Santos Ariño, un barítono de raza que no flaquea

El barítono Santos Ariño (Caracas, 1954) es un nombre familiar y muy querido por el público bilbaíno. Tiene 71 años y lleva más de cuatro ... décadas en la brecha. El próximo miércoles, a las 20.00 horas, se ofrece en en el Teatro Campos un concierto-homenaje en su honor, con amigos y colegas de la talla de Carlos Álvarez (que está cantando en 'Adriana Lecouvreur' en la temporada de la ABAO), Sabina Puértolas, Andeka Gorrotxategui, Svetla Krasteva y Patricia Sésar. Al piano se alternarán Miquel Ortega, Itziar Barredo y Georgina Barrios. En el programa se incluye ópera y zarzuela, con temas como 'Donna non vidi mai', 'No puede ser' y el dúo de Ana Mari y Tío Santi de 'El caserío'.

¿Quién será el primero en abrir fuego? Pues el propio artista al que se honra en el concierto. Con más de 40 años de trayectoria, tiene tablas de sobra para dejar el listón muy alto nada más empezar. Con mucho tino ha elegido 'O Carlo ascolta', un aria verdiana que le permitirá exprimir toda la miel que conserva su voz. «Estoy en buena forma porque no tengo alternativa. A falta de ahorros, hay que seguir trabajando y en este caso lo haré muy a gusto, entre amigos y con una selección de piezas expresamente concebida para gustar», recalca el cantante, en conversación telefónica desde su casa en Leganés. Todos los participantes actuarán sin cobrar, salvo los que vengan de fuera, a los que se les pagarán los gastos. Aceptaron la propuesta sin chistar. «Les llamé y aceptaron a la primera. Es algo que te reconforta. Te sientes apreciado».

«No siempre se tiene suerte»

Casado tres veces, tiene hijos del primer matrimonio «a los que ya no veo y nietos que no conozco». Al revelarlo, se queda unos segundos en silencio porque se le agarrota la garganta. «La vida a veces evoluciona de esa manera. No siempre se tiene buena suerte». Las dos separaciones fueron muy gravosas, tanto para el bolsillo como para el corazón. La experiencia vital forja la sensibilidad del artista, pero hay veces en que más valdría ahorrarse algunas vicisitudes. «Esa inestabilidad emocional no me ayudó, la verdad sea dicha». La sinceridad a tumba abierta es una seña de identidad de Santos Ariño.

Desde 1991 comparte su vida con la soprano Carmen Aparicio, a la que conoció durante los ensayos de un montaje de 'El caserío' en el Teatro Arriaga. Juntos sacaron adelante un obrador especializado en productos sin gluten para celíacos. «Era una manera de diversificar nuestra actividad. Le pusimos empeño pero no salió como deseábamos». Además de sus compromisos en óperas, zarzuelas, oratorios y conciertos, también ha encontrado tiempo para impartir clases particulares de canto. Es un hombre extrovertido, muy directo, que no esconde lo que piensa o siente. Una actitud que le ha ayudado a avanzar y no hacerse mala sangre. Tienen dos hijos de su último matrimonio, Maite y Gabriel, que han heredado la musicalidad y la buena voz de los padres, pero nunca han pensado en dedicarse al canto profesionalmente. «La mayor es antropóloga forense y el pequeño quiere opositar para policía nacional. Ambos han visto lo difícil que es ganarse la vida en la ópera. Hay rachas buenas y muy malas».

Entre 2003 y 2011 ejerció de director artístico del Concurso Internacional de Canto de Bilbao. Fue su última gran apuesta en aras de la seguridad laboral. «Creía que allí me quedaría hasta la jubilación. Pero no. La parte administrativa de la Diputación decidió llevar todo desde dentro, así evitaban pagarme el sueldo y el de la secretaria». Pese a todo, nunca ha perdido la moral. Ni cuando Pavarotti, en su primera incursión como director de escena en una producción de 'La favorita' en Venecia, le hizo la vida imposible por capricho –«simplemente porque no pertenecía a la agencia de cantantes de su mujer»–, ni cuando la ABAO dejó de contratarle en la década de los 90. «A raíz de ganar el premio Viñas en la categoría de mejor cantante español, se me abrieron las puertas en Bilbao, pero al final me quedé solamente con la confianza del Arriaga. Su director artístico, Luis Iturri, me apoyó muchísimo entre 1987 y 1998».

Las frustraciones no han hecho mella en el ánimo de Santos Ariño, el antaño mirlo blanco de la lírica vasca. No ha volado tan alto como todo el mundo esperaba pero en 1992 llegó a cantar en el Teatro de la Zarzuela con Alfredo Kraus y Shirley Verrett en 'La favorita'. Un momento culmen que nadie le puede arrebatar. «El canto ha sido mi vida desde niño. Mi madre daba clases de música y mi padre tenía una voz de bajo preciosa. Estaba predestinado». Nacido en el seno de una familia exiliada en Venezuela, regresó al País Vasco cuando tenía nueve años y se fogueó en el coro Biotz Alaia de Algorta. Más adelante, en lugar de ir a la universidad, marchó a Burdeos para completar sus estudios en el Conservatorio Superior y se perfeccionó con el barítono Gino Bechi en Florencia.

No mira atrás con ira. Al hacer memoria, se acuerda sobre todo de las «perlas de sabiduría», no exentas de malicia, que desgranaba Alfredo Kraus. «Un día me dijo que el famoso crítico Antonio Fernández-Cid no ponía mal a Plácido porque éste le regalaba abrigos de visón a su mujer. ¡Y seguro que no era broma!». Se ríe con ganas. Nada le hace perder el humor ni el tono justo en la voz. Dentro de un mes cantará en un montaje de 'Los gavilanes' en el Euskalduna. Es un barítono de raza.