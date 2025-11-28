Los Secretos se despiden de Bilbao con un Álvaro Urquijo acatarrado y mala iluminación El sexteto pilotado por Álvaro Urquijo llenó la Santana 27, discoteca donde dieron un concierto con sonido de estadio y con éxitos muy coreados: 'Déjame', 'Quiero beber hasta perder el control', 'Pero a tu lado'…

Óscar Cubillo Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:51 | Actualizado 07:42h. Comenta Compartir

El jueves había tantos conciertos en el Gran Bilbao que la ciudad parecía Zaragoza en las fiestas del Pilar. Había mucho producto español a la misma hora, Los Secretos en la Santana 27 (1.440 entradas colocaron de las 1.500 de aforo), el tocaor flamenco Vicente Amigo en el Palacio Euskalduna, y la última folklórica, Laura Gallego, homenajeando a Rocío Jurado en el Campos. Y además hubo producto importado muy chic: el cantautor estadounidense Tim Easton en el bar Shelter, la pianista suiza formada en Cuba Manon Mullener en el club de jazz, y en la Groove de Portugalete el supergrupo Drink The Sea, con miembros de REM (¡Peter Buck!), Screaming Trees, Queens Of The Stone Age, Mark Lanegan Band y La Luz.

Pues como plato fuerte acudimos a la Santana 27, donde Los Secretos dieron un concierto de 22 canciones en 100 minutos redondos, con sonido de estadio americano al modo del Tom Petty planeador ('Échame a mí la culpa' de Albert Hammond, 'Y no amanece', 'Te he echado de menos'…) y del rock countryficado actual ('Margarita'), con más importancia de las guitarras de Ramón Arroyo que nunca, con el liderazgo indiscutido de Álvaro Urquijo (al que no se le entendían muy bien las letras, porque vocalizaba de manera muy plana, y en el bis reconoció que tenía catarro), con poquísima luminotecnia (como si quisieran ahorrar gastos: unos focos blancos convergiendo sobre el líder y poco más), con un par de canciones no de las más conocidas (a la segunda 'Dos caras distintas', a la cuarta 'Desapareces'), y con la previsible conexión con el respetable en numerosas canciones coreadas de modo especial, desde la tercera, 'En la calle del olvido', hasta la última, la 22ª, 'Déjame' (no juegues más conmigo...).

Álvaro Urquijo no habló mucho, y casi todo lo que dijo ya se lo habíamos oído en ocasiones anteriores: halagó al público de modo recurrente (que si el grupo sigue gracias a nosotros, que las canciones son más nuestras que suyas, y traduciendo un poco que nosotros su público tenemos conocimiento y buen gusto al saborear piezas como la honky tonk 'No me imagino', no como los ejecutivos de las discográficas de los 80, que les tachaban de poco comerciales por poco ambiciosos), se refirió a su desaparecido hermano Enrique con más prodigalidad que en los últimos años, y al despedirse diciendo «sois los mejores» (por nosotros, claro) informó en la última frase que no volverán hasta 2027 (celebrarán su 50º aniversario en 2028, y en 2026 dejarán los escenarios, pero no pararán del todo).

Ampliar Álvaro Urquijo con una Gibson y Ramón Arroyo con una Fender. Óscar Esteban

Lo dicho, hubo 1.440 entradas vendidas (aunque al de diez minutos de empezado el bolo faltaban 100 por llegar), 300 de ellas eran de la zona VIP (por diez euros más, 40 euros en vez de 30 euros, estos compradores tenían espacio asegurado en la parte delantera, frente al escenario), y el público, a menudo hablador de pura emoción nostálgica, filmó muchos momentos con sus móviles y se contoneó contento al cantar numerosas de las canciones bonitas y tristes de Los Secretos, caso del vals tex-mex 'Quiero beber hasta perder el control' (por un amor no correspondido, advirtió al presentarla Álvaro), 'Ojos de gata' (la que Sabina sacó por su cuenta como 'Y nos dieron las diez', y según Álvaro vendió siete millones, pero ellos no), 'Pero a tu lado' (otra vez le oímos contar lo de que esa canción ni sonó en la radio, ni tuvo vídeo, y que sin ninguna promoción se ha hecho la más oída de las suyas en las plataformas de música), 'Por el bulevar de los sueños rotos' (la letra que Sabina escribió a Chavela Vargas, y la música compuesta por Los Secretos en cuatro horas, según contó Álvaro esta vez), 'Ojos de perdida' (con palmas, coros y mucha fiesta ya, la única de todas las citadas en este tramo que no fue de lo destacable), y para acabar el bis triple, dos hits primigenios suyos que no se erosionan: 'Sobre un vidrio mojado' (escribí tu nombre sin darme cuenta...) y 'Déjame'.

Sólo par de ellas les quedaron regular (la citada 'Ojos de perdida' y la apertura del bis con una demasiado exangüe 'Aunque tú no lo sepas'), y la mejor de las 22 de este jueves fue una que Álvaro Urquijo comentó que no tocaban hace tiempo, 'Qué solo estás', compuesta en el 84, editada en el 89, hecha a medias por los hermanos y cantada por Álvaro porque no le acababa de gustar al líder Enrique, una canción que tuvo éxito en su día y que esta noche sonó noctívaga y con un poso guitarrero muy a lo Police (y ahí pensamos otra vez en la importancia que tuvo en el concierto el guitar man Ramón Arroyo).

Ahora, a cruzar los dedos y a ver si llegamos a 2027 para volver a ver a Los Secretos...

Temas

Bilbao