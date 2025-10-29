El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El líder Nacho Sarria abriendo con 'Mala racha'. O. Cubillo

Sarria mostrando su catálogo profesional en el BIME

El quinteto malagueño armado con dos guitarras Gibson participó en el congreso musical BIME, en la sala Backroom, y deseó poder cerrar tratos para 2026 ante la gente que les vio con gusto

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:54

Comenta

De la plétora de conciertos del 13º BIME Live, el congreso musical antes conocido por su nombre completo, Bizkaia International Music Experience (se creó para ... dar uso al BEC baracaldés, pero ya sólo se monta en Bilbao…, ¡y en Bogotá!), apostamos por los malagueños Sarria (el nombre se escribe sin tilde y se pronuncia sin acento en la 'i'), liderados por el guitarrista y vocalista fornido, velludo, joven y guaperas Chema Sarria (sustituyó en Los Labios a Álvaro Suite, el guitarrista de Bunbury), que actuaron en la sala Backroom (pared con pared con la Backstage Live) y dieron un muy buen bolo de 9 canciones 40 minutos, un lucido catálogo de canciones la mayoría incluidas en su segundo álbum, 'El mundo es cruel (pero creo en él)' (2024).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sarria mostrando su catálogo profesional en el BIME

Sarria mostrando su catálogo profesional en el BIME