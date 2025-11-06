Sabina se marcha como un señor

Si Joaquín Sabina hubiera pedido opinión a su parroquia le habría salido un repertorio muy parecido al que eligió el jienense para despedir 47 años ... sobre los escenarios (tiene 76). Anoche ha acometido el primer pase (repite mañana) que, en la penúltima parada de su gira 'Hola y adiós', le ha traído a Bizkaia (después del BEC cerrará con cuatro conciertos en Madrid, en casa).

«Hoy tiene que cantar '¿Quién me ha robado el mes de abril?'. Y 'Calle Melancolía', que me recuerda mucho al colegio. Teníamos un profesor muy 'sabinero' que nos hizo analizar la letra de la canción. ¡En EGB!», contaba Eva, bilbaína, cincuenta y pocos, de concierto con la cuadrilla. «Yo me conformo con que no se olvide de '19 días y 500 noches', que me recuerda a los años golfos, de adolescente», apuntaba Maider, algo más joven. Tomasi (83 años) apostaba a caballo ganador. «'Y nos dieron las diez' es su mejor canción, esa la canta seguro». Y Eva remataba la improvisada 'playlist' antes de entrar, en los corrillos entre el puesto de palomitas, las mesas de 'merchandising' y las barras donde despachaban bebidas –poca caja hicieron anoche–: «Hombre, y ya si se anima con 'Pacto entre caballeros'... Llevo toda la semana cantándola para que mis hijos vean que Sabina también tiene canciones modernas» (pese al peluco marca Omega).

Esta noche ha cumplido con todas. Hasta con 'Pacto entre caballeros', aunque le ha cedido el rock and roll a Jaime Asúa, el vasco de su banda –es de Amorebieta–, que tiene músicos de aquí y de allá, «gente maravillosa, elegida con mucho cuidado» y capitaneada –dicho por él— por Antonio García de Diego: «Él llega donde yo no llego».

Pero anoche Sabina ha llegado a todo, hasta a marcarse en pie el último estribillo de 'Pacto entre caballeros' ('mucha, mucha policía / mucha, mucha policía). El público ha agradecido el gesto con una ovación que no era la primera. Esa se la ganó con 'Calle Melancolía', una bendita rareza en su selección musical habitual. «Como esta es la última gira, un día me puse a buscar en el baúl de las antiguas canciones, casi olvidadas, y saqué algunas para cantarlas una última vez. Esta es la segunda que escribí».

Ahí es cuando cedió el micrófono por primera vez al público. Podría haberse arriesgado a hacerlo con otras menos populares, que habría tenido gargantas dispuestas porque los sabineros suelen ir a los conciertos 'estudiados'. Y hay para 'estudiar' que 'Más de cien mentiras' tiene ochenta y un versos. No se olvidó de ninguno, aunque él y cualquiera necesite echar un ojo a la chuleta de vez en cuando.

«Eskerrik asko, es un placer»

En su despedida de los escenarios, el Sabina que alimentó una leyenda canalla que rimaba con sus letras, se presentó como el tipo sosegado que hace tiempo es sobre el escenario. Profesional, agradecido. Porque no se ha cansado de dar las gracias, cualquiera diría que se sorprendiera de llenar estadios cada vez que toca (en Madrid ya tiene agotadas las entradas de tres de los cuatro conciertos que va a dar este mes): «Eskerrik asko, muchas gracias por venir, ha sido un placer cantar con ustedes, me encanta que hagáis coros, muy amables...».

Abrió el concierto con 'Lágrimas de mármol', una de las 'nuevas' y siguió con 'Lo niego todo', del mismo álbum. En el tiempo eso es 2017. Y entonces dio un salto casi treinta años atrás con 'Mentiras piadosas', una de esas canciones que han pasado desapercibidas pero que al que le gusta le gusta mucho. A él también.

Sabina ha cantado mucho y hablado poco. «Estos últimos conciertos son muy emotivos». Mañana viernes se despide de Bilbao para cerrar luego en Madrid «y se acabó esta historia». Tal vez por eso, porque era la última vez, ha querido contentar a un público que lleva veinte años echando de menos un repertorio mucho más popular. Los himnos, ¿por qué no? Es lo que uno canta cuando se enreda hasta tarde con los amigos, ¿no? Y eso fue un poco lo de anoche.

Las coplas de su madre

Quienes llevaban a las espaldas varios conciertos han reconocido algún guiño de otras veces (lo que yo quiero / vasquita de ojos tristes / es que mueras por mí) y les ha gustado sorprenderse con algunas cosas que no le habían escuchado contar. «Las musas son unas señoritas muy guapas pero muy caprichosas, vienen cuando les da la gana. Cuando era niño mi madre escuchaba coplas en la radio. Hay una que se me quedó instalada. Y me inspiró esta canción». Le dio la entrada de 'Y sin embargo' Mara Barros, monumental.

Ella y el resto de la banda le conceden a Sabina desde hace años las dos treguas que pide por concierto –hizo los primeros cincuenta minutos seguidos–y que le sirven para cambiarse de vestuario. Salió ataviado con vaqueros claros –él, que suele oficiar siempre de oscuro– y bombín, aunque luego se ha puesto de lunares y acabó de chaqué. Quería Sabina quedar como un señor, serlo y no solo parecerlo. Ha felicitado el cumpleaños a una amiga y le ha rendido el habitual homenaje a otra, Chavela Vargas. «Yo era fan de Chavela cuando era adolescente. Vino a Madrid siendo ya mayor y la fui a ver. Me la presentaron y nos fuimos a dar una vuelta. Ella me regaló un verso precioso, me dijo que vivía en el bulevar de los sueños rotos. Entonces saqué mi libretita... Le canté la canción a ella antes que a nadie».

Anoche la entonaron todos los que fueron –no se veían 'calvas' en las gradas–. Y le aplaudieron hasta que le han asomado las lágrimas, a dos canciones del final –ha cerrado con 'Princesa', una canción mítica, un tema de 1985–. «Y eso que esto solo ha sido el 'hola'. Mañana será el adiós'».