Sarria mostrando su catálogo profesional en el BIME

De la plétora de conciertos del 13º BIME Live, el congreso musical antes conocido por su nombre completo, Bizkaia International Music Experience (se creó para ... dar uso al BEC baracaldés, pero ya sólo se monta en Bilbao…, ¡y en Bogotá!), apostamos por los malagueños Sarria (el nombre se escribe sin tilde y se pronuncia sin acento en la 'i'), liderados por el guitarrista y vocalista fornido, velludo, joven y guaperas Chema Sarria (sustituyó en Los Labios a Álvaro Suite, el guitarrista de Bunbury), que actuaron en la sala Backroom (pared con pared con la Backstage Live) y dieron un muy buen bolo de 9 canciones 40 minutos, un lucido catálogo de canciones la mayoría incluidas en su segundo álbum, 'El mundo es cruel (pero creo en él)' (2024).

Se había congregado algo más de media entrada, con el público bastante holgado y cómodo, y reconoció Chema a modo de saludo: «Una maravilla volver a esta tierra. Ha sido un día largo para nosotros, y muchas gracias por venir a vernos. Sabemos que hay muchas cosas donde elegir y de verdad no esperábamos ver a tanta gente aquí y ahora». Y presentó la tercera canción: 'Mi amor no se vende (se regala)', un reggae-rock modernista, y la noche siguió marchando bien, con rock a dos guitarras Gibson carnosas y solistas ambas.

El único contratiempo fue la crepitación del micrófono de Nacho atribuido al fallo de un cable en la segunda canción, 'El camino', un blues según las Arañas de Marte (el primero de las dos temas en los que solo cantó, sin colgarse la guitarra; el otro fue el noveno y último, el funk a lo David Byrne 'Flor'), y su rock respetuoso con el canon (la psicodelia de 'Algo bueno va a venir', el rock reposado a lo Santero en el inaugural 'Mala racha', el funk como harían Radio Futura o Javier Ojeda 'Química inestable'...) obtuvo sus tres mejores resultado en el rock a lo Santana 'El agujero'; en la primera canción de este proyecto que fue (y es, como dijo Nacho) 'Gitana' (una historieta híbrido entre La Frontera y al sevillano Pájaro); y en el comercial y con gancho 'A tu vera', tipo Los Brincos en la playa o Tu Otra Bonita en algún festival estival en La Magdalena de Santander.

En su otro parlamentito, Nacho se mostró esperanzado con su futuro: «Es un concierto raro para nosotros, pero no por el sitio. En enero prepararemos un nuevo disco y un nuevo show, y ahora estamos despidiendo la música de los dos primeros discos. Los dos últimos años nos han llevado a ciudades adonde no pensábamos llegar, como Murcia y Palencia. Es bonito comprobar que la gente repite (Raúl El Guapo, presente en la sala, les vio en Palencia y se fue de fiesta con ellos). Ahora entre vosotros estamos viendo a profesionales con los que, si Dios quiere, el año que viene puedan hacer alguna cosa con nosotros».