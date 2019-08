Rosalía sigue imparable: primera española en ganar en los MTV Music Awards

Rosalía no tiene límites. La cantante barcelonesa vive a ritmo de récord y este lunes ha sumado uno más. Este concretamente llega directo a su vitrina. La artista internacional ha ganado junto al colombiano J Balvin los premios MTV VMAS al 'Mejor vídeo latino' y 'Mejor coreografía' por su canción 'Con Altura'. Estos galardones tienen una especial importancia ya que la convierten en la primera española en llevarse el gato al agua en la gala MTV Music Awards. Y por partida doble.

«Estoy tan contenta de estar aquí, representando a mi país y mi cultura. Muchas gracias por dejarme cantar aquí en español», dijo Rosalía al recibir el primer premio este lunes. Aseguró que no se lo esperaba, pero lo cierto es que su carrera no deja de encadenar éxitos. Tras poner el panorama musical patas arriba con su segundo álbum, 'El Mal Querer', y arrasar en festivales como Coachella, Primavera Sound y Bilbao BBK Live, no para de crear hits con otros artistas fama mundial.

La cantante barcelonesa también se subió al escenario del Prudential Center en Newark en Nueva Jersey para actuar. Ofreció un show lleno de fuerza en el que ha encadenado los temas 'A ningún hombre (Cap. 11: Poder)', 'Yo x ti, tú x mí', junto a Ozuna, y 'Aute Cuture'. Arrancó 'a capella', con una exhibición de su torrente de voz. Tras versión más aflamencada, entonó su última colaboración junto al cantante portorriqueño y finalizó su actuación con bailarinas y la canción con la que se 'venga' de todos sus detractores.

El éxito de la española en los MTV podía haber sido aún mayor. Rosalía aspiraba a hacer un triplete. Estaba nominada en la categoría de 'Mejor artista revelación', que finalmente lo ha recibido la joven Billie Eilish, de tan solo 17 años.

Las triunfadoras de la noche fueron Taylor Swift y Ariana Grande. Ambas se repartieron los galardones de las principales categorías. La primera tuvo además el honor de abrir la gala con dos de los temas más conocidos de su último trabajo, 'Lover'.

La más escuchada en Spotify

El éxito de Rosalía es más que notable también en Spotify. En julio se convirtió en la cantante española más escuchada a nivel mundial. Atesora catorce millones de oyentes mensuales. Y la galardonada canción 'Con Altura' se ha consagrado como un 'pelotazo' ya que se ha posicionado en el top 50 mundial de la plataforma musical. La cifra es abrumadora: supera las 237,7 millones de reproducciones.