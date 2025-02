Qué se sabe de la salud de Robe Iniesta tras más de dos meses de parón

Marina León Jueves, 6 de febrero 2025, 21:06 Comenta Compartir

Los fans de Robe Iniesta se llevaron un gran susto cuando hace unos meses le diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar que le obligó a cancelar la gira 'Ni santos ni inocentes'. A finales de 2024, el exvocalista de Extremoduro emitió un comunicado para sus seguidores en el que aseguró haber mejorado su estado de salud, pero sin prometer un regreso inminente a los escenarios.

«Deciros que ya estoy en casa y que estoy mejor. Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto», expresaba el cantante de 62 años a finales de noviembre. «No hemos querido hablar de aplazamientos, porque no sé cuándo voy a estar en condiciones», lamentó.

A lo largo de estos meses, los seguidores del que fuera icono e imagen de Extremoduro hasta la separación del grupo en 2021 no han parado de preguntar por su estado de salud en redes. Por el momento, se desconoce cuál es el avance de su enfermedad la cual supone la obstrucción de una arteria pulmonar a causa de alguna sustancia o trombo que se haya desplazado desde otra parte del cuerpo por el torrente sanguíneo.

Las últimas noticias sobre Robe llegan desde su Plasencia natal, donde, tras una larga reivindicación, le pondrán su nombre a la actual avenida del Berrocal. Ese vial nace a pies de la casa de su familia en la calle Matías Montero y, tras atravesar el Berrocal, desemboca en el Palacio de Congresos, lugar habitual de ensayos de Robe y su banda.

