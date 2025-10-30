El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rubén Blades, este jueves en la conferencia que ha ofrecido en BIME Pro. Maika Salguero

Rubén Blades: «La política no corrompe, la política desenmascara»

El 'poeta de la salsa' encandila al auditorio en la última jornada del BIME: «Cuando bailas no importa tu color de piel ni tu apellido»

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Estrella de la salsa, poeta, intelectual, activista... Rubén Blades (Ciudad de Panamá, 1948) lo ha sido casi todo en esta vida, incluso ministro de Turismo ... de su país, pero siempre será recordado por sus tonadas de baile y por discos como 'Siembra', con el que abrió la música latina a todo el planeta a finales de los 70 junto a Willie Colón.

