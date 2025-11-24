El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Santos Ariño, en un concierto celebrado en la plaza Mayor de Valladolid. Ricardo Otazo

Santos Ariño, un barítono de raza que no flaquea

Homenaje ·

El Campos acoge el miércoles un concierto con cantantes de la talla de Carlos Álvarez, Sabina Puértolas y Andeka Gorrotxategi

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El barítono Santos Ariño (Caracas, 1954) es un nombre familiar y muy querido por el público bilbaíno. Tiene 71 años y lleva más de cuatro ... décadas en la brecha. El próximo miércoles, a las 20.00 horas, se ofrece en en el Teatro Campos un concierto-homenaje en su honor, con amigos y colegas de la talla de Carlos Álvarez (que está cantando en 'Adriana Lecouvreur' en la temporada de la ABAO), Sabina Puértolas, Andeka Gorrotxategui, Svetla Krasteva y Patricia Sésar. Al piano se alternarán Miquel Ortega, Itziar Barredo y Georgina Barrios. En el programa se incluye ópera y zarzuela, con temas como 'Donna non vidi mai', 'No puede ser' y el dúo de Ana Mari y Tío Santi de 'El caserío'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  8. 8 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis
  9. 9 La pareja que vivió 25 años en el Carlton
  10. 10 El negocio que la protagonista de Patria tenía montado en su caserío por si no triunfaba como actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Santos Ariño, un barítono de raza que no flaquea

Santos Ariño, un barítono de raza que no flaquea