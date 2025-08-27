El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El cantante y actor Rubén Blades y Leire Martínez, en solitario tras su marcha de La Oreja de Van Gogh. Efe

Rubén Blades y Leire Martínez hablarán de su trayectoria en el BIME

El congreso musical internacional se celebrará en el Euskalduna en octubre enfocado en la escena iberoamericana

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Bilbao

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:51

Ya se conoce el programa del BIME Pro, el congreso profesional musical donde hacen contactos, tratos y negocios diferentes representantes de la industria, desde promotores ... de conciertos y dueños de sellos discográficos hasta encargados de las campañas de promoción y creadores de videoclips. Se celebrará en el Euskalduna entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre y estará trufado de conferencias, charlas y coloquios con personajes destacados, y en este decimotercera edición destacan en la programación el incombustible salsero Rubén Blades, autor de 'Pedro Navaja', y Leire Martínez, que ha emprendido una carrera en solitario tras su expulsión de La Oreja de Van Gogh.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  5. 5 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  8. 8

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  9. 9 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  10. 10 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rubén Blades y Leire Martínez hablarán de su trayectoria en el BIME

Rubén Blades y Leire Martínez hablarán de su trayectoria en el BIME