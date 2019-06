La 'Sabiduría agrícola' de Javier Vercher Curtido en Boston y Nueva York, el saxofonista valenciano de adopción liderará este jueves una sesión especial del Bilbaína Jazz Club, en quinteto con su programa 'Agricultural Wisdom' ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 12 junio 2019, 23:08

Un grande del jazz internacional curtido durante una década de estancia en las escenas de Boston y Nueva York es Javier Vercher (Madrid, 1978), que este jueves actúa en el Bilbaína Jazz Club (Hotel Conde Duque, 20 h, precio especial de 15 €) al frente de su proyecto variable e improvisador bautizado 'Agricultural Wisdom' (sabiduría agrícola), y en esta ocasión sembrado en quinteto por el propio Vercher (saxo tenor), Iván Cebrián (guitarra), Ales Cesarini (contrabajo) más los percusionistas Carlos Martin y David Gadea.

«'Agricultural Wisdom' está pensado como un espacio abierto a la improvisación y el desarrollo orgánico del jazz, con una riqueza armónica llena de matices y un lenguaje libre de excesos y claramente sensitivo. Este inspirado proyecto ha pasado desde hace algunos años por diferentes etapas en las que han participado distintos músicos», avanza el programa del 28º curso del Bilbaína Jazz Club, que anuncia que Vercher pronto grabará un disco sobre tal repertorio.

Un jazzman español de categoría internacional es Vercher, forjado en la escena de Nueva York y ya de vuelta a la ciudad en la que creció, Valencia. Se inició en la música de la mano de su padre, Miguel Vercher Talens, un saxofonista y flautista de sesión en Madrid (Ana Belén, Luis Eduardo Aute…). A los dos años le llevó a un concierto de Weather Report, de lo cual no se acuerda el hijo, y a los siete años le empezó a dar lecciones de clarinete, instrumento que relegaría posteriormente para disgusto paterno. No obstante, el clarinete bajo, los saxos tenor y soprano, las flautas y los efectos son utilizados por el prolífico Javier Vercher en uno de sus recientes discos, 'As we see it', una sesión mano a mano con el contrabajista nipón Masa Kamaguchi, otro de los habituales del BJC, disponible en su interesante Bandcamp

A los seis años la familia de Vercher se mudó a Valencia. Ahí, con su padre se adentró en el solfeo, el piano y el clarinete bajo y a los 17 años se tituló en estudios clásicos de clarinete por el conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia. Una vez con el diploma reglado en el bolsillo, decidió empaparse de jazz, participó en seminarios (Kurt Rosenwinkel, Jorge Pardo o ese Perico Sambeat al que vio en vivo de adolescente y el muy meritorio se decidió por el saxo) y, a los 18 años, becado por el Berklee College of Music y la A.I.E. (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes), se trasladó a Boston y con 22 se graduó en la especialidad de 'Performance' (actuación).

Tras dos años más en Boston, a los 24 se mudó a Nueva York, donde desarrolló su estilo arriesgado y su personalidad investigadora. Con 25 editó su primer disco, 'Introducing The Javier Vercher Trío with guests Robert Glasper & Rakalam Bob Moses' (Fresh Sound Records, 2003), y desde entonces no ha parado de trabajar en diversos flancos. Trotamundos e inquieto, Vercher reconoce la influencia de John Coltrane y de Mark Turner en su estilo al tenor.

Amigo del Bilbaína Jazz Club, Vercher ha actuado en varios escenarios locales (en el Guggenheim, por ejemplo). Le pudimos ver en diciembre de 2014 en la anterior sede del BJC, en La Bodega, y escribimos: «En 106 minutos para 9 piezas con dos bises, Vercher sopló imaginativo y natural, y resonó poderoso en el postbop, narcótico en el bop, intrincado en el free ('Cleptocracia', con parte del solo de batería sin baquetas) y vigoroso en lo standard ('Soultrane' de Tadd Dameron, el estiloso lento con swing del primer bis), inflando los carrillos y sonrojando su cara con barba de rayuela mientras conseguía ovaciones intercaladas de la afición subyugada».