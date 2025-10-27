Rosalía vuelve a sorprender con 'Berghain', una cantata del siglo XXI Escrita en tres idiomas –español, alemán e inglés–, cuenta con la colaboración de Björk y Yves Tumor y es el primer adelanto de 'Lux', disco conceptual que se publica el día 7

Miguel Aizpuru Lunes, 27 de octubre 2025, 17:26 | Actualizado 18:17h.

Nadie sabía muy bien cuál era el siguiente paso que iba a dar Rosalía en su siempre arriesgada y original carrera musical. La publicación la tarde de este lunes de 'Berghain', el primer adelanto del próximo disco de la catalana, ha ofrecido algunas pistas de este nuevo camino y, sobre todo, ha vuelto a sorprender a todo el mundo.

Esta nueva canción es un singular pastiche entre la música clásica, el drama operístico y la electrónica. El resultado para el oyente es una suerte de cantata del siglo XXI que en su arranque remite a Bach, acompañada por una potentísima Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, para acabar en sonidos de techno y hip hop.

Escrita en tres idiomas –español, alemán e inglés– cuenta con la colaboración de Björk y Yves Tumor y es el primer adelanto de 'Lux', disco conceptual que se publica el día 7 y que va a constar de cuatro partes diferenciadas. Aunque se desconoce el 'leitmotiv' del disco, Rosalía va dejando señales relacionadas con la religión –esos posados con hábitos de monja– o, en el videoclip de 'Berghain', con la paloma del espíritu santo.

Si la intención de su anterior trabajo, 'Motomami', era reventar las pistas de baile, este nuevo proyecto artístico presenta a una Rosalía orquestal que explora nuevos terrenos musicales, y para el que se ha rodeado de artistas como Björk, Estrella Morente, Carminho, Silvia Pérez Cruz, Yves Tumor o la inestimable colaboración de la Sinfónica londinense.

Respecto a la letra del tema, el título hace referencia a a la vida nocturna de Berlín, en concreto, a un club legendario de la ciudad conocido como 'la capital mundial del techno'.

Las estrofas, sin embargo, se centran más en describir los anhelos y dudas sentimentales de la cantante, que no duda en combinar versos edulcorados –'yo sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café, solo soy un terrón de azúcar, sé que me funde el calor'– con la sexualidad sin filtros en 'te follaré hasta que me quieras, hasta que me quieras', cantado por Yves Tumor.

Las pistas de Rosalía

Por su parte, y en esa línea religiosa que sobrevuela la nueva creación de Rosalía, el escueto verso entonado por Björk hace referencia a una 'intervención divina' y explica que esa es la 'única forma' de la salvación.

Rosalía sabe cómo crear atención mediática y ha ido diseminando pistas y guiños como la partitura publicada hace unas semanas para que sus seguidores músicos interpretaran, en una especie de adelanto de este single.

