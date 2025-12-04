Sara Zozaya: « Vivo de la música y mi vida social lo sufre»

Óscar Cubillo Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:59 Comenta Compartir

El 11 de noviembre vio la luz 'Attä' (Aloud Music), un bello EP con cuatro cortes ('Ilu', 'Elurra', 'Blu', y 'Gaua') de la donostiarra Sara Zozaya, quien cumplirá 30 años el 27 de diciembre. El de bello no es un adjetivo gratuito, pues semejante cancionero envuelve a los oyentes de modo onírico y susurrante, lynchiano, evocando a la también guipuzcoana Verde Prato, a la desaparecida estadounidense Julee Cruise, a la francesa Iko Chérie…

Sara Zozaya, que comenzó de acordeonista y ahora es capaz de alternar proyectos tan delicados como el que lleva su nombre o tan brutales o impactantes como el del trío mixto, enmascarado y pretendidamente anónimo Merina Gris, presentará esta semana 'Attä' en dos conciertos en Bizkaia: el jueves en el Kafe Antzokia de Bilbao (sala superior, 20.15 h, 12-15 €) y el domingo en la Azoka de Durango (Ahotsenea, 14.30 h, entrada libre hasta agotar el aforo).

Y por todo ello, además de porque estará vendiendo sus discos en el Stand 77 de la feria de Durango, le hacemos unas preguntitas.

¿Qué tratas de transmitir con tu nuevo disco 'Attä', un EP de música flotante y onírica con cuatro cortes en 14 minutos que se pueden oír en bucle infinito sin cansarse?

No ha sido intencional. Siempre creo algo y luego le doy un sentido. En este caso, pienso que el disco acerca al oyente un poco a la contrapartida de lo que nos propone ahora mismo la vida. Es un espacio-tiempo de flotar lejos del aturdimiento que produce el sistema en el que estamos metidos.

Ejem... Me recuerda a Verde Prato, Julee Cruise, la francesa Iko Chérie…

Ana me encanta (Ana Arsuaga es el nombre verdadero de la tolosarra Verde Prato). También te añado un par de referencias: Ethel Cain y Julianna Barwick.

¡Gracias! Las escucharé cuanto antes. ¿A qué le cantas? ¿Una letra es un poema de tu padre, la de 'Elurra'?

Hay varios poemas. El de 'Elurra' efectivamente es de mi padre, y también he trabajado con la poesía de Castillo Suárez, con la que comparto sensibilidad invernal.

Ampliar Iker Gozategi

Sensibilidad invernal... ¡Como Izaro pero de otra manera! ¿Y cómo haces para desdoblarte? ¿Para ser tan etérea y relajada, cuasi new age, en este trabajo, y a la vez alternarlo con otro proyectos en las antípodas, de rock seco, andamiajes urban y hasta autotune?

Tiene justamente sentido estar en dos proyectos si son diferentes. Pueden ser perfectamente compatibles por esa distancia tan grande entre uno y otro. En el momento en el que se parezcan o haya un solape, dejará de tener sentido.

Ya, se entiende. No hay por qué hacer todo el rato lo mismo o parecido. ¿Tienes formación clásica o de conservatorio? Como eres multi-instrumentista y puedes cambiar de registro estilístico…

Soy acordeonista y sufrí las consecuencias del conservatorio. También creo que eso es algo que me ha traído hasta aquí y que ahora agradezco infinitamente. También te digo que fue duro y que los concursos merman mucho.

¿Te atrae el jazz?

¡Me atrae la telaraña que no se ve! Un género como tal no me dice nada. Si es jazz como el de Toe, por ejemplo, estoy dentro. Pero hay muchos grupos buenísimos que no me atrapan.

Ya. Que no emocionan aunque toquen bien. ¿Estás nerviosa esta semana de cara al estreno del EP, los dos conciertos, en Bilbao y Durango, y por todo el jaleo de la Azoka?

Me apetece mucho. Cada vez me gusta más conducir y ahora que voy sola disfruto del proceso de llegar a un lugar y transformarlo, mientras sucede lo mismo en mí: La transformación, digo.

¿Dónde estarás en la feria de Durango?

En el Stand 77, para quien quiera venir a saludar, je, je…

¿Vives de la música?

Vivo de la música. Y mi vida social lo sufre, je, je... Pero es mi pasión y me compensa todo el trabajo que no se ve. Vivir de la música para mí significa dar conciertos, pero también ir a colegios a impartir talleres. Es la mezcla de todas las funciones que la música pueda cumplir en el entorno.

Ya, lo que hablábamos antes de no hacer siempre lo mismo. ¿Van a ser muy diferentes los conciertos del Antxiki y de la Azoka?

Sí. Cada concierto es diferente. Cada canción va mutando de concierto a concierto. Es divertidísimo y también me obliga a replantear cada bolo desde cero.

Ah, ¿quién es el chico con el que sales en las fotos de tu web?

Son Antton Goikoetxea y Asier Renteria. Han tocado conmigo hasta hace poquito. Son parte del proyecto porque han sido. Tendría que añadir una foto de Ke Lepo.