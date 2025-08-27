Rubén Blades y Leire Martínez hablarán de su trayectoria en el BIME

Ya se conoce el programa del BIME Pro, el congreso profesional musical donde hacen contactos, tratos y negocios diferentes representantes de la industria, desde promotores ... de conciertos y dueños de sellos discográficos hasta encargados de las campañas de promoción y creadores de videoclips. Se celebrará en el Euskalduna entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre y estará trufado de conferencias, charlas y coloquios con personajes destacados, y en este decimotercera edición destacan en la programación el incombustible salsero Rubén Blades, autor de 'Pedro Navaja', y Leire Martínez, que ha emprendido una carrera en solitario tras su expulsión de La Oreja de Van Gogh.

Además el 13 BIME Pro tendrá como colofón la gala de la segunda edición de los Premios Aúpa!, galardones musicales en los que puntúan factores como la inclusión, la sostenibilidad, el compromiso social, la innovación y la resiliencia. En 2024 se repartieron doce premios, entre ellos los de Artista del Año para Silvia Pérez Cruz, de Iniciativa Privada para el Huercasa Country Festival, de Altavoz que recayó en la Prensa Musical en general, y de Trayectoria para la representante de artistas Rosa Lagarrigue (dueña de la agencia RLM y manager de Bosé, Raphael, Rozalén, Vanesa Martín…).

Estos actos que tienen que ver con el negocio se organizan al margen del llamado BIME Live, o sea de la música en vivo, de los conciertos, que antes tenían su centro neurálgico en el BEC, donde se montaba un festival otoñal bajo techo, y que ahora se desperdigan por salas de Bilbao. En esta edición habrá una sesentena de actuaciones a lo largo de cuatro días, de jueves 28 a sábado 31, y los nombres de los contratados, con especial importancia de los iberoamericanos, se harán públicos parcialmente el martes 9 de septiembre.

Ampliar Imagen del BIME Pro del año pasado. Maika Salguero

Y ya están a la venta las entradas para los actos profesionales del Euskalduna, «una completa programación de conversaciones, talleres, masterclasses y actividades de networking», según informa la organización. El invitado que más brilla en el programa es el panameño de 77 años y 24 premios Grammy Rubén Blades, cuyas facetas profesionales abarcan desde la composición e interpretación de salsa social ('Pedro Navaja', 'Amor y control'...) hasta la actuación cinematográfica (actor en películas muy conocidas, como 'Predator 2' y 'Mo' Better Blues' de Spike Lee…), pasando por la política (fue Ministro de Turismo de Panamá). En 2018 recibió en el Palacio Real de El Pardo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, y en esta visita a Bilbao hablará sobre «el papel del artista en tiempos de cambio».

Además participará en las conferencias del Euskalduna la donostiarra Leire Martínez, despedida sin razones firmes conocidas de La Oreja de Van Gogh, donde cantó entre 2008 y 2024 sustituyendo a la primera vocalista, Amaia Montero, y que ahora está despegando con una carrera en solitario que promueve el interés general de la opinión pública debido a que es un personaje que trasciende lo musical, gracias a tantas apariciones en televisión. Leire disertará sobre « evolución e identidad artística».

También participarán en el BIME Pro la canaria Valeria Castro, la andaluza Zahara, el madrileño Álvaro Rivas (cantante de Alcalá Norte), y el andaluz Anele Onyekwere, supervisor de la música y la producción de bandas sonoras en los Estudios Marvel.

Ampliar La cantante Zahara estará en el BIME Pro.

Este BIME, cuyo nombre es el acrónimo de Bilbao International Music Experience, pondrá el foco en la música iberoamericana. En las ponencias también participarán artistas y gestores del otro lado del charco como Mau y Ricky (dúo venezolano de pop latino), Mon Laferte (chilena), Francisca Valenzuela (chilena), Mat Alba (argentino), Lara91K (rapera argentina), Esteban Rojas (colombiano), y Jesse Báez (cantautor de Guatemala).

Entre otras instituciones oficiales, el BIME cuenta con subvenciones del Gobierno vasco, la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ministerio de Cultura español y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues este congreso musical de raíz vizcaína también se celebra en Bogotá desde 2022.