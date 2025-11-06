Sam Garrett enamora a Bilbao en su primera visita: «La unión hace la fuerza»

Más del 90 % del aforo, o sea unas 555 de las 600 entradas, se llenó este miércoles el Kafe Antzokia para presenciar la actuación en ... sexteto del inglés con aura de australiano Sam Garrett (Samuel Alexander Garrett, nacido en Derbyshire, Inglaterra, hace 35 años), cuyo show dilatado, a medias entre el canto hare krishna y los coros del 'Rey León', entre la filosofía rastafari y el buenrrollismo globalista y bienintencionado actual, entre el reggae puramente asimilado de Bob Marley (el baile, los coros ye-ye-ye, el pop de ascendencia góspel…) y la vibración panteísta, se materializó en una quincena de canciones en varios idiomas (inglés, español –'Mama'-, sánscrito –' Om Ganesha'-, árabe –'Salam alekum'-… ) que apostolaron sobre la visión politeísta del susodicho jovezno inglés con pinta de surfero.

En su primera visita a Bilbao, como él destacó, Sam Garrett consiguió desde la primera canción una comunión con el respetable que aún no ha alcanzado otro buenrrollista como el inglés John Franks, el líder de los getxotarras Smile. Ah, y la gente pijipi del Antzoki era bastante joven, de mayoría femenina, con los rostros risueños, los soles tatuados en las espaldas de ellas, alguna barba más larga que la de Robinsón en ellos, un abanico LGTBI asomándose entre el patio, ¡y los coros elevados cada dos por tres en todos los idiomas!

Ampliar El inglés conectó desde la primera con la parroquia. Óscar Esteban

Con buen sonido y en sexteto (dos coristas, baterista, teclista, bajista y el líder con su acústica), el bueno de Sam divulgó su sexto álbum, 'One family', editado el mes pasado. Lo defendió entre cantos hindúes, pop étnico redoblado, flauta new age (la del mantra 'Sita ram'), dilatación constante del groove generando los coros entre la parroquia (nunca mejor dicho), viajes almibarados ('Lakshmi (I Choose to Live in Love)'), el citado panteísmo en español (el de 'Mama', que reza «tierra, mi cuerpo / agua, mi sangre / aire, mi aliento / y fuego, mi espíritu»; «qué espanto», profirió Óscar Esteban ante la simpleza del mensaje), psicodelia (preconizando la hermandad mundial en 'Hey amma', a solas a lo Devendra Banhart buscando a Dios en 'Higher than the mountains'), aleluyas, más new age (el tema titular 'One family'), dilataciones buscando el ambiente espiritual y la comunión directa, más ambiente, atmósfera, viaje y transustanciación que canciones redondas, directas.

Quizá 'Salam alekum', un reggae muy Bob Marley, brotó como la canción más canónica, y ahí fue cuando Garrett nos sermoneó informando que esa expresión significa 'la paz sea contigo' y presumiendo de que su trabajo es unir, pues cuando mira al mundo actual ve mucha violencia, odio, estos pegándose con esos…. Y remató su bonachón parlamento citando al rey de Etiopía y mesías de los rastafaris Haile Selassie: «la unión hace la fuerza».