Sabina ofreció un recital de más de dos horas con veintiún canciones

Sabina ofreció un recital de más de dos horas con veintiún canciones Mireya López

Sabina se marcha como un señor

El jienense ofició ayer un emotivo primer concierto de despedida en el BEC y regaló al público «las canciones olvidadas» que tanto echaba de menos

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

Si Joaquín Sabina hubiera pedido opinión a su parroquia le habría salido un repertorio muy parecido al que eligió el jienense para despedir 47 años ... sobre los escenarios (tiene 76). Anoche ha acometido el primer pase (repite mañana) que, en la penúltima parada de su gira 'Hola y adiós', le ha traído a Bizkaia (después del BEC cerrará con cuatro conciertos en Madrid, en casa).

