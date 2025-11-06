El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Con trenzas rastafaris y barba new age. Óscar Esteban

Sam Garrett enamora a Bilbao en su primera visita: «La unión hace la fuerza»

El cantautor devocional inglés, marcado a fuego por Bob Marley y agraciado con un aura de surfero, llenó el Kafe Antzokia y provocó coros entre lo hare krishna y el Rey León en la presentación de su sexto álbum, 'One family'

Óscar Cubillo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:04

Más del 90 % del aforo, o sea unas 555 de las 600 entradas, se llenó este miércoles el Kafe Antzokia para presenciar la actuación en ... sexteto del inglés con aura de australiano Sam Garrett (Samuel Alexander Garrett, nacido en Derbyshire, Inglaterra, hace 35 años), cuyo show dilatado, a medias entre el canto hare krishna y los coros del 'Rey León', entre la filosofía rastafari y el buenrrollismo globalista y bienintencionado actual, entre el reggae puramente asimilado de Bob Marley (el baile, los coros ye-ye-ye, el pop de ascendencia góspel…) y la vibración panteísta, se materializó en una quincena de canciones en varios idiomas (inglés, español –'Mama'-, sánscrito –' Om Ganesha'-, árabe –'Salam alekum'-… ) que apostolaron sobre la visión politeísta del susodicho jovezno inglés con pinta de surfero.

