mallo Martes, 28 de octubre 2025, 14:26 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

Aitana también llenará el BEC el próximo 19 de septiembre. Después de agotar las entradas para su primer concierto, el día 18, ha ocurrido lo mismo para esta segunda actuación. Así, que la artista catalana ha firmado dos 'sold out' en el Bilbao Exhibition Centre dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour', que servirá para presentar su cuarto álbum de estudio.

Debido al éxito de las primeras fechas anunciadas, Aitana anunció el pasado viernes una nueva ronda de conciertos, en concreto siete. Entre ellas, la del BEC, pero también en Madrid y Barcelona.

Los venta de billetes para esta segunda para arrancó este lunes para los clientes de Santander SMusic, con prioridad para los propietarios de la conocida como tarjeta Aitana. Este martes a las 13 horas, ha sido el público en general el que ha podido hacerse con un sitio en el show.

Pues bien, en menos de una hora, se han agotado todos los sitios para el segundo concierto de la barcelonesa en el BEC. Lo mismo ha ocurrido para las actuaciones de Madrid y Barcelona, donde ya hay cuatro 'sold out' respectivamente.